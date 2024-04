ZETA: "The underdog", le fatiche e i successi di B-Girl Alessandrina

in un contesto monopolizzato da uomini, non è stato facile affermarsi, senza mai mollare davanti a critiche e commenti.

Alessandrina, come è chiamata nel suo mondo, spazia dalle origini della sua passione - nata spiando timidamente alcuni vicini di casa - fino all’entrata nella “Marittima Funk Crew”, una sorta di seconda famiglia che l’ha protetta durante il suo percorso di crescita in questa specialità. Un percorso accidentato perché, in un contesto monopolizzato da uomini, non è stato facile affermarsi, senza mai mollare davanti a critiche e commenti.

“Ho incontrato diverse difficoltà nell’essere una ragazza in una scena prettamente maschile. Ne ho sentite di tutti i colori, sicuramente mi hanno un po’ ferita ma non mi hanno fermata, anzi volevo dimostrare che una bambina poteva fare tanto” confessa la b-girl messinese. Il momento più commovente è quello dedicato al nonno, prima preoccupato per una passione che vedeva poco concreta, poi diventato, con la sua simpatia, il più grande tifoso e capace di raccogliere le ultime energie, prima di spegnersi, per telefonare ad Alessandra e rivolgergli poche bellissime parole alla vigilia del Mondiale: “Spacca tutto!”

