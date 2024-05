ZETA: "Do it yourself", Alessandro Mazzara e la libertà in uno skate

Il giovane talento di Cinecittà ha bruciato le tappe: ha iniziato a vincere e a mettersi in luce piuttosto precocemente. Ha girato il mondo per competere con i migliori, ma non per questo ha dimenticato le sue radici: ricorda lo skate park di via Ciamarra, dove ha iniziato a praticare questo sport, un’oasi di libertà e di sicurezza per chi viene da quartieri difficili. “Lo skate è iniziato come un gioco" - racconta - "Ai tempi non si poteva immaginare che sarebbe diventato tutta la mia vita. Non c’era nessuno che mi dicesse cosa fare, ero semplicemente me stesso, esprimevo tutta la mia creatività. Questa possibilità ti è concessa da pochi sport ”.