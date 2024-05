ZETA: "My way", Larissa Iapichino e il suo percorso verso l'indipendenza

La fuoriclasse del salto in lungo, presente e futuro della nostra Nazionale, racconta di una vita trascorsa eternamente sotto i riflettori. Famosa già da piccola per via di un noto spot televisivo, Larissa parla di una condizione che non ha mai vissuto con grande piacere. “Avrò avuto 4 o 5 anni ed ero andata a trovare mia madre sul lago di Bracciano" - racconta la Iapichino - "E al tempo facevo già una pubblicità che mi ha reso popolarissima. Un gruppo di ragazzini, avranno avuto 10 o 11 anni, mi riconoscono e vengono verso di me: io mi sono appoggiata a un muretto, cercando di nascondermi, e sono rimasta così finché non se ne sono andati. Non era cattiveria, l’ho fatto proprio perché mi vergognavo ”.