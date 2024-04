ZETA: "Expat", il viaggio verso il successo di Leonardo Fioravanti

Un percorso non casuale per un ragazzo che, pur dovendo fare tante rinunce, ha avuto le idee chiare fin da piccolo: “Mi sono mancati i miei amici, mi è mancata la nonna, mi è mancata la mia vita in Italia. Però avevo già in mente questo sogno: diventare un surfista professionista”. A 11 anni la partenza dall’Italia, in direzione Francia, e ben presto il desiderio impellente di emigrare oltreoceano, d’inverno, alla ricerca dell’onda perfetta, stile “Point Break”.

Una vita da globetrotter condivisa con la sua più grande fan e complice, la mamma Serena: “Mia mamma Serena è proprio la più forte di tutti" – racconta Leonardo Fioravanti – "Lei ha subito capito quanto mi piacesse fare surf. In Italia non abbiamo le onde tutti i giorni e, appena capitava il giorno giusto, mia madre veniva a prendermi a scuola dicendo che avevo un appuntamento dal dottore. D’inverno viaggiavamo alle Hawaii o in Australia per farmi surfare il più possibile ”.

