ZETA: "Back to the roots", la crisi e il ritorno di Matteo Berrettini

Il tennista italiano racconta senza filtri il duro incontro con la “depressione”, parlando di come sia riuscito a trovare la forza per tornare a divertirsi giocando. In un racconto intimo e sincero Matteo Berrettini ci porta con lui in un anno difficilissimo, durante il quale ha dovuto combattere con un avversario che non ha paura a nominare: la depressione.