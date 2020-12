Sapevate che potreste fare giri nella giungla, scalare montagne epiche e triturare single track in cresta, il tutto dalla comodità di casa vostra?

Probabilmente avete sentito parlare del programma online Zwift , lo strumento virtuale basato su un turbo trainer - o rullo smart - che offusca il confine tra gioco e allenamento. Ma lo sapevate che non è solo per gli stradisti? In effetti, è altrettanto utile per gli appassionati di mountain bike che cercano di rimanere attivi e migliorare la propria forma in bici lontano dai sentieri.

Non siete ancora convinti? Ecco alcuni validi motivi per cui dovreste considerare di montare la vostra arma da trail su un rullo smart di ultima generazione, pronti per esplorare l'esotico mondo di Watopia in MTB.

1. Potete usare Zwift con la vostra MTB

L'asso del cross country Mathieu Van der Poel su Zwift © Zwift

Esatto, non avete bisogno di una bici da strada per pedalare su Zwift poiché la maggior parte dei turbo trainer lavora con le mountain bike. Potete usare Zwift con un rullo tradizionale, ma avrete bisogno di sensori di velocità e cadenza Bluetooth per "alimentare" il vostro avatar. In alternativa, se disponete del budget necessario, potete sfruttare un rullo smart, che misura con precisione la vostra potenza impressa sui pedali.

Per usare la vostra MTB, dovete bloccare le sospensioni e impostare l'altezza della sella per la salita. Per i rulli che sfruttano la resistenza applicata allo pneumatico posteriore, è un'ottima idea montare una gomma slick. Se state optando per un rullo a trazione diretta, dovreste considerare la tipologia della vostra trasmissione. La maggior parte dei rulli è compatibile con una cassetta a 11 velocità. Se avete una configurazione a 12 velocità, informatevi prima dell'acquisto per capire se è disponibile un accessorio compatibile.

2. È conveniente

Uno dei principali vantaggi di una configurazione del genere è che rende l'allenamento molto più conveniente. Se la vostra bici è già montata sul rullo a casa, è molto probabile che vi allenerete anche alla fine di una lunga giornata di lavoro. Tutto ciò che dovete fare è indossare scarpe e pantaloncini, preparare una borraccia e uno snack, accedere Zwift e scegliere un'attività. È così facile!

3. Vi rende più consistenti in sella

Aumenta la vostra consistenza in sella © Zwift

"Siete quello che fate ripetutamente. Quindi la vostra eccellenza non è un singolo atto, è un'abitudine". Filosofia a parte, se volete migliorare la vostra forma fisica e sfrecciare sui sentieri, dovrete mettervi al lavoro in modo coerente. Pertanto, più tempo potete dedicare alla guida della vostra bici, meglio è.

Con una configurazione Zwift domestica, è facile pedalare tre, quattro o anche cinque volte a settimana. Se riuscite a farlo ripetutamente, anche solo per 45 minuti alla volta, vedrete un enorme miglioramento nella forma fisica. Ricordate solo che se pedalate regolarmente, dovete pianificare anche il riposo. È bene prendersi un giorno libero dopo ogni 2-3 giorni di allenamento.

4. È controllato

È facile tenere traccia della potenza erogata © Zwift

Quando pedalate su Zwift, la potenza che imprimete sui pedali (misurata in watt) appare sullo schermo. Ciò significa che sapete quale sforzo state facendo e potete averne il controllo per tutto il tempo, molto utile se seguite un piano di allenamento basato su zone FTP (Functional Threshold Power).

È possibile fare un ulteriore passo avanti se si utilizza un rullo smart, dove si abilita la modalità ERG per sfruttare allenamenti specifici. Invece che simulare il vostro ambiente virtuale (aumentare la resistenza in salita, ridurla quando si è in scia ad altri biker, ecc), la modalità ERG controlla il vostro turbo trainer in modo che voi possiate pedalare alla potenza scelta (indipendentemente dal terreno su Zwift) e nient'altro. Quindi, se siete in un giorno di recupero e desiderate una pedalata facile, il vostro rullo smart manterrà il controllo totale per assicurarvi di non esagerare. Invece se volete darci dentro con ripetute ad alta intensità, potete programmare il vostro allenamento in Zwift con estrema precisione.

5. È concentrato

Ci sono due piani specifici di allenamento per mountain bike © Zwift

Avete un obiettivo di fitness? Probabilmente c'è una sessione di allenamento predefinita su Zwift che vi aiuterà a raggiungerlo. Potete sfogliare l'intera libreria di oltre 650 programmi e leggere le loro descrizioni per scegliere quale vi aiuterà a migliorare. Dalla costruzione della vostra forma fisica di base, al potenziamento dello sprint e allo sviluppo della potenza in salita, ci sono tonnellate di sessioni tra cui scegliere. Non solo, Zwift ha un paio di piani di allenamento specifici per mountain bike (Dirt Destroyer, di 6 settimane, rivolto a biker intermedi; Singletrack Slayer, un piano di 10 settimane rivolto a ciclisti avanzati) per aiutarti a divorare i sentieri.

6. Vi permette di esplorare il vostro lato competitivo

Zwift Trainer © Zwift

Quindi l'allenamento non fa per voi? Vi piace invece guidare testa a testa con i vostri compagni, sprintare in salita e mollare i freni in discesa, solo per vedere chi arriva primo e si vanta fino alla pedalata successiva. Sembra che Zwift sia perfetto per voi.

Ci sono letteralmente centinaia di gare ogni settimana: brevi, veloci, criterium in piano ed epiche cavalcate alpine che durano ben più di un'ora. Alcuni biker accendono Zwift solo per competere e corrono fino a cinque o sei volte a settimana, ma per la maggior parte, correre solo due o tre volte a settimana può portare ad alcuni seri miglioramenti nella forma fisica, con le gare che li spingono più delle pure sessioni di allenamento. Per quante volte decidiate di passare dal mondo virtuale, tutto si tradurrà in più potenza per il vostro giro dei "Campionati del Mondo" del weekend con i vostri amici sui sentieri..

7. È (sorprendentemente) sociale

Zwift Compatnion App è otttima per trovare eventi e compagni di pedalata © Zwift

Pedalare da soli sul vostro rullo in garage non può essere classificato come un'attività sociale? Beh, sareste sorpresi del contrario. La comunità di biker Zwift è enorme ed è possibile partecipare a un giro di gruppo con i migliori professionisti insieme a centinaia di altri appassionati in qualsiasi giorno della settimana.

Inoltre, con la semplice messaggistica integrata tramite l'app Zwift Companion, potete parlare di bici, allenamento e altro con i biker con cui pedalate fianco a fianco nel mondo virtuale.

Inoltre è possibile seguire i vostri amici e atleti preferiti, e quando vedete che hanno completato una sessione epica o hanno ottenuto un ottimo risultato, assegnate loro un "Ride On" - una sorta di Like - per i loro sforzi.

8. È divertente

Funzioni specifiche per la MTB sono aggiunte periodicamente su Zwift © Zwift

Potrebbe sembrare sorprendente, ma Zwift è davvero divertente. Anche se può volerci un po' di tempo per passare alla pedalata virtuale, la maggior parte rimpiange il fatto di non averlo fatto prima. E questo è solo l'inizio per le funzionalità incentrate sulla mountain bike.