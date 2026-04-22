『2XKO』：初心者用チャンピオン解説

Riot Games が手がける2v2格闘ゲーム 『2XKO』 では、 プレイヤー2名がチャンピオン2体ずつを選んで対戦 する。このようなチーム制格闘ゲームは特別新しくはないが、『2XKO』はクラシックな方向キーの回転やボタン長押しなどに頼らないゲームプレイにフォーカスしており、ボ タンを1回押すだけで必殺技を出すことができる 。

そのため、現時点でのプレイアブルチャンピオンの一部は、他のどのチャンピオンも備えていないユニークな立ち回りとなっている。そこで本記事では、チャンピオン選択に役立ててもらえるように、全プレイアブルチャンピオンの概要を紹介していく。

01 アーリ

スタイル： ラッシュダウン

機動力が高いアーリ © Riot Games

現時点のアーリは 空中ダッシュ と 地上での機動力 のおかげで、 『2XKO』で最も機動力に優れているチャンピオン となっている。その機動力を活かして積極的に対戦相手を触りにいけるアーリは、空中ダッシュキャンセルから別のコンボルートを進むこともできる。

S2と方向キーを組み合わせるスペシャル群もスピーディな移動の助けになる。特に 《スピリットラッシュ》 は繋げることが可能で、また、空中で自由に動けるようになる。

アーリは地上も空中も得意としている © Riot Games

S1のスペシャル 《フォックスファイアブラスト》 は追撃可能だが、前に出して自分のカバーにすることもできる。このような飛び道具を備えている彼女は中距離を得意としており、距離を取りつつ一気に前に出て攻撃を仕掛けることができる。

02 ブリッツクランク

スタイル： グラップラー

ブリッツクランクはグラップラー © Riot Games

クラシックな 投げキャラ を探しているなら、ブリッツクランクが良いだろう。他のチャンピオンもコマンド投げを持っているが、このチャンピオンほど投げが立ち回りの中心に置かれていない。

択攻めのカギになってくるのがS1 《ロケットグラブ》 だ。長射程の打撃投げなので、防御されても相手を引き寄せてくれる。またフレームでも優位に立てる。この技を備えていることで、投げと打撃の選択を迫ることができる。

ブリッツクランクは スチームをチャージ することも可能で、スチームをフルチャージすれば、次の攻撃を強化したり、コンボを延ばしたりできるようになる。

《ロケットグラブ》で引き寄せる © Riot Games

03 ブラウム

スタイル： ブルーザー

ブラウムは遅いがパワフル © Riot Games

ブラウムも コマンド投げ を備えているが、彼の立ち回りの中心は投げではないので、投げを活かすためにはブリッツクランクよりもハードワークが必要になる。ブラウムは 対戦相手に接近することで強さを発揮できるチャンピオン で、盾を構えてジリジリと距離を詰めていくことが重要になる。

この盾は対戦相手からの攻撃を防ぎ、そのダメージを回復可能なチップダメージに変換できるが、投げを防御することはできない。

ブラウムの盾は削りダメージを与えられる © Riot Games

特定の攻撃をヒットさせると盾が 《不破の盾》 になり、盾を使った通常攻撃にアーマー効果が付与され、スペシャル技が強化され、ヒット後に対戦相手を凍らせたり、画面端で跳ね返させたりできるようになる。

04 ダリウス

スタイル： ストライカー

ダリウスは伝統的な格ゲーキャラ © Riot Games

伝統的な格闘ゲームキャラクターを探しているなら、ダリウスが有力候補だ。 『ストリートファイター』シリーズのリュウ・ケン のような昇龍拳と波動拳を組み合わせた立ち回りも可能だ。

さらに、ダリウスは理解するのが簡単だ。通常技のレンジは十分で、対戦相手を負傷状態にすることもできる。 負傷状態 にすれば、スペシャルだけではなくすべての攻撃が防御されても削りダメージを与えられるようになる。そのため、圧をかけてからの大ダメージを狙いやすい。

負傷状態はパートナーのチャンピオンも恩恵を得られる。

負傷状態にすれば削りダメージを与えられる © Riot Games

05 エコー

スタイル： ミックスアップ

エコーは択攻めが得意 © Riot Games

エコーはアーリほどではないが機動力に優れており、前のみだが 空中ダッシュ も備えている。

エコーは 対戦相手に択を迫る立ち回り を得意としている。左右・上下を問わず、エコーのスペシャル技と移動は複数の攻撃の選択肢を生み出すことができる。

時間を操れるエコーは 残像 を出すことが可能で、ボタンを押してその位置まで戻ってから複数種類の再攻撃をすることができる。これにパートナーのアシストと組み合わせれば、対戦相手を圧倒できる。

残像でプレッシャーをかけられる © Riot Games

06 イラオイ

スタイル： ブルーザー

イラオイは当たり判定が大きい技がユニーク © Riot Games

イラオイはすべてのボタン入力が対戦に大きなインパクトを与える。彼女の攻撃のレンジは非常に長く、 触手 を呼び出すこともできる。対戦相手は触手を破壊して彼女の攻撃の選択肢を狭める必要がある。

イラオイの触手は、必殺技で吸収して強化することもできる。対戦相手が触手の近くでダウンすれば、触手で空中に浮かすことができる。これを活用すれば、コンボを延ばし、パートナーに繋ぐこともできる。

触手で厚みのある攻撃を仕掛けられる © Riot Games

07 ジンクス

スタイル： ゾーナー

ジンクスは武器を活用した遠距離攻撃が得意 © Riot Games

遠距離タイプのジンクスは 『2XKO』最強の飛び道具 を持っている。強力な通常技と組み合わせることで、対戦相手との間合いを効果的にコントロールし、間合いを保ちながら攻撃を仕掛け続けられる。

ジンクスはレーザーで間合いをコントロールできる © Riot Games

また、ジンクスは 小型ロボット（クラッピー） を地上と空中に出すこともできる。これで対戦相手を苛立たせてミスを誘えば、一気呵成に出られるようになる。

08 ティーモ

スタイル： ゾーナー / トラップ

ティーモはトラップの種類が豊富 © Riot Games

ティーモはゾーナーとトラップを組み合わせたタイプのチャンピオンで、捉えるのが非常に難しい。 毒キノコ を画面一杯に置かれたときは特に厄介だ。そして、このようなトラップの配置で間合いを取ることも得意としている。

毒キノコを投げることができる © Riot Games

また、ジャンプ後の着地まで少し浮いた状態になるため、移動もユニークな選択肢を備えている。

ティーモを相手にするときはトラップに当たらないようにすることが重要だ。トラップがある程度ヒットするとティーモは バッジ を獲得できる。複数のバッジが存在し、それぞれに対応するトラップが強化される。

09 ヴァイ

スタイル： ラッシュダウン

ヴァイは接近戦が得意 © Riot Games

通常技のレンジが短いヴァイは 接近戦 を仕掛ける必要があるが、嬉しいことにそのためのツールをいくつも備えている。コマンドダッシュ（クイックステップ）は前後に可能で、複数の追撃が可能だ。

操作面では、技の一部は 『鉄拳』 に似ており、完ぺきなタイミングで入力をすれば攻撃を強化することもできる。この入力を極めればコンボをかなり延ばして、大きなダメージを与えることができる。

タイミングを合わせるのが得意ならヴァイはおすすめ © Riot Games

10 ワーウィック

スタイル： ラッシュダウン

ワーウィックも近距離タイプ © Riot Games

ヴァイと同じく、ワーウィックも 前掛かりで押していく タイプだ。ワーウィックの攻撃の多くは自分を前進させる。また、 豪鬼の《百鬼襲》 のようなコマンドジャンプ 《野獣の跳躍》 も備えており、複数の追撃を仕掛けることもできる。

ワーウィックも近距離タイプ © Riot Games

ワーウィック最大の特徴は 《血の欲望》ゲージ で、攻撃を重ねてゲージが溜まると《血の欲望》状態になる。この状態になると性能が上昇し、2段ジャンプもできるようになる。

11 ヤスオ

スタイル： オールラウンダー

ヤスオも強力なチャンピオン © Riot Games

ヤスオは オールラウンダー だ。通常技の火力は十分で、コンボで大ダメージを与えることができる。

特筆すべき技は 《風殺の壁》 で、対戦相手の動きは止められないが、飛び道具を完全に止めることができる。

また 《凪》 も非常に重要な技で、画面端まで届く遠距離攻撃をはじめ多様な追撃に繋げることができる。この《凪》をマスターすることがヤスオの性能を最大限まで解放するカギになる。

《風殺の壁》で飛び道具を止めることができる © Riot Games