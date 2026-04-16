Charluインタビュー「怒りも喜びも…感情を解放し、等身大で一生懸命に生きる」

— Red Bull 64Bars、挑戦してみてどうでしたか？

Charlu 「過酷だったけど、でもすごい先日出たアルバムは結構自分との戦い「過酷だったけど、でもすごい楽しかったです。ひとつ大きな自信になったと思います。『64 Bars』にはこれまで数多くの方が出演してて、私の憧れのラッパーも出てきている場所なので、めっちゃ気合入ってました。

先日出たアルバムは結構自分との戦いだったんで、リリックにもあるんですけど、この『64 Bars』では“自分との戦いはもう終わらせてきた”って感じのマインドで。リリックも意識が自分に向いてるというよりは、ヘイターとかに向けて書いてた部分が大きいかなあって思います」

Charlu © Tasuku Amada

— そのなかでも気に入ってるラインはどのあたり？

Charlu 「未だに肥えない耳の評論家／数に流されてばっかの競走馬とか／相手にしない海賊版の同業者 っていうラインかな。日本語でバンバンバンって韻が踏めて気持ちよかったです。思ってることもうまく伝えられたんじゃないかなと思うし」

— Charluさんが音楽をつくる上で貫いていることは?

Charlu 「みんなそうだと思うけど、自分の等身大のリアルを歌詞するってことですかね。たとえばそれが未来について書いたリリックだとしても、それを書くことによって自分の未来を確定させていく感じ。そのためにまっとうに生きよう、がんばっていこう、っていう決意表明みたいなものでもあると思います」

Charlu, Matt Cab © Tasuku Amada

— 一方で、大事な部分は貫きながらもCharluさんのマインドの変化みたいなものは最近感じてますか？

Charlu 「昔はリリックを書くときって、基本的に怒りを原動力にして書いてたんですよね。でも近頃は、母歴も長くなってきたからなのか、そういう怒りの感情がだいぶおさまってきたんですよ。『怒りってどうやって出すんだっけ？』っていうくらい。だから言葉遊びみたいなところにしっかり重点を置いて書けるようになったと思ってます。でも、怒りの感情をおさえながら生きていたら、喜びも減ったような気がしてきたんです。感情の起伏が激しくてすごく怒っていたときのほうが、喜びも大きかったなっていう。だからやっぱり、どんどんムカついていこうと思って（笑）。

怒りは悪だ、っていうのが最近の世の中だと思うし、年齢とともに頑張って“いい人”にならなきゃいけないと思ってたんですけど、そんなことねえなって最近は思いますね（笑）。感情を呼び覚まして、何もかもストレートに激しく感じていられるのが生きる喜びなんじゃないかってくらいに今は思ってます。

Charlu © Tasuku Amada

— 音楽に限らず、生きていく上で大切にしていることはどんなことですか？

Charlu 「成長することかなあ。恥ばかり多い人生なんですけど、だからこそ成長してる姿をみんなに見せてやろうっていつも思ってます。自分のこどもにも、私がポンコツだっていうことはもうバレてるんですけど（笑）、でもがんばってる、あきらめないっていうことが一番大事なんだと思うので、完璧じゃないけど、でも一生懸命やるっていう姿を見せていたいです。それで失敗したって、堂々と“次、がんばる”って言えればいいんで。そうやってこどもに対して恥ずかしくないように生きてます」

— 日本のヒップホップシーンのなかでどんな存在でありたいと思いますか？

Charlu 「ださいことはださいよって言ってあげれる大人になりたいなって思います。そういうの意外と教えてくれる人って少ないから。かっこいい後輩がいたら私も身が引き締まるし、かっこいい先輩を追いかけてかっこいい若者が増えれば、いいシーンになるんじゃないかなって思います」

Charlu © Tasuku Amada

— Charluさんの今後の展開の予定は？

Charlu 「書きたい曲があって。この『64 Bars』のリリックを書いてて今めっちゃいろんなことが思い浮かんでるんですよ。64小節もあったし、書いて使わない部分もあるから実際はもっと長く書くじゃないですか。それがすごく自分を見つめ直す機会になって、楽しくて。いろんなアイデアが浮かんで今書きたい曲がいっぱいあるので、もうすぐにでもそれを完成させたいですね」

— 最後に、Charluさんが思う“ラッパーの理想像”とは？

Charlu 「音楽を通してリスナーや他のラッパーを良い方向へ導いていける人、だと思います」

Red Bull 64 Bars - INTERVIEW