日本語ラップ 基本の“キ”。『64Bars』を読み解く〜荏開津広×伊藤雄介 対談（前編）

※6 -Little Bird Nation。スチャダラパーを中心とするキミドリ、脱線3、四街道NATURE、NAOHI ROCK & SUZUKI SMOOTH、TOKIO NO.1 SOUL SETなどのクルー。

※6 -Little Bird Nation。スチャダラパーを中心とするキミドリ、脱線3、四街道NATURE、NAOHI ROCK & SUZUKI SMOOTH、TOKIO NO.1 SOUL SETなどのクルー。

※6 -Little Bird Nation。スチャダラパーを中心とするキミドリ、脱線3、四街道NATURE、NAOHI ROCK & SUZUKI SMOOTH、TOKIO NO.1 SOUL SETなどのクルー。

※2 - Funky Grammar Unit。ライムスター、EAST END、MELLOW IELLOW、RIP SIME、KICK THE CAN CREWなどを中心としたクルー。

※2 - Funky Grammar Unit。ライムスター、EAST END、MELLOW IELLOW、RIP SIME、KICK THE CAN CREWなどを中心としたクルー。

※2 - Funky Grammar Unit。ライムスター、EAST END、MELLOW IELLOW、RIP SIME、KICK THE CAN CREWなどを中心としたクルー。

© Cherry Chill Will

© Cherry Chill Will

© Cherry Chill Will

“欧米ではフリースタイルって呼ばない。即興ではなく「Top of the Head」と呼ばれる”

“欧米ではフリースタイルって呼ばない。即興ではなく「Top of the Head」と呼ばれる”

“欧米ではフリースタイルって呼ばない。即興ではなく「Top of the Head」と呼ばれる”