仙人掌
© Tasuku Amada
ミュージック

仙人掌の"64Bars"—鏡を見ろ ラッパーがいる 悲しむよりも歌っている

シンプルなビートの上で64小節ものあいだスピットする【Red Bull 64 Bars】。１人のMC、１本のマイク。ごまかしは無用の真剣勝負。積み上がってゆくバースの奥に見えるのは、ラッパー：仙人掌の生き様だ。
Written by Red Bull Japan
読み終わるまで：3分Published on

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Red Bull Energy Drink
レンタルオフィスで数千万のバトルへのオファー
あとジャッジも断ったが団地出のスーパースター
感謝は忘れないが憎しみも深い音楽
奴がヘイトするラッパーさ Guess Who's Back
vs HIPHOP 始めるぜラウンド1
ステージは2 残酷なガン告知
SomebodySay ゴールドラッシュってか暗黒期
For 大量のトラッシュ溢れるマウント富士
ドーパミンは報酬型
承認欲求がNEWなドラッグ
報道するニュースは夕方
フードで顔覆う姿
犯罪者はきっとREALにハード
お前が思うファンタジーじゃない
結局繰り返してく世界
飛んでも生えない翼
なにHSP？ ASD？
捨て駒になるならなんでもいい
令和に1人歌う憂歌団
歌詞にすれば放送禁止
今更チェックワンツー
点滴から血管痛
SEEDAと企む問題提起
アクセル踏まぬブレーキ
仙人掌

仙人掌

© Tasuku Amada

HANAから吸い込むXG
俺から言うことは無い別に
ターンテーブルにはSummertime Is Here
DevLargeが言うMindYourOwnBiz
仙人掌

仙人掌

© Tasuku Amada

オレの魂の叫び 焼き付いた景色 見栄は他要らない
オートチューンより響いたjの声 耳から今も離れない
お前が憧れてるラッパーのようには言葉まで刺さらない
老害ミドルクライシス 君の曲は何言ってんのかわからない
あの日思った HIPHOPでココから抜け出したいって
お前もそうだろ？この文化は誰にも止めらんないって
なぁ今どうだよ輩が企業の協賛を募るアイテム
1発捕まるか有名人と曲やりゃ回るよ回転 damn
鏡を見ろ ラッパーがいる
悲しむよりも歌っている
ボトルのコルクを抜く瞬間
ガザでは銃声に怯えている
リリシストは要らねぇレッテル
自分に嘘ほか誰がつける？
俺はマイクに思いをぶつける
いま力をさずける
Midnight
仙人掌

仙人掌

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Red Bull 64 Bars - 1人のMCと1本のマイク “64小節”の真剣勝負
▶︎ eydenの"64Bars"—音楽も生き方も、やってて気持ちいいかどうかが大事
▶︎ Charluの"64Bars"—怒りも喜びも…感情を解放し、等身大で一生懸命に生きる
▶︎ Reichiの"64Bars"—自分に正直に生きる、それで韻を踏めばバースになる
▶︎ Pxrge Trxxxperの"64Bars"—自分の力で生き抜く、残酷な世界
▶︎ 柊人の"64Bars"—ひとに恵まれてることが自分の誇り。みんなでバイブスを上げていきたい
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