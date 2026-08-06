仙人掌の"64Bars"—鏡を見ろ ラッパーがいる 悲しむよりも歌っている

オリジナル缶 レッドブル エナジードリンク もっと見る

レンタルオフィスで数千万のバトルへのオファー

あとジャッジも断ったが団地出のスーパースター

感謝は忘れないが憎しみも深い音楽

奴がヘイトするラッパーさ Guess Who's Back

vs HIPHOP 始めるぜラウンド1

ステージは2 残酷なガン告知

SomebodySay ゴールドラッシュってか暗黒期

For 大量のトラッシュ溢れるマウント富士

ドーパミンは報酬型

承認欲求がNEWなドラッグ

報道するニュースは夕方

フードで顔覆う姿

犯罪者はきっとREALにハード

お前が思うファンタジーじゃない

結局繰り返してく世界

飛んでも生えない翼

なにHSP？ ASD？

捨て駒になるならなんでもいい

令和に1人歌う憂歌団

歌詞にすれば放送禁止

今更チェックワンツー

点滴から血管痛

SEEDAと企む問題提起

アクセル踏まぬブレーキ

仙人掌 © Tasuku Amada

HANAから吸い込むXG

俺から言うことは無い別に

ターンテーブルにはSummertime Is Here

DevLargeが言うMindYourOwnBiz

仙人掌 © Tasuku Amada

オレの魂の叫び 焼き付いた景色 見栄は他要らない

オートチューンより響いたjの声 耳から今も離れない

お前が憧れてるラッパーのようには言葉まで刺さらない

老害ミドルクライシス 君の曲は何言ってんのかわからない

あの日思った HIPHOPでココから抜け出したいって

お前もそうだろ？この文化は誰にも止めらんないって

なぁ今どうだよ輩が企業の協賛を募るアイテム

1発捕まるか有名人と曲やりゃ回るよ回転 damn

鏡を見ろ ラッパーがいる

悲しむよりも歌っている

ボトルのコルクを抜く瞬間

ガザでは銃声に怯えている

リリシストは要らねぇレッテル

自分に嘘ほか誰がつける？

俺はマイクに思いをぶつける

いま力をさずける

Midnight

仙人掌 © Tasuku Amada