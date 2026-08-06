仙人掌の"64Bars"—鏡を見ろ ラッパーがいる 悲しむよりも歌っている

レンタルオフィスで数千万のバトルへのオファー
あとジャッジも断ったが団地出のスーパースター
感謝は忘れないが憎しみも深い音楽
奴がヘイトするラッパーさ Guess Who's Back
vs HIPHOP 始めるぜラウンド1
ステージは2 残酷なガン告知
SomebodySay ゴールドラッシュってか暗黒期
For 大量のトラッシュ溢れるマウント富士
ドーパミンは報酬型
承認欲求がNEWなドラッグ
報道するニュースは夕方
フードで顔覆う姿
犯罪者はきっとREALにハード
お前が思うファンタジーじゃない
結局繰り返してく世界
飛んでも生えない翼
なにHSP？ ASD？
捨て駒になるならなんでもいい
令和に1人歌う憂歌団
歌詞にすれば放送禁止
今更チェックワンツー
点滴から血管痛
SEEDAと企む問題提起
アクセル踏まぬブレーキ
HANAから吸い込むXG
俺から言うことは無い別に
ターンテーブルにはSummertime Is Here
DevLargeが言うMindYourOwnBiz
オレの魂の叫び 焼き付いた景色 見栄は他要らない
オートチューンより響いたjの声 耳から今も離れない
お前が憧れてるラッパーのようには言葉まで刺さらない
老害ミドルクライシス 君の曲は何言ってんのかわからない
あの日思った HIPHOPでココから抜け出したいって
お前もそうだろ？この文化は誰にも止めらんないって
なぁ今どうだよ輩が企業の協賛を募るアイテム
1発捕まるか有名人と曲やりゃ回るよ回転 damn
鏡を見ろ ラッパーがいる
悲しむよりも歌っている
ボトルのコルクを抜く瞬間
ガザでは銃声に怯えている
リリシストは要らねぇレッテル
自分に嘘ほか誰がつける？
俺はマイクに思いをぶつける
いま力をさずける
Midnight