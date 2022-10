『Age of Empires』：コミュニティが支えるeスポーツシーン

Red Bull Wololo: Legacy The 1v1 Age of Empires contest returns, with pros …

『Age of Empires / エイジ オブ エンパイア』

1997年にリリースされた第1作 『Age of Empires / エイジ オブ エンパイア』 (以下、『Age of Empires』)が高く評価されたあと、このシリーズは25年に及ぶ進化、アップグレード、思い出、記録の歴史を誇るまでになった。

不鮮明だったが個性が際立っていた初期から鮮明で美しく再現されている現在までの間に、『Age of Empires』は 最も有名なリアルタイムストラテジー(RTS)のひとつ にまで成長し、いくつもの賞を受賞しながら、人生を通じて楽しむファンを数多く生み出し続けてきた。

『Age of Empires』シリーズ

しかし、どうやって90年代の地味なビデオゲームがeスポーツのビッグタイトルの仲間入りを果たしたのだろうか? この成長の大きな理由のひとつは、マイクロソフトが『Age of Empires』シリーズとその未来を見守るためだけに創設した開発スタジオ World’s Edge Studioによる資金投入とサポート だ。

この少数精鋭の開発チームは 2019年 に立ち上げられたあと、『Age of Empires』の開発を積極的に進めながら、活気あるファン主導のeスポーツシーンへの資金投入とサポートを行っている。

そこで今回は、World’s Edgeのスタジオビジネスリードを務める Will McCahill(ウィル・マケーヒル) に『Age of Empires』シリーズをインターナショナルビッグタイトルに育て上げるまでのプロセスと、マイクロソフトとシリーズのグラスルーツコミュニティの間の複雑に絡み合った関係について話してもらうことにした。