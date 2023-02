『スマブラDX』：aMSaメジャー初優勝までの道のり

The Big House 10

2022年、aMSaは遠征に出た。『スマブラDX』シーン最強クラスのプレイヤーが集まることで知られている The Big House 10 での優勝は、 ヨッシーによるスーパーメジャー初制覇 となった。

Summer of Smash

しかし、それでもaMSaはこの『スマブラDX』シーン最大(当時)のトーナメントで25位に入り、 トッププレイヤーの仲間入り を果たした。この2013年がaMSaの北米デビューイヤーだったとするなら、 2014年 はブレイクスルーイヤーだった。 Summer of Smash のために北米を再訪した彼は、今度は全員から注目される存在になった。

Kings of Cali 4

EVO 2014への準備としてaMSaは複数のトーナメントに出場したのだが、そのひとつが南カリフォルニア(SoCal)のTeam OXYが主催するナショナルトーナメント Kings of Cali 4 だった。そしてここでもaMSaはMew2Kingと対戦。この再戦はストリーミング配信され、観客席はその行方を現場で見守りたいファンたちで埋まった。

