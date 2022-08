『Stray』の次にプレイしたい：動物が主人公のビデオゲーム おすすめ7選

『Blacksad: Under the Skin』

© The Gentlebros

『Blacksad: Under the Skin』

猫を飼っている、または飼った経験がある人なら、 猫の “捜索” スキル が優秀なことを知っているだろう。 『Blacksad: Under the Skin』 は、 黒猫探偵ジョン・ブラックサッド となってそのスキルを存分にアピールできるアドベンチャーゲームだ。

猫を飼っている、または飼った経験がある人なら、 猫の “捜索” スキル が優秀なことを知っているだろう。 『Blacksad: Under the Skin』 は、 黒猫探偵ジョン・ブラックサッド となってそのスキルを存分にアピールできるアドベンチャーゲームだ。

原作のアメコミも高評価を得ている『Blacksad: Under the Skin』