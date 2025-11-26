Gaming
© Embark Studios
ゲーム
『ARC Raiders』：グラフィック・オーディオ・操作 おすすめ設定
Embarkの話題作をプレイしようとしている人のためにプレイをスタートする前にチェックすべき推奨設定を紹介！
『ARC Raiders』をプレイする前に、設定を最適化しておくことを推奨したい。最高の視認性、パーフェクトな操作性、直感的な操作が得られる各種設定をチェックして、『ARC Raiders』を最大限まで楽しもう！
01
グラフィックおすすめ設定
①モーションブラー
無効にしよう。近年、この設定はゲーミングシーンでは常識のひとつになりつつある。シネマティックかつドラマティックな演出ができるので開発側がこの設定を入れるのは理解できる。
しかし、同時にこの設定はすべての動きにブレを生じさせて視認性を低下させるため、気分が悪くなる人も少なくない。この機能を無効にするためには、設定>グラフィックタブ>グラフィックで見つけることができる。
没入感を最大限高め、（5秒に1回敵に襲われる）映画の中にいるような感覚を得たいなら、もちろん有効にしておいて問題ない。
②視界
『ARC Raiders』はサードパーソン視点のゲーム（TPS）なので、この設定は非常に重要だ。視界を最大限に設定することで、周辺環境を把握しやすくなり、壁の向こうにいる敵を見つけられる可能性も出てくる。
③垂直同期
使用しているモニターが比較的新しく、リフレッシュレートが優れているなら、垂直同期は無効にしておこう。画面のティアリングが起きていないなら、NVIDIA Reflex 低遅延モードとG-SYNCが有効になっていない限り、無効にしておくべきだろう。表示解像度は使用しているモニターの解像度を選択しよう。以上のアドバイスは他のゲームにも適用できる。
④NVIDIA DLSS フレーム生成
コンソール版や、AMDカードまたはNVIDIA以外のGPUを使用している場合、この項目は飛ばして問題ない。“解像度スケールとアンチエイリアス” タブのNVIDIA DLSS品質では品筆を選択し、NVIDIA DLSS モデルではトランスフォーマーを選択しよう。色々試しても問題ないが、ビジュアルクオリティ、FPS、視認性のバランスが最も優れているのがこの設定だ。
⑤レイトレーシング
NVIDIA RTX グローバル イルミネーションはスタティックに設定しよう。明るさの変化に振り回されたくないなら、この設定は非常に有効だ。何よりも、FPSに大きな影響（最大23%）を与える。
⑥シャドウ
イメージとは異なり、シャドウは負荷が大きい。RAM、プロセッサ、グラフィックカードへの負荷は特に大きい。システムへの負荷を軽くして、暗がりでの視認性を高めるために、シャドウは低に設定しておくことを推奨したい。
⑦ポストプロセス
PCをヴィクトリア朝の機関車のように動作させる新機能だ。さらに滑らかなアクションを実現するため、グラフィックへの影響を最小限に抑えつつ、FPSを追加できる。
⑧エフェクト
パフォーマンスを最大限に高める最後の設定。低に設定してもほとんど違いは感じられない。
⑨植生
噂とは異なり、この設定はプレイヤーがカバーとして使用する茂みのサイズや視認性に影響を与えない。地表に描かれる苔や草むらの数を意味するので、エピックのままでも問題ない。
⑩グローバル・イルミネーション解像度
ここでも視認性に悪影響を与えることなくコンピュータへの負荷を下げることができる。
02
ゲームプレイ関連おすすめ設定
①ナイトモード
オーディオ設定のナイトモードをオンにしよう。こうすることでサウンドが圧縮されるため、グレネードの爆発音などの大きな音が少し小さくなり、足音のような小さな音が少し大きくなる。これはやや狡賢い設定かもしれないが、ケーブル数本のために後ろから撃たれるのはゴメンだ。
もちろん、ハイクオリティなヘッドフォンを持っていて、聴覚に自信があるなら、この設定はスキップしても問題ない。
②クロスヘア
アクセシビリティタブからクロスヘアの色やサイズ、不透明度などを設定できる。クロスヘアの形状も変更可能だ。基本的に、トッププレイヤーたちはゲーム内で目立つ色を選択している。
たとえば、『バトルフィールド6』では青が非常に目立つが、『ARC Raiders』では少し緑がかった色が良いだろう。とはいえ、色は個人の好みなので、自由に試してみよう。
03
操作関連おすすめ設定
①インタラクト / リロード
リロード優先に設定しよう。コンソール版プレイヤーなら、コントローラータブからインタラクト / リロードへ入り、リロード優先を選択する。『ARC Raiders』ではリロードとインタラクトが同じボタンなので、この設定にしておけば、銃撃戦の途中でリロードの代わりにトランクを開けてしまうなどのミスを犯さなくなる。些細な変更点かもしれないが、ゲーミングエクスペリエンスに大きな影響を与える可能性がある。
②個人の好みに合わせる
ショルダースワップ、走りやしゃがみの切り替え / 長押しなどはすべて個人の好みだ。マルチボタンマウスを使っているかどうかは関係なく、時間をかけて自分が快適にプレイできる操作方法を設定しよう。
▶︎RedBull.comでは世界から発信される記事を毎週更新中！ トップページからチェック！