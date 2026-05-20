【123時間でマラソン14本！】600kmを一気に走り抜いたウルトラランナーの想いと軌跡

ドイツ人ウルトラランナーの アルダ・サーチ は苦痛の壁を乗り越え、フ ルマラソン14本分の距離を123時間21分で完走 したあと、心を打つメッセージを発信した。

獲得標高5,967m 、 上がり続ける気温 、 深刻な睡眠不足 との戦いを終え、サーチはソーシャルメディアのフォロワーたちに次のようなメッセージを送った。

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「目標に向けて努力をすれば必ず報われます。完全な形ではないかもしれませんが到達できるのです。自分の夢を持つようにしてください」

01 世界にインスピレーションを与える

これは、 デスバレー を走り抜け、 砂漠のハイウェイ を横断し、 歴史的なルート66 区間を経てサンタモニカ桟橋のフィニッシュラインを越えたサーチの感動的な言葉だった。100万人を超えるファンがYouTubeライブ配信を通じてサーチのチャレンジを見守っていた。

28歳のサーチはフィニッシュ地点で母親に出迎えられると、すぐさま彼女の腕の中に飛び込み、たった今達成されたばかりの偉業を一緒に祝った。疲れ果てていたがポジティブな姿勢を維持していたサーチは次のように語った。

フィニッシュ地点で出迎えた母親と抱擁するアルダ・サーチ © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

「なんと言えば良いのでしょうか？ やり遂げました。私たちは本当にやり遂げたのです！」

「こんなにも多くの人が現地で私と母をサポートしてくれるなんて、信じられません。アイスクリームでお祝いできますね。現地とソーシャルメディアの応援に心から感謝します。皆さんの応援は本当に重要でした」

砂漠のハイウェイや歴史的なルート66を駆け抜けた © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

02 猛暑と睡眠不足を乗り越える

32時間連続で眠らないセッション も含まれる 7日間・合計242km のトレーニングに取り組んで今回のチャレンジに向けて準備をしたサーチは、日かげがなく、湿度が低く、高温で、ルートの目印が少ない バッドウォーター盆地 （米国最低標高地点）からスタートした。

初日には色彩豊かな岩が並ぶ有名なアーティストパレットへ続く 獲得標高454m の登坂セクションが含まれた初日、サーチはファーニス・クリークを 4時間55分 で通過してマラソン1本目を完了した。

火曜日の夜、25万人を超える視聴者がYouTubeやTwitch、Red Bull TVのライブ配信を見守る中、サーチは今回のルート上で最も過酷で最も標高が高い連続登坂に挑んだ。そして 獲得標高1,510m・最大10%の傾斜 をクリアしたあと、彼は 約20分間 の最初の休憩を取った。

15,000kcal分 の炭水化物を含む食事、それにカフェインと電解質を含むドリンクを摂ったサーチは、むくんだ脚や腹筋の痛みと勇敢に戦った。全ルートの3分の1を消化した彼は、次のように語った。

「私は高い目標を達成しようとしているどこにでもいる普通の人に過ぎません」

足首の治療を受ける © Cameron Moon/Red Bull Content Pool Quotation 相当な労力を強いられたため、砂地では多くのエナジーを消耗しました。300kmの距離が3,000kmに感じられました アルダ・サーチ

03 苦痛の壁を乗り越える

理学療法士のギジム・フェリツィ や ランニングコーチのルカシュ・ヴォレイコ・ヴォレイショ たちの助けを得たサーチは、長い登坂区間ではエナジーを温存するためにランとウォークを交互に行った。

その後、気温が 33℃ に達する中、レッドマウンテンからクラマー・ジャンクションまでのハイウェイ395号線の荒れた未舗装路で 300km中間地点を54時間12分で通過 。ライブ配信ではスキージャンパーの アンドレアス・ウェリンガー も登場してサーチに声援を送った。睡眠不足による幻覚に悩まされるようになっていた彼は、次のように明かした。

「相当な労力を強いられたため、砂地の区間では多くのエナジーを消耗しました。300kmの距離が3,000kmにも感じられました」

500km地点を通過するアルダ・サーチ © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

04 絶対に諦めない

ランのラスト3分の1に突入したサーチは、エナジーが奪われる最後の難関、サミットテラス付近の 獲得標高約700mの登坂 を制すると、その後は線路沿いの危険な夜間ルートを越えて、急峻で曲がりくねった砂利道を夜明けにかけて下っていった。

フィジカルの限界をプッシュした © Daniel Gracanin/Red Bull Content Pool

最善を尽くしたが、サーチは当初掲げていた 「96時間でチャレンジ完了」 の目標を達成できなかった。96時間経過時点のサーチの走行距離は458kmだった。彼はひどく落胆したが、ライブ配信を見守る35万人超の視聴者に次のようなポジティブなメッセージを送った。

「持てるだけの力は出しました。支えてくれたチームに申し訳なく思います。強さも弱さもひっくるめて、これが私という人間です。私は最速ではないかもしれませんが、絶対にギブアップしません。私は 絶対に諦めません 。絶対に！」

471km地点で手書きのメッセージを添えたブーケをドイツのファンから受け取ったサーチは、500km到達を前に長時間睡眠を摂り、メンタルとフィジカルをリセットした。

挫折を乗り越え、長時間睡眠を取ってリフレッシュしたサーチはチャレンジを続行し、 123時間21分10秒 で 604.6km のフィニッシュラインに到達した。

サンタモニカ桟橋でファンたちと完走を祝う © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

数字が明かすアルダ・サーチの過酷な600kmチャレンジ 走行距離 山崩れの影響により、サーチは当初計画していた距離よりも4.6km長い604.6kmを走破した。 所要時間 サーチは123時間21分10秒で604.6kmを走破した。

05 チャレンジに挑み続ける

サーチが今回のような過酷なチャレンジに挑んだのは、今回が初めてではなかった。サーチは “サイボーグ・シーズン” と称するプロジェクトに毎年挑んでおり、このプロジェクトは2024年に ベルリンからニューヨークシティまでの3,000km走破 から始まった。