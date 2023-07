【Issinとは？】世界を魅了する若き日本人B-Boyを知る

Issin Red Bull BC One All Starsとともに世界のダンスシーンに衝撃を与えるべくハードワークを続ける岡山県出身の日本人B-Boy

Red Bull BC One 世界最高峰の1 on 1ブレイキンバトル「Red Bull BC One」。毎年、数千人ものダンサーたちが、ワールドファイナル出場を目指して戦う。

【Red Bull BC One World Final 2022】でのIssinとLorenzoのバトルをチェック!(19分45秒〜)

『Red Bull BC One World Final』が、ヒップホップ・ブレイキンの聖地「ニューヨーク」で開催決定!!世界中から各国内大会のチャンピオンたちが集結し、1 on 1形式の直接対決を繰り広げる。世界最高レベルのスキルを持つ猛者たちを制し、ブレイキンの歴史に名を刻む真の王者に輝くのは一体誰だ!?

Battle Of The Year JapanのU-15(15歳以下)部門

Issinの疑いようもない才能は、 弱冠11歳 にしてすでに発揮され始めていた。 Battle Of The Year JapanのU-15(15歳以下)部門 で見事なスキルと集中力を発揮して優勝したIssinは、自分がブレイキンシーンの有力な優勝候補であることを証明してみせた。

Red Bull BC One All Stars

また、Issinはその優れた能力が認められて 2023年5月 に世界トップレベルのブレイキン・クルー、 Red Bull BC One All Stars に選出される。この選出は始まったばかりの彼のキャリアにおける重要なマイルストーンとなった。

Issinは2023年5月にRed Bull BC One All Starsのメンバーになった