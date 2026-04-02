『Battlefield 6』REDSEC：『Red Bull スーパーモト』ガントレットが期間限定で開催中！

2026年3月31日から4月14日までの2週間限定 で【REDSEC】内で 『Red Bull スーパーモト』ガントレット が開催中だ。最大8プレイヤーが3ラウンド制ダートバイクレースをプレイし、最多ポイントを獲得したプレイヤーが報酬を獲得する期間限定モードとなっている。

『Red Bull スーパーモト』ガントレット では、ダートバイクに乗って、テックキャンパス、ゴルフコース、エリア22B、ジュエルビーチのコースを走行し、チェックポイントを通過してポイントを獲得していく。各ラウンドで獲得ポイントが最も低いプレイヤー2人が脱落し、最終の第3ラウンドではプレイヤー4人で競い合い、最多ポイントでフィニッシュしたプレイヤーが優勝する。

9種類のチャレンジ を完了することで、プレイヤーカード用のステッカー、背景、ドッグタグ、そしてパラシュートなどが獲得できる。

01 『Red Bull スーパーモト』ガントレット概要

開催期間：2026年3月31日〜4月14日

最大プレイヤー数：8

チャレンジ数：9

報酬の種類：10

コース数：4

プレイ条件：なし（無料）

02 『Red Bull スーパーモト』ガントレットとは？

『Red Bull スーパーモト』ガントレットは 『Battlefield 6』シーズン2の【REDSEC】で特定の期間だけプレイできる期間限定モード だ。レッドブルとのコラボレーションとなるこのモードは世界初のシューターとレーシングゲームの融合で、レッドブルらしさをこの大ヒットマルチプレイヤーシューターに持ち込みつつ、ダートバイクレースでプレイヤーたちに新たな風を吹き込むことになる。

それぞれが特徴的な 4種類のコースと9種類のチャレンジ に挑み、ユニークな報酬を獲得しよう。 3ラウンド制のレース で、レース中に獲得するポイントが成績に反映される。

03 開催期間

『Red Bull スーパーモト』ガントレットは 2026年3月31日から4月14日まで開催 される。 最新の『Battlefield 6』を所有していて【REDSEC】をダウンロードしてあるプレイヤーなら誰でも無料でプレイできる。 現在、『Battlefield 6』シーズン2は 《ナイトフォール》 へ移行しており、このモードで新たに追加されたのが、『Red Bull スーパーモト』ガントレットの主役、ダートバイクだ。

《ナイトフォール》ではオフロードバイクが追加される © EA

『Red Bull スーパーモト』ガントレットは【REDSEC】内に用意されている。通常のプレイとは異なり、プレイヤーには射撃スキルの代わりにダートバイクの操縦スキルが求められる。

04 武器や装備は使用できるのか？

『Red Bull スーパーモト』ガントレットは 純粋なレーシングモード なので、装備や武器は使用できない。また、ライバルプレイヤーやビークルからダメージを受けることもない。しかしながら、コースやライバルプレイヤーのダートバイクと接触すればダートバイクが多少ダメージを受けるようになっている。

05 レースフォーマット

第1ラウンドではプレイヤー8人がダートバイクで走行し、 チェックポイントを通過してポイントを獲得 していく。上位8人が第2ラウンドへ進出し、下位2人が敗退となる。第2ラウンドは上位4人が勝ち抜けとなる。第3（最終）ラウンドでは4人が優勝を競い合う。優勝者以外のプレイヤー3人は獲得ポイントによって順位が決定する。

06 ポイントシステム

『Red Bull スーパーモト』ガントレットではレース終了時の順位では勝敗が決まらない。その代わりに 獲得したポイント で決まる。

ポイントは色分けされているチェックポイントを通過することで獲得できる。通過が難しいロケーションに配置されているチェックポイントほど高ポイントが獲得できる。

赤（10ポイント）： 高難度やジャンプやライディングをしなければ通過できない。簡単ではないが最多ポイントを獲得できる。

黄（5ポイント）： 難しいが赤よりも簡単なチェックポイント。

青（3ポイント）： 各コースのストレートに配置されており、黄より難度は低い。

ヒント： 赤のチェックポイントを通過できれば、通過数が少なくても青のチェックポイントだけを通過するよりも多くのポイントを獲得できる。リスクを積極的に負っていきたい。

レッドブルデザインのゲーム内報酬をゲットしよう！ © Electronic Arts

07 コース

『Red Bull スーパーモト』ガントレットには 4種類のコース が用意されており、コースごとにユニークな特徴・コンディション・チャレンジが用意されている。

ゴルフコース

このコースは、手入れの行き届いた緑やヤシの木、カーブの多い舗装路が都市部の風景と組み合わさっているのが特徴的で、タイトなコーナーとレッドブルロゴの入ったランプがプレイヤーたちを待っている。

テックキャンパス

グラベルと舗装路が組み合わさっていて多様なこのコースで、クラシックなダートバイクコースだが、路面が頻繁に変化するため難度は高い。

エリア22B

レーダードームやコンテナバリケード、カラフルなスモークが配置されている砂漠基地のコース。舗装路から砂丘セクションへと続いていくこのコースはグリップを得にくいため、プレイヤーの高いライディングスキルが必要になる。

ジュエルビーチ

ジュエルビーチは陽光眩しいビーチが舞台の夏らしいコースだが、夏休み気分は味わえない。なぜなら、高速で平坦な舗装路から狭隘なセクションやタイトコーナーへ飛び込んでいかなければならないからだ。レッドブルアーチを目指そう。

08 チャレンジ

『Red Bull スーパーモト』ガントレットでダートバイクを駆るプレイヤーが得られるのは勝利と栄誉、または表彰台でのシャンパンファイトだけではない。このユニークなダートバイクレースモードに参戦すれば、 無期限で使用できるゲーム内報酬 も得ることができる。

レッドブルデザインのゲーム内報酬をゲットしよう！ © EA

このモード専用の報酬を獲得したいなら、 9種類のチャレンジ （うち2種類はボーナスチャレンジ）を完了する必要がある。

ヒント： 『Red Bull スーパーモト』ガントレットをプレイしなくても完了できるチャレンジも存在するが、いずれにせよビークルを使用する必要がある。

チャレンジ タスク モード 報酬 1 『Red Bull スーパーモト』ガントレットのマッチを完了する ガントレット プレイヤーカード用ステッカー “HEAD TO HEAD” 2 分隊で赤のチェックポイントを通過する ガントレット プレイヤーカード用背景 “Red Boom” 3 Red Bullスーパーモトまたはコンクエストの目標を確保する すべてのモード ドッグタグ “Gives You Wings” 4 ダートバイクのウィリーで合計時間（秒）に到達する すべてのモード プレイヤーカード用ステッカー “By The Horns” 5 地上用の乗り物を操縦してポイントを獲得する（『Red Bull スーパーモト』ガントレットの場合は2倍） ガントレット プレイヤーカード用背景 “Bull Rush” 6 ガントレットで目標ポイントを獲得する（『Red Bull スーパーモト』ガントレットの場合は2倍） すべてのモード パラシュート “Energy High” 7 ラギッドMV740、オフロードバイク、または軽輸送車両で滞空時間（秒）を獲得する すべてのモード ドッグタグ “Red Bull” ボーナス8 戦闘機または軽輸送車両で滞空時間（秒）を獲得する すべてのモード パラシュート “Charging Canopy” ボーナス9 ガントレットで第3ラウンドへ進出する、バトルロイヤルでトップ5に入る、またはいずれかのマルチプレイヤーモードで2000スコアを獲得する すべてのモード プレイヤーカード用背景 “Delta Sweep”

ヒント： 5と6は『Red Bull スーパーモト』ガントレットでは2倍のポイントが獲得できるので、早くクリアしたい場合はこちらのモードをプレイしよう。

09 報酬

もちろん、努力をすれば報酬が待っている。『Red Bull スーパーモト』ガントレットでは9種類の レッドブルデザインのゲーム内報酬 が獲得できる。これらを獲得できる期間はこのモードの開催期間に限られるが、獲得後は無期限で使用できる。報酬は以下の通り：

パラシュート： 2種類

ドッグタグ： 2種類

プレイヤーカード用背景： 3種類

プレイヤーカード用ステッカー： 2種類

報酬一覧 © EA

すべての報酬は3月31日から4月14日までの限定となっている。今すぐプレイしてすべて集めよう！