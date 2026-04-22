『Battlefield 6』：2026年ロードマップまとめ

『Battlefield 6』 がリリース以来最大の1年を迎えている。DICEとEAはコンテンツが大量に予定されている 2026年の公式ロードマップ を公開し、 Naval Warfare（海戦） が完全に新しい戦場を提供し、 本格的なランクプレイ と長い間待ち続けてきた コミュニティ機能 の導入、そして 全面的なQOLの改善 が予定されていることが明らかになった。

そこで本記事では、 2026年5月にスタートするシーズン3 から 7月のシーズン4 、そして ランクマッチや《REDSEC》までのロードマップ のすべてを解説する。

01 シーズン3は5月にスタート

『Battlefield 6』 © Battlefield Studios/Electronic Arts

『Battlefield』シリーズにはそのDNAに含まれている代表的なマップがいくつか存在するが、 【ゴルムド・レールウェイ / Golmud Railway】 はそのひとつだ。『Battlefield 6』シーズン3では、この『Battlefield 4』のクラシックマップが復活する。ただし、完全リメイクではなく、インスパイアされたバージョン 【レールウェイ・トゥ・ゴルムド / Railway to Golmud】 となっており、 タジキスタンの山脈地帯 が新たな舞台として設定されている。

その素晴らしさは数字が見れば分かる。この新バージョンは 【ミラクバレー / Mirak Valley】の約4倍の広さ で、『Battlefield 6』最大級のマップになる。DICEはこの機会にオリジナルマップをいちから見直しており、 新しい遮蔽物 がより戦略的な戦闘を可能にし、 拡張された空戦エリア がパイロットたちにより余裕のある操縦を可能にする。

また、 近接戦闘と遠距離戦のインタラクション がさらに改良され、ひとつのアプローチが圧倒的な強さを持つことなく、スナイパーとビークル操縦兵、歩兵がそれぞれの強さを発揮できるようになる。

現在、Battlefield Labsで視線やビークルのバランス、デスまでの時間や遮蔽物の配置について積極的にテストが重ねられている。これはポジティブなニュースだ。DICEは内部だけでテストをする代わりに、積極的にプレイヤーデータを集めて開発チームに提供してからマップを公開しようとしていることが分かる。

最終的には、オリジナルの【ゴルムド・レールウェイ / Golmud Railway】で実現されていた 大規模なビークル戦と緊迫した歩兵戦の両立 が確認できるはずだ。

カイロ・バザー / Cairo Bazaar

【レールウェイ・トゥ・ゴルムド / Railway to Golmud】に加えて、シーズン3ではもうひとつ歴史的なマップが復活する。それがシリーズを通じて最も人気の高い歩兵マップのひとつ、『Battlefield 3』の 【グランド・バザー / Grand Bazaar】のリワークバージョン【カイロ・バザー / Cairo Bazaar】 だ。

基本的なマップ構成はオリジナルと同じで、 狭く曲がりくねった通路、ひしめき合う無数の建物、そして垂直方向のアクション が特徴的だ。今作ではさらに、『Battlefield』シリーズお馴染みの破壊可能な環境が加えられている。

【カイロ・バザー / Cairo Bazaar】は【レールウェイ・トゥ・ゴルムド / Railway to Golmud】の真逆とも言えるマップで、 コンパクト・混沌・緊迫感 が特徴だ。ビークルなしのハイレベルな歩兵での銃撃戦を楽しみたいならこのステージが良いだろう。

ランクマッチ

《REDSEC》はバトルロイヤルモード © EA

シーズン3は『Battlefield 6』の競技面の基礎作りも始まり、 ランクマッチが導入 される。最初は 《REDSEC》 の ［Battle Royale Quads］（バトルロイヤル分隊モード） からだ。

小さな一歩に思えるかもしれないが、非常に重要だ。DICEは コミュニティからのフィードバック を活かしながら今後のシーズンを通じてランクマッチを徐々に改良・拡大していくことで、『Battlefield 6』の マルチプレイヤーエクスペリエンス をさらに充実させようとしているのだ。

また、シーズン3では ［Battle Royale Solos］（バトルロイヤルソロモード） も実装される予定だ。ひとりで戦場に挑むのが好きなプレイヤーにようやく理想のモードが用意されるため、今あるモードの中から無理矢理選ぶ必要がなくなる。

02 シーズン4

『Battlefield 1942』の【Wake Island】 © Battlefield Studios/Electronic Arts

シーズン3がクラシックへの回帰とするなら、 シーズン4は未来を垣間見る機会 になる。このシーズンから 《Naval Warfare》（海戦） が実装される。これはただのビジュアルの変化ではなく、 本格的な海戦モード で、緊迫感溢れる戦闘が海上で展開される。

ツル・リーフ / Tsuru Reef

シーズン4の中心となる新マップが 【ツル・リーフ / Tsuru Reef】 で、 日本の南方に位置する海域 だ。今回の発表時点では『Battlefield 6』最大のマップで海戦専用となる。どこまでも続く海原、珊瑚礁、海岸線、そして戦略的要衝が地上・空中・海上での戦闘を提供する。こちらも実装前にBattlefield Labsでのテストが予定されている。

ウェーク島 / Wake Island

『Battlefield 1942』で初登場したウェーク島 © Battlefield Studios/Electronic Arts

【ウェーク島 / Wake Island】 と同じくらい熱狂的なファンを抱えている『Battlefield』シリーズのマップは存在しないに等しいが、『Battlefield 1942』で初登場した太平洋環礁を舞台にしたこのクラシックマップがシーズン4で再登場する。

リワークバージョン になるものの、大規模な海戦と空中戦、熱帯の舞台設定、中枢拠点の戦略的重要性など、 オリジナルの特徴的な要素はすべて残されている 。DICEはオリジナルの長所を活かしながら 最近の海戦用システムを盛り込んだモダンなアプローチ を採用することを約束している。

空母・波・戦艦

しかし、シーズン4の目玉は 海戦 そのものだ。DICEは 完全に機能する空母 を用意しており、プレイヤーはここで 戦闘機の発進・着艦 が行える他、ここを 移動作戦本部 として使用することもできる。《REDSEC》ではマップ 【フォート・リンドン / Fort Lyndon】に空母が追加 され、海戦の戦略性が大幅に向上する。

『Battlefield 6』では緊張感溢れるマルチプレイヤーモードが楽しめる © Battlefield Studios/Electronic Arts

また、ゲームプレイに大きなインパクトを与える ダイナミックウェーブシステム も用意される。 海（波）の状態 がターゲットの安定性やアプローチルートに影響を与え、天然の遮蔽物としても機能する。そして、特定の状況ではミサイルや魚雷の方向を変えることもある。ビジュアルだけではなく、海戦の進め方に大きな変化を加えるはずだ。

さらに、戦艦も追加される他、海戦を得意とするプレイヤーに高い満足感を与えるユニークな報酬がラインナップされた 海戦専用チャレンジ《Naval Challenges》 も用意される。

03 コミュニティ機能

今回のロードマップで最も重要なのは新マップやモードよりも、コミュニティがずっと前から望んでいた機能群だろう。DICEはコミュニティの意見に耳を傾けていたのだ。

サーバーブラウザ / カスタムロビー

まず、 永続サーバー対応のサーバーブラウザ が導入される。プレイヤーは自分のサーバーをホストしたり、既存のサーバーに参加したり、好みのゲーミングエクスペリエンスを永久保存したりできる。また、カスタムロビーでマッチの設定が簡単になり、リーダーボードでトッププレイヤーが確認できるようになる。

観戦モード

2026年はさらに盛り上がる © Battlefield Studios/Electronic Arts

コンテンツクリエーターやゲーム実況・配信者、そして少し違う視点からゲームを楽しみたいすべての人のために 観戦モード が実装される。もっと前に実装されるべきだった機能だ。ランクマッチと同じタイミングでの実装は、その重要度をさらに高めている。なぜなら、ランクマッチと組み合わせることで、 構造化されたトーナメントとイベントの開催・配信 が可能になるからだ。

小隊 / チャット

『Battlefield 6』でコミュニティを構築したい人のために 小隊機能が復活 する。これまでのシリーズ作品同様、仲間で分隊よりも大きなチームを組むことができる。

さらに、 近接チャット機能 も実装され、近くの仲間とコミュニケーションを取ることができるが、 付近の敵プレイヤーの盗聴 も行えるようになる。些細な機能のように思えるかも知れないが、『Battlefield』シリーズらしい “人間味のある予測不可能な瞬間” を生み出せるため、コミュニティから頻繁にリクエストされていた。

マップのリワーク

既存の2マップ （ New Sobek および Blackwood/Blackwell Fields ）がコミュニティからのフィードバックに基づいてリワークされている。具体的な変更点はまだ明らかになっていないが、重要なのはDICEがコミュニティからのフィードバックを積極的に取り入れて、既存のマップを改良しているという事実だ。

ランクマッチの改良

シーズン3のリリースと同時に、DICEはランクマッチ全体のロードマップも公開した。 Elite Series と Open Series が競技シーンの大枠を構成し、最も高いスキルを誇る『Battlefield』シリーズプレイヤーたちの頂点に位置づけられる。

予選方式やシーズン、報酬についてはまだ具体的に言及されていないが、方向性は明確に示されている。 『Battlefield 6』は本格的な競技タイトルを目指している のだ。

04 QOLの改善

コンテンツと機能に加えて、今回のロードマップは『Battlefield 6』の QOL面の問題 についても言及している。

進捗のスピードアップ

進捗システム が全体的に見直され、バトルパスやマスタリー、ランクがより速く進むようになり、チャレンジシステムもシンプルにまとめられる。 “作業” が減り、より楽しくプレイできる ようになるはずだ。これは “やるやる” と言ってきた問題なので、今度こそ “やってもらいたい” 。

オーディオ：足音・ビークル・バランス調整

『Battlefield』コミュニティで最も頻繁に議論されているトピックのひとつがオーディオだ。DICEは足音をより明確に聞こえるようにして、 プレイヤーたちが聴覚を頼りにプレイできる環境作り を進めている。同時に、ビークルの音に関連する問題も修正が進んでいるため、プレイヤーたちの背後に忍び寄る戦車という問題は過去の物になるはずだ。

戦闘システム

戦闘システムのテクノロジーが複層的に見直され、 ネットコード が改善され、 着弾がよりフェア になり、 一貫性のあるリザルト が得られるようになる。また、 ダメージ表現（UI / オーディオ / VFX）の視認性 が高められ、プレイヤーがリアルタイムで自分たちのキャラクターに起きていることを判別しやすくなる。

さらに、DICEは デス / キルまでの時間 も調整しており、脚や腕へのダメージがよりリアルに反映されるようにしつつ、 装備やアイテムの寿命 についても再考している。これらの目的は、 戦闘の緊張感を損なわずに戦闘システムの一貫性と判別性、公正性を向上させる ことにある。

安定性の向上

『Battlefield 6』のマルチプレイヤーモードと《REDSEC》における 安定性の向上 もロードマップの重要な一部となっている。DICEはテスト状況や実装時期についてSNSやコミュニティプラットフォーム経由で発信している。

05 シーズン5とその先

シーズン3とシーズン4 © EA

秋にはシーズン5がリリースされる予定 だが、開発チームはその内容についてまだ具体的に言及していない。明らかになっているのはシーズン5で 新マップ が 3種類追加 されることと、そのうちひとつがファンに愛されてきたクラシックマップになることだけだ。

今回公開された『Battlefield 6』の2026年のロードマップはただのコンテンツカレンダーではなく、 明確なステートメント だ。

DICEはこのロードマップを通じて、『Battlefield』シリーズの魅力は広大でダイナミックな戦場とリアルで精確なビークルや武器、コミュニティ機能、そして競技シーンとカジュアルシーンの両方をカバーするエコシステムにあることを自覚していることをアピールしている。

海戦はここ最近で最もエキサイティングな新システムになり、【レールウェイ・トゥ・ゴルムド / Railway to Golmud】と【カイロ・バザー / Cairo Bazaar】、【ウェーク島 / Wake Island】はコミュニティ待望のマップになる。さらに、ランクマッチが真の競技性を加えつつ、改善されたQOLがすべての基盤をさらに固めるはずだ。