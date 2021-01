【Red Bull TV】2021年に視聴できるイベント＆選手権 ベスト5

1:WRC / 世界ラリー選手権

2:Red Bull King of the Air

Red Bull King of the Air

Red Bull King of the Airを知らない人たちのために説明すると、このイベントはタイトル通りのシンプルな内容で、

Red Bull King of the Airを知らない人たちのために説明すると、このイベントはタイトル通りのシンプルな内容で、 南アフリカ・ケープタウン に集まったトップカイトボーダーたちが最高の風を捕まえて、飛行機のパイロットライセンスが必要なのではないかと思う高さまで舞い上がりながら、「 空の王 」の称号を競い合う。

Red Bull King of the Airを知らない人たちのために説明すると、このイベントはタイトル通りのシンプルな内容で、 南アフリカ・ケープタウン に集まったトップカイトボーダーたちが最高の風を捕まえて、飛行機のパイロットライセンスが必要なのではないかと思う高さまで舞い上がりながら、「 空の王 」の称号を競い合う。