2025年リリース予定の格闘ゲーム おすすめ6本

『餓狼伝説 City of the Wolves』

2025年は、レジェンドタイトルが帰ってくる。『ストリートファイター』シリーズとともに一時代を築いたSNKの『餓狼伝説』シリーズの新作 『餓狼伝説 City of the Wolves』 がリリースされるのだ。

『餓狼伝説 City of the Wolves』には、

『餓狼伝説 City of the Wolves』には、 テリー・ボガード や不知火 舞のような往年のSNKファンには馴染み深いキャラクターたちが参戦している。また、『ストリートファイター』シリーズから ケン と 春麗 がゲスト参戦することも決定している。

『餓狼伝説 City of the Wolves』はファン待望の新作

鮮やかな色使いとハーフトーンエフェクトが特徴のスタイリッシュなビジュアルが特徴の『餓狼伝説 City of the Wolves』のゲームプレイには、攻撃と防御に様々なオプションが用意される予定だ。リリースは

鮮やかな色使いとハーフトーンエフェクトが特徴のスタイリッシュなビジュアルが特徴の『餓狼伝説 City of the Wolves』のゲームプレイには、攻撃と防御に様々なオプションが用意される予定だ。リリースは 2025年4月24日 が予定されている。

