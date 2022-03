The Goose House：インクルーシブなeスポーツシーンを目指す英国のオーガニゼーション

The Goose House

約 10年前に『カウンターストライク』シリーズのファンによって創設された The Goose House は英国のゲーミングコミュニティで積極的に活動を続けており、2021年4月からは正式なeスポーツ・オーガニゼーションとして、トーナメントの開催や複数タイトルのチーム運営を進めている。

【Birds of Prey】は若い女性プレイヤーたちが憧れの存在になれる場所であると同時に、彼女たちがハイレベルなプレイを披露できる場所でもあります

を開催したばかりのThe Goose Houseのスタッフとコミュニティメンバーたちに【Birds of Prey】の重要性などについて語ってもらった。

2022年3月15日・16日に、通算3回目の女性と少数派ジェンダー限定『VALORANT / ヴァロラント』トーナメント 【Birds of Prey】 を開催したばかりのThe Goose Houseのスタッフとコミュニティメンバーたちに【Birds of Prey】の重要性などについて語ってもらった。

The Goose Houseが2021年に開催したオールジェンダーイベントに出場したPyrodical

【Birds of Prey】は競争が非常に厳しい環境と、全員を輝かせ、彼・彼女たちのゲーミングの才能に光を当てるチャンスを創出できています

であり続けており、その自然な発展である【Birds of Prey】は、

The Goose Houseは、このようなプレイヤーたちにとって

The Goose Houseは、このようなプレイヤーたちにとって 自由で開放的な環境 であり続けており、その自然な発展である【Birds of Prey】は、 腕試しをしたいと思っている女性および少数派ジェンダーのプレイヤーたちに、不寛容や差別に恐れることなくそうできる環境を提供 している。その成果は、参加しているプレイヤー全員にとってポジティブなものだ。

。【Birds of Prey】はまさにそのようなケアをしているのです」

「また、このトーナメントは、女性に自分たちのプレイを披露し、業界の人たちに気付いてもらうチャンスも提供しています。 平等なプラットフォームを目指していくと、それまで無視されていた人たちを重点的にケアしなければならないときがあります 。【Birds of Prey】はまさにそのようなケアをしているのです」

