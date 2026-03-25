【Wings for Life World Run】：プロアスリートが教えるトレーニング方法

今のところ問題なくこなせています。11月から週100kmを積んでいます。交通事故以来、骨粗しょう症を抱えているので、これ以上走ることはできません。走りすぎないように注意する必要があります。また、骨盤にも問題を抱えています。

交通事故以来、かなり多くのことに気を遣わなければならず、ベストの方法を常に模索しています。ランニングだけではなく、バイクライドにも取り組んで持久力を強化しています。

週5〜6回走り、高負荷のワークアウトに週2回取り組んでいます。ランのペースは高くありません。ペースを上げると身体への負荷が大きくなってしまうからです。怪我を避けるためにやるべきことは理解しているつもりです。

前半50kmの目標ペースより少し速いペースで走るときもありますが、大半は目標ペースで走って、そのペースに身体を慣らしています。週1回は30km程のロングランに取り組んでいます。

トレーニングで30km以上走ることはないでしょう。長くても35kmですね。あとはバイクライドです。週1回は高負荷ですが、あとは中程度の負荷のライディングですね。週1〜2回しっかりライディングしているイメージです。