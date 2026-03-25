【Wings for Life World Run】：プロアスリートが教えるトレーニング方法
― あなたは1レースで3つの記録更新を狙っていますが、このアイディアを思いついたきっかけは？
カミラ・ペダーセン：【Wings for Life World Run 2024】に参加しましたが、当時はフルマラソン未経験だったので目標距離を42kmに設定していました。そして実際に42kmに到達すると、沿道の人たちから「今世界4位だ！」と教えてもらえたので、もう少し走ってみようと思い、45kmまで走りました。
45km地点に到達すると、メンタルは完全に疲れていましたが、「3位まであと少し」という声が聞こえたのでもう少し頑張り、結局キャッチャーカーに掴まる50.2kmまで走りました。
― かなり走りましたね！
あそこまで走ったのは初めてでした。レース終了後、50kmのデンマーク記録を更新したことを知りました。そのときまで記録があることさえも知らなかった私は、記録更新を目標にしたら楽しいのではないかと考えるようになりました。
100kmの国内記録を調べてみると、1994年から更新されていないことが分かりましたので、誰もやっていないなら、自分で挑戦すれば面白いのではと考えました。50kmの記録を更新できたなら、100kmもいけるだろうと。さらにそのあと6時間ランの記録もあることが知り、1レースで3つの記録更新に挑戦するというアイディアに興奮を覚えるようになったのです。
周りからは前半50kmをかなりのペースで走ったあと、さらに50kmを走るのは無理だと言われましたが、それが逆に私に火を付けました。もちろん、可能ですよ！
― 目標ペースを教えてもらえますか？
前半50kmを平均ペース4分8秒で走り、そのあとも脚を残しておく必要があります。なぜなら後半50kmも平均ペース5分で走る必要があるからです。超ハイペースではないですが、高エフォートで長距離を走るので、疲労が蓄積してくでしょう。ですので、ただ走ればよいわけではなく、色々な要素を組み合わせる必要がありますが、私はチャレンジが好きです。
― 日々のトレーニング内容について教えてください。
今のところ問題なくこなせています。11月から週100kmを積んでいます。交通事故以来、骨粗しょう症を抱えているので、これ以上走ることはできません。走りすぎないように注意する必要があります。また、骨盤にも問題を抱えています。
交通事故以来、かなり多くのことに気を遣わなければならず、ベストの方法を常に模索しています。ランニングだけではなく、バイクライドにも取り組んで持久力を強化しています。
週5〜6回走り、高負荷のワークアウトに週2回取り組んでいます。ランのペースは高くありません。ペースを上げると身体への負荷が大きくなってしまうからです。怪我を避けるためにやるべきことは理解しているつもりです。
前半50kmの目標ペースより少し速いペースで走るときもありますが、大半は目標ペースで走って、そのペースに身体を慣らしています。週1回は30km程のロングランに取り組んでいます。
トレーニングで30km以上走ることはないでしょう。長くても35kmですね。あとはバイクライドです。週1回は高負荷ですが、あとは中程度の負荷のライディングですね。週1〜2回しっかりライディングしているイメージです。
― 持久力トレーニングに加えてストレングストレーニングにも取り組んでいますか？
背中に問題を抱えているのでストレングストレーニングにも取り組んでいます。座骨神経痛も抱えているので、基本的には可動性・安定性・体幹を鍛えるストレングストレーニングですね。これらをさぼれば、すぐにランに影響が出ます。
ストレングストレーニングは週2回ですが、ウエイトトレーニングは含めていません。理想を言えば、かなり前の段階からウエイトトレーニングを始めておくべきでしたが、レース本番まで時間がないので、今から取り組んでも意味がありません。筋肉が疲れてしまいますし、ランニングの質を下げてしまいます。
いずれにせよ、微妙なバランスが求められますが、ストレングストレーニングもランニングと同じくらい重要です。
― 【Wings for Life World Run】で100km走破と3つのデンマーク記録更新を狙う理由を教えてください。今回のチャレンジはあなたにとってどのような意味があるのでしょうか？
【Wings for Life World Run】は大好きです。走れない人たちのために走るこのイベントは世界に貢献できます。私も車いす生活を強いられていた可能性がありましたので、共感できる部分も大きいです。このレースの前に100kmデンマーク選手権で記録に挑むこともできましたが、出場する意義を見出せませんでした。
― 【Wings for Life World Run】が特別な理由は？
普通のレースとは違うところが気に入っています。フィニッシュラインが存在しないので、いつ自分のレースが終わるのかを知ることができません。また、【Wings for Life World Run】はどんな人でも参加できます。ウォーキングでもOKですし、車いすユーザーも数多く参加しています。
よい意味で、人生の難しさを感じるレースでもありますね。車いすユーザーの皆さんを見るたびに鳥肌が立ちます。車いす生活を強いられていても、自分の人生を思い切り楽しもうとしている人たちを私はリスペクトしています。彼らの人生は大きく変わってしまったかもしれませんが、色々な困難がある中でもポジティブな態度を維持しています。
― 本番はかなりの長距離になりますが、自分のマインド、補給、ペースをどのようにコントロールするのでしょうか？
本番が近づくにつれて緊張するでしょうし、自己疑念を抱えてスタートすると思います。ですが、準備をしてきたからこそ、このような緊張が生まれることも理解しています。メンタルが準備できていることを知るために、こういう緊張は必要なのです。
「楽しいレースになる。今日は楽勝よ」と思うなら、それは準備が足りないことを意味しています。あとは補給も準備しておく必要があります。かなりの長距離を走りますし、トイレ休憩もほとんど取れません。細部を色々と詰めていく必要がありますが、その中でも補給は成否を分ける重要な要素です。
― レースパフォーマンスを最適化する / 胃腸のトラブルを回避するために食べるべき・飲むべきものを教えてください。
栄養補給については、レース当日分だけではなく、レースの2〜3日前から準備しておく必要があります。
たとえば、私はレース前日に肉を食べません。肉の消化には24〜48時間必要ですので、レース当日に体内に残さないようにしたいからです。ですので、私はレース前日にはお米だけを食べています。繊維質も避けていますね。繊維質も消化が悪いからです。ですので、消化の良い炭水化物だけを食べています。
レース前日は野菜やフルーツも控えています。お米は私に合っています。食パンにヌテラのようなものを塗って食べるときもあります。レース前日はヨーグルトやミルクも避けています。
レース開催週、特に数日前は電解質と水分の摂取についても考える必要があります。レース前にしっかりと水分を補給しておき、レース中に脱水症状に陥らないようにする必要があります。レースでは、炭水化物不足よりも水分不足の方が受けるダメージが大きいです。