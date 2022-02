日本の音楽シーンを彩ってきたカバー曲 名作５選

My Little Lover「風をあつめて」(はっぴいえん…

そんな宇多田が活動休止期間中=人間活動期間中だった2014年12月、彼女のデビュー15周年を記念してカバーアルバム『宇多田ヒカルのうた -13組の音楽家による13の解釈について-』がリリースされた。井上陽水、岡村靖幸、浜崎あゆみ、ハナレグミ、吉井和哉、tofubeats with BONNIE PINKという振れ幅の広い国内アーティストから、Jimmy Jam & Terry Lewis feat. Peabo Brysonといった宇多田と親交の深い海外プロデューサーまで、全13組が参加した本作にあって、一際強い存在感を放っているのが椎名林檎のカバーによる「Letters」だ。

そして、今から20年前にはトリビュートアルバム『HAPPY END PARADE~tribute to はっぴいえんど~Compilation』がリリースされていた。2枚組の本作には、小西康陽、曽我部恵一、スピッツ、Jim O’Rourke featuring ORIGINAL LOVE、くるり、永積タカシ from SUPER BUTTER DOG、キリンジ、キセルなど総勢20組のアーティストが参加。

