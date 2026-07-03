ツール・ド・フランス 2026：エヴェネプール専用S-Works Tarmac SL9

レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエ が ツール・ド・フランス2026 に投入する新ロードバイク、 Specialized S-Works Tarmac SL9 を公開した。空力効率にフォーカスして設計されたこの新ロードバイクは、 マイヨジョーヌ 獲得を目指す レムコ・エヴェネプール＆フロリアン・リポヴィッツのダブルエース が使用する。

今回は、レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエの新ロードバイクを徹底解剖し、 7月4日にバルセロナで開幕 するロードレース最大のイベントで違いを生む可能性のあるテクノロジーを明らかにしていこう。

レムコ・エヴェネプールは新型SL9でマイヨジョーヌ獲得に挑む © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

01 すべてが磨き抜かれた軽量オールラウンダーバイク

Tarmac SL9は、Specializedの軽量オールラウンダープラットフォームにおける最新バージョンだ。平坦路の空力性能を最適化しつつ、空気抵抗がさほど重要ではなくなる登坂区間への最適化のため、重量はUCIの 規定重量6.8kg内 に収められている。

Tarmac SL9は、レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエが タイムトライアルステージを除くツール・ド・フランス2026の全ステージで使用するオールラウンダーバイク となる。

超軽量687gのSpecialized SL9 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool 先代から引き続き採用されたRoval Rapide CLX IIIホイール © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Win Finの上部にはよりスリムで深くなったシートポストが収まる © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool ハンドルバーフードの内側に搭載された「Wireless Blip」 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Tarmac SL9の設計にあたり、Specializedはひとつの特性のみにフォーカスするのではなく、独自の 「Time to Finish」 と呼ばれるパフォーマンスモデリングを用いて 空力 / 重量 / 剛性 / ライドクオリティにおける最速の融合バランス をはじき出した。

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これはつまり、風洞テストのデータ上では ヨナス・ヴィンゲゴー が使用する Cervelo S5 などの他のバイクがスピードで優る可能性があるが、現実のライディングコンディションではTarmac SL9が軽量性でアドバンテージを得ることを意味する。これには 687g とされるフレーム重量が寄与しているが、これは純粋な軽量バイクではないバイクとしては極めて低い数値だ。

02 先代Tarmac SL8との違い

Tarmac SL9の発表時に注目を集めたのは、この新型バイクが先代のSL8と比較して 時速45km走行時に4wの抵抗減 をもたらすというデータだ。

先代のSL8も、 グランツール （プリモシュ・ログリッチ / ブエルタ・ア・エスパーニャ2024総合優勝）から ワンデイクラシック （アムステル・ゴールドレース）、 スプリントフィニッシュ （ジョルディ・メーウス / コペンハーゲンスプリント2025）にまでのあらゆるレースで勝利を収めたバイクだった。

ツール・ド・フランス2025のレース平均時速は 42.8km で、高速の平坦ステージでは 平均時速50km を超えていたため、この4wは優勝と2位を分ける違いになる可能性がある。

時速45km走行時での4wの抵抗減が勝負を分ける決め手になりうる © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

この4w分の抵抗減は、フレームのチューブ形状を少し修正し、 よりクリーンに空気を切り裂くナローなヘッドチューブを備えた全体的に滑らかな形状 にしたことで達成された。

最も注目すべき変化は、バイクのシートチューブから延びてリアホイールにより近づいている 「Win Fin」 の追加で、SpecializedはWin Finだけで時速45km走行時に 0.5w も抵抗を減らせるとしている。「Win Fin」の上部には、空力性能をさらに向上させるために よりスリムで深い新型シートポスト が取り付けられている。

ところが、興味深いことにTarmac SL9の ジオメトリーは先代SL8と同じ だ。これは、Specializedが先代の時点で勝利の方程式をすでに見出していたことを示している。

03 勝利のためのコンポーネント

その他の部分では、Tarmac SL9公開時に確認できた新コンポーネントはなく、 Roval Rapide のコックピット、 Roval Rapide CLX III ホイール、 Turbo Cotton TLR タイヤ、そして S-Works Power EVO with Mirror の3Dプリントサドルが先代SL8から引き継がれている。

この結果、これまで長期に渡りSL8でフィットネスを磨き上げてきたライダーたちと、3週間のグランツールを通じてロードサイドで迅速な修理作業を行う必要があるメカニックたちに 一貫性 がもたらされる。

先代SL8から主要コンポーネントを引き継いだことで一貫性を維持 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエSpecialized S-Works Tarmac SL9では、グループセットスポンサー SRAM が手がける先駆的な RED AXSドライブトレイン / ブレーキシステム が採用され、推進力と制動力を提供する。ワイヤレスシフターは、ハンドルバーフードの内側に 「Wireless Blips」 が装備されており、ライダーたちはドロップハンドルを握ったアタック時もシフト操作を行える。

SRAM RED AXSは、 1x（ワンバイ）ドライブトレイン としても設定可能だ。チェーンリングが1枚だけになるこの設定は、フロントディレーラーと2枚目のチェーンリングを排することで空力を向上させ、低速ギアが不要な高速平坦ステージで重量面のアドバンテージを得られる。

その他の注目コンポーネントとしては、 K-Edge の チェーンキャッチャー と ヘッドユニットマウント （前者はチェーン落ちによるメカニカルトラブルやタイムロスを最小限に抑える）が装備されている。また、ヘッドユニットにはSRAM傘下の Hammerhead が手がける Karoo 3 が採用されている。

レムコ・エヴェネプールにとって重要な2勝を意味する特徴的なゴールドカラーで仕上げられたSL9だが、7月末にこのゴールドが “イエロー” に置き換わっていても不思議ではない。

エヴェネプールは新バイクと新ジャージでツール・ド・フランス2026に臨む © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

04 Specialized S-Works Tarmac SL9 レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエ仕様：スペック

コンポーネント スペック フレームセット Specialized S-Works Tarmac SL9 ペイント レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエ ワールドツアーチーム フロントディレーラー SRAM RED AXS リアディレーラー SRAM RED AXS シフター / ブレーキ SRAMカスタムグラフィック仕様RED AXS HRD Shift-Brakeレバー（SRAM Wireless Blips内蔵） ローター Paceline X（フロント160mm / リア140mm） カセット RED XG-1290 / 10-33T（ゴールド仕様） チェーン RED（ゴールド仕様） クランクセット RED AXS（Quarqパワーメーター付）/ 172.5 / SRAMカスタムグラフィック仕様56/43Tチェーンリング チェーンキャッチャー K-Edge Pro Road Braze-On ホイール Specialized Roval Rapide CLX III ハンドルバー / ステム Specialized Roval Rapide バーテープ Supacaz Super Sticky Kush シートポスト S-Works Rapide Post サドル S-Works Power Mirror EVO（ゴールド仕様） フロントタイヤ S-Works Cotton TLR リアタイヤ S-Works Cotton TLR ヘッドユニット Unit Hammerhead Karoo 3 ヘッドユニットマウント K-Edge Specialized Roval Rapide ボトルケージ Tacx Deva