【世界最速記録更新】ダウンヒル・スケートボードで時速151.83kmに到達！

ディエゴ・ポンセレがスケートボードで時速94.34mph（151.83km/h）を叩き出してギネス世界記録を更新し、ダウンヒル・スケートボードの歴史に新たな1ページを刻んだ！
27歳のスペイン人アスリートは、2026年9月22日にカナダ・ケベック州シャルルヴォワ、ルート・デ・ゼブルマンの閉鎖セクションで、スタンディング（立ち姿勢）でのスケートボード世界最速記録を更新。尚、このセクションは直前の世界記録が樹立された場所だった。
ディエゴ・ポンセレがスタンディングでのスケートボード世界最速記録を更新した瞬間をチェック！
素晴らしいことに、ポンセレは世界記録挑戦に向けたテスト初日ですでに更新に成功していた。しかし、このときに時速147kmを記録した彼は、さらなる記録が狙えるという確信を得ていた。そして、強風が落ち着き、コンディションが整うまで5日間待ったあと、ポンセレは時速150kmの壁を破ってみせた。
ポンセレは次のように振り返る。「当初設定していた目標は93mph到達ではありませんでした。突破できない可能性を恐れていたからです。ですが、自分にウソはつけません。テストで91.27mphを記録したとき、私は満足していませんでした。私が心の底から喜べたのは、時速151kmを突破したあとでした」
私が心の底から喜べたのは、時速151kmを突破したあとでした
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世界記録挑戦までの準備
ダウンヒル・スケートボードの世界記録更新は数年に渡る準備が必要だった。ポンセレは世界最高のダウンヒル・スケートボーダーのひとりとしての経験に空力の最適化、専用装備、そしてライディングポジションから天候までのすべてにおける詳細な分析を組み合わせた。
イタリア・ジェノヴァでの風洞セッションでライディングポジションを最適化し、さらにはそのポジションを維持できる時間を見極めていったポンセレは、フィジカルトレーニングにも取り組み、身体の空力性能をできる限り高めていった。また、彼は上半身と首の可動性向上にも取り組むことで、スケートボード上でできる限り小さく身体を畳む方法も見出した。
ポンセレが狙っていた速度域では、ほんのわずかな身体の動きがスケートボードを不安定にしてしまう。そのため、彼は前方の視野が制限される姿勢にまとまりながら、コース上のすべてのコーナーに白線でベストラインを描き、頭に叩き込んでいった。
もうひとつの重要な要素だったのが採用したコースだった。ルート・デ・ゼブルマンは全長約2km・最大勾配18%で、その途中に全長600mのストレートが存在する。
ディエゴ・ポンセレの世界記録詳細：
- 時速：94.34mph（151.83km/h）
- コース全長：約2km
- 最大勾配：18%
- ストレート長：600m
- 待機時間：5日間
- 追い風：風速10〜14km
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世界記録を実現した専用装備
ポンセレが準備したのは身体だけではなかった。彼のセットアップのすべてが、空力性能とスケートボード上での安定性能の向上のために細かく調整されていた。空力性能を向上させるボディスーツには特殊な素材が使用されており、風が体表をスムーズに流れるように工夫されていた。また、背面部のスポイラーが高速走行時の抵抗を低減する助けとなった。
また、プラダ リネア・ロッサがポンセレに協力し、専用シューズとグローブも開発・提供した。左右非対称のシューズは安定性向上と空気抵抗低減を実現し、路面からの振動を吸収する効果があるインナーソールも用いられた。
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世界記録更新までの道のり
気候条件がすべて揃うと、ポンセレは約2kmのダウンヒルに臨み、空力性能を最大限まで引き出すポジションを取り、ベストラインを示す白線と記憶を頼りにコースを進んでいった。このスピード下では微調整できる余裕はないに等しい。
ポンセレは身体をわずかに沈めて加速、わずかに持ち上げて減速を繰り返しながらスピードと姿勢をコントロールしていった。そして風速10〜14kmの追い風に助けられて94.34mph（151.83km/h）に到達し、世界最速のスケートボーダーになった。
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ディエゴ・ポンセレとは？
メキシコ生まれ、スペインとスイスで育ったポンセレはダウンヒル・スケートボードのワールドチャンピオンに2回輝いており、このスポーツで最も速く、最もイノベーティブなアスリートのひとりとして認識されている。
スペイン人の母とベルギー人の父を持つポンセレはかつてF1ドライバーを夢見ていたが、ダウンヒル・スケートボードと出会ったあとはテクニカルなライディングスタイルとスピードへの情熱を活かして、ダウンヒル・スケートボードの頂点に到達した。
現在27歳のポンセレは今回の記録達成によって人生最大の夢のひとつを叶えると同時に、世界最速スケートボーダーという称号も手にした。
しかし、この “世界記録” から見えるのは彼のストーリーの一部だけだ。正しいコースを見つけるための世界規模のリサーチから風洞での最適なポジションの究明まで、ポンセレは数年を費やして自分でも達成できると思っていなかったスピードを生み出したのだ。
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