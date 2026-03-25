© Kunihisa Kobayashi/Red Bull Content Pool
ドリフト
日本のドリフトカルチャー：その歴史と影響力
【Red Bull Tokyo Drift 2026】開催を記念して、日本から世界へ広がったドリフトカルチャーの歴史とその影響力を再確認していこう。
高橋国光が日本で新しいドライビングスタイルを生み出した。1970年代に生み出されたそのスタイルの元々の目的は、サーキットでのタイム短縮だったが、やがて独自のアートへと進化を遂げていった。現在、ドリフトは世界現象へと発展しており、2026年3月にはモータースポーツシーン最大の祝祭のひとつ【Red Bull Tokyo Drift 2026】も開催された。
日本のドリフトシーンの新たな1ページとなったこのイベントの詳細と、土屋圭一によって知られるようになったこのシーンの進化の歴史を振り返っていこう。土屋のスキルとスタイルは、世界へ広がる日本のカーサブカルチャーの礎となった。
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【Red Bull Tokyo Drift 2026】
【Red Bull Tokyo Drift 2026】では、多様なモータースポーツファンとドライバーが集まり、ドリフトやチューニングシーンを生み出し、世界へと広めた日本のカーカルチャーを讃えた。
渋谷の特設会場には500台が集結し、約5,000人のファンが今も成長を続ける日本のカーカルチャーを祝福。選り抜かれたカスタムカーたちに加えて、ドリフトレジェンド、“マッド” マイク・ウィデットのデモ走行も行われ、ドリフトをカルチャー現象へと進化させたその精確なドライビングテクニックが披露された。
ドリフトワールドチャンピオンに4回輝いているウィデットは観客との距離がわずか数メートルの会場内専用コースでレッドブルMINIをドリフトさせると、そのスキルで2026シーズンのF1日本GP専用の紅白リバリーをまとったビザ・キャッシュ・アップ・レーシング・ブルズの発表をアシストした。
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日本の技術革新
【Red Bull Tokyo Drift】で展示されていたカスタムカーの多くは、トヨタ、日産、マツダなどの日本車がベースだった。これらの日本車メーカーはドリフトに多大な貢献をしたと言ってよいだろう。
トヨタAE86や日産シルビア、マツダRX-7のようなアイコニックなクルマはドリフトと同義であり、バランスを重視したデザインと後輪駆動、そして改造できる大きな余白を備えていたこれらのクルマは、ドリフトを好むドライバーたちから愛された。
同時に、日本のカスタムパーツメーカーが精確なドリフトを可能にする技術を開発した。時間とともに高性能なサスペンションやターボチャージャー、チューニングソフトなどが世に放たれていくと、これらすべてがドリフトの限界突破に貢献して、ドリフトの美しさがさらに磨かれ、競技レベルも向上していった。
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ドリフトカルチャー
熟練と完全無欠を重視する日本の精神性はドリフトにも色濃く反映されている。競技者間の敬意、完ぺきの追求、そしてシーンの仲間意識は世界へ広がるユニークなカルチャーを創出に貢献した。尊敬と継続的な成長を重視する精神性がドリフトのアドレナリンとクリエイティビティと結びつくことで、このシーンは実にカラフルで厚みのあるカルチャータペストリーとなっている。
日本のドリフトイベントおよび競技は、ドリフトをスポーツとして成立させるだけではなく、学習と成長を続けるコミュニティの創出にも繋がった。
日本のドリフトの美学とスタイルは世界のドリフトシーンに大きな影響を与えており、このスポーツのイメージと世界における活動全体を形作ってきた。ドリフトマシンの美観やドライバーとファンの関係性は、伝統とモダンのユニークなフュージョンとしてのドリフトカルチャーを照らし出している。
ドリフトの魅力をRed Bull TVのドキュメンタリーでチェック！
26分
第3話: ドリフト入門
第3話あらすじ: 車の性能を極限まで出し切るエクストリームなモータースポーツ、ドリフトの世界をプロドライバーのデイブ・イーガンが案内。ドリフトレースの世界とそのテクニック、特殊なチューニングなどをわかりやすく解説してくれる。また、ドリフトの起源として日本が大きく扱われている点も見逃せない。【エクストリームスポーツ集中講座 （シーズン2）】
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ドリフトの経済効果
ドリフトブームはクルマやパーツ、イベント開催を中心とした活気に満ちた経済圏を作り出した。パーツメーカーや販売店は勢いのある市場を発掘し、イベントはスポンサーや観客を集め、収益を上げて雇用を生み出した。この新しい経済は自動車業界全体を底上げすると同時に、日本の地域経済の成長も助けることになった。
世界に目を向けると、日本のドリフトは世界の自動車・パーツ産業を活性化すると同時に、世界各地でのイベントや競技会を創出し、世界のドリフト経済に貢献した。日本発のブランドはドリフトファン間で高く位置づけられ、国際的なイベントが新たな成長や異なるカーカルチャーとのコラボレーションの機会を提供した。
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ドリフトの規格化
日本の制度と法律がドリフトカルチャーの形成において重要な役目を担った。安全基準と競技ルールの設定はドリフトの合法スポーツ化に役立つと同時に課題も生み出した。レギュレーションによってドリフトに安全基準とプロフェッショナリズムが誕生し、正しく成長できる "構造化" が進められていった。
再び世界に目を向けると、海外の多くが日本のドリフトシーンにおける成熟ぶりと構造化を認めて、日本のレギュレーションを適用・応用していった。このレギュレーションは、スポーツとしてのドリフトの安全性と正当性を維持する助けになると同時に、新たな地域におけるドリフトの拡大と受容を進めることにもなった。
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国境なきドリフトシーン
日本は、世界におけるドリフトのコラボレーションと競技の交点に位置してきた。
徐々に世界各地の競技イベントで日本人ドライバーたちが世界のドライバーたちと競い合うようになり、このような国境を越えたコラボレーションがドリフトをさらに進化させた。日本と他国のドリフトカルチャーおよび技術交流が、世界のドリフトシーンをより豊かにより多様にする助けとなった。
世界のドリフトシーンにおける日本の影響は非常に大きい。日本は技術とテクニック、さらには哲学と美学を海外へ輸出し、世界各地にドリフトコミュニティを生み出した。このような日本と世界の関係は、グローバルコミュニティ的な一体感を生み出し、同じ情熱を共有するドリフトファンたちをひとつに結びつけていった。
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次世代の育成
日本の育成プログラムはドリフトタレントの発掘・創出において重要な役割を担ってきた。
スクールやワークショップが、ドリフトに興味を持っている人たちにスキルと知識を与え、スポーツとしてのドリフトの継続的な成長と進化に貢献してきた。このような機関はテクニックだけではなく、ドリフトの美学とカルチャーも教えており、若手ドライバーたちがコミュニティに恩返しできるようにしている。
さらに、多くのベテラン日本人ドライバーたちがメンターの役割を担い、自分たちの経験や知識を次世代ドライバーたちと共有している。学習・教育のこのサイクルがドリフトの伝統の維持に繋がっており、日本のドリフトカルチャーとそのレガシーは未来へ引き継がれていくはずだ。
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メディアでの露出
13分
What Makes Car Culture In Japan So Special Feat. Yuki Tsunoda
Explore the energy, the style, and the passion behind Japan’s legendary car scene—with Yuki Tsunoda.
漫画・アニメ『頭文字D』や映画『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』のようなメディア作品とソーシャルメディアでの露出が日本のドリフトシーンの認知を高め、スポーツとしてのドリフトのイメージを変える助けとなった。このようなメディア作品での描写は世界の人たちの心を捉え、新しい世代のファンを生み出している。
また、ソーシャルメディアとデジタルプラットフォームがドリフトファンたちに自分たちの経験をシェアしたり、お互いに学び合えたりできるスペースを提供している。メディアでの露出がグローバルコミュニティの創出を助け、世界中のドリフトファンたちを結びつけて、ドリフトにプロモーションと成長のプラットフォームを提供している。
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ドリフトの未来
電気自動車や自動運転技術のようなトレンドの登場により、ドリフトの未来には課題とチャンス両方が生まれている。
イノベーションを好む日本のシーンは、このような最新テクノロジーのドリフトへの応用方法を模索するというユニークな立場にある。“電気化” は新しいチャンスを生み出す可能性があり、ドリフト能力が拡張されたクルマの登場やよりサステナブルなイベントの開催などが見込まれる。
世界全体が電気自動車と自動運転技術をより積極的に受け容れている中で、ドリフトシーンは新たな課題とチャンスに直面する。進化を続ける自動車業界においてドリフトの関連性と魅力を維持するためには、これからもイノベーションが重要なカギを握るだろう。
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日本の未来
日本のドリフトは世界のドリフトシーンに影響を与えると同時に世界からも影響を受けてきた。お互いの相違点を比較していくと、カルチャーとテクノロジーは国境を越えられることと、世界のドリフトファンがひとつのコミュニティになっていることが理解できる魅力的なデータが見えてくる。
日本と海外でアイディアとテクニックの継続的な交流が行われることで、ドリフトカルチャーは世界中で深みを増してきた。国際的なイベントが様々な国同士のフレンドリーなイベントやコラボレーションに繋がっており、世界に於けるドリフトの進化と人気拡大に寄与している。
このような世界規模でのコラボレーションは、競技レベルを向上させると同時に、ひとつの情熱的なグローバルコミュニティの形成にも繋がっている。
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