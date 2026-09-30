『EA Sports FC 27』：最速選手 ベスト10

『EA Sports FC 27』（以下『FC 27』）では、《Ultimate Team》で理想のサッカーチームを編成したり、キャリアモードで好きなクラブをタイトルへ導いたりできる。
どちらのモードをプレイするにせよ、スピード自慢の選手は攻守で大きなアドバンテージになる。高速センターバックがいれば、ストライカーの侵入を防ぐことができるし、高速ウインガーがいれば、一瞬でカウンターを仕掛けることができる。
『FC 27』の選手のペースは加速とダッシュ速度の平均値となっている。自分のクラブに最適なスピードスターをより簡単に見つけてもらうために、本記事ではクラブ・国籍・ポジション・スピード関連能力値・総合レートも併記してある。
というわけで、以下に『FC 27』最速選手ベスト10を紹介する。しかしながら、他にも同等のスピードを誇る選手が数多くいるので、自分のクラブへフィットするかどうかを軸に色々と探してもらいたい。
01
キリアン・エムバペ / Kylian Mbappé
- クラブ：レアル・マドリード
- 国籍：フランス
- ポジション：ST / LW
- ペース：96
- 加速：97
- ダッシュ速度：96
- 総合レート：91
キリアン・エンバペは『FC 27』最速選手であるばかりか、同ゲーム最高総合レートを保持する選手でもある。レアル・マドリードに所属するこのフランス代表FWの圧倒的な加速とダッシュ速度は、一度スピードに乗れば、誰も追いつけないことを意味する。さらにはドリブルとシュートも優秀なエンバペは、究極のストライカーだ。
02
カリム・アデイェミ / Karim Adeyemi
- クラブ：バルセロナ
- 国籍：ドイツ
- ポジション：RM
- ペース：95
- 加速：96
- ダッシュ速度：95
- 総合レート：82
2026年夏にボルシア・ドルトムントからバルセロナへ移籍したアデイェミの圧倒的なスピードはラ・リーガのライバルクラブたちを困惑させている。まだ24歳のアデイェミは、まだフルポテンシャルに達しているとは言えず、ここからさらに伸びる可能性が高い。
アデイェミの加速とダッシュ速度はかなり優秀だが、スタミナとフィジカルも優秀なので、試合を通じて走り続けることができる上に、ディフェンダーに追いつかれても簡単にボールを失わない。
03
オリヴァー・バーク / Oliver Burke
- クラブ：ウニオン・ベルリン
- 国籍：スコットランド
- ポジション：ST
- ペース：95
- 加速：93
- ダッシュ速度：96
- 総合レート：73
《Ultimate Team》ではシルバーカードのオリバー・バークのスピード系能力値は軒並み高い。しかし、他の能力値が低く、総合レートも目立たないため、キャリアモードの下位リーグ所属クラブで貴重な戦力になってくれるだろう。《俊足》と《迅速》を備えているため、より鋭い加速が可能で、ドリブルスピードも高い。
04
ガブリエウ・シウヴァ / Gabriel Silva
- クラブ：SCブラガ
- 国籍：ブラジル
- ポジション：LW
- ペース：95
- 加速：94
- ダッシュ速度：96
- 総合レート：74
ガブリエウ・シウヴァは攻撃に多様性を持たせたいプレイヤーにおすすめの選手だ。左サイドなら中盤と前線のどちらでもプレーできるシウヴァを試合の最終盤に投入すれば、その素晴らしいスピードで混乱を生み出すことができる。
《俊足+》を備えているため、ダッシュ時の加速は非常に優秀で、《テクニカル》も備えているため、ドリブル時のスピードコントロールや大胆なターンも得意としている。このようなプレーで攻め込めば、相手ディフェンダー陣を翻弄できるが、シルバーカードであることを忘れてはいけない。
05
サーロード・コンテ / Sirlord Conteh
- クラブ：1.FCハイデンハイム
- ポジション：ST
- ペース：95
- 加速：94
- ダッシュ速度：95
- 総合レート：69
こちらもシルバーカードだが、現在ブンデスリーガ2部でプレーするサーロード・コンテは、フォワードか右ウイングを得意とするスピードスターだ。逆足が2つ星しかなく、フィジカルとスタミナが低いのが弱点になる。
また、他のストライカーたちと比べるとシュート系能力値も低い。とはいえ、バークと同じく、キャリアモードでの下位リーグや《Ultimate Team》で少しスピードが欲しい場合には非常に有用だ。
06
ジャン＝マテオ・バホヤ / Jean-Mattéo Bahoya
- クラブ：リーズ / フランクフルト
- 国籍：フランス
- ポジション：LM
- ペース：94
- 加速：91
- ダッシュ速度：97
- 総合レート：76
2026-27シーズンのバホヤはフランクフルトからのローン移籍でリーズに所属しているが、このローン移籍はバホヤのポテンシャルの証明であり、スピード自慢のトリックスターとして開花しつつある。スキルムーブ4つ星に優秀なドリブルとボールコントロール能力を備えている彼は相手ディフェンダー陣にとって脅威であり、中盤左サイドを任せればその能力がさらに高まる。
とはいえ、左ウインガーやCMまたはCAMとしても起用できる。より攻撃的なポジションに配置すれば、ペースとドリブルを活かしてエリア内に侵入したり、チャンスメイクをしたりできるようになる。
07
タバサ・チャウィンガ / Tabitha Chawinga
- クラブ：オリンピック・リヨン
- 国籍：マラウイ
- ポジション：LW
- ペース：94
- 加速：94
- ダッシュ速度：94
- 総合レート：87
タバサ・チャウィンガは『FC 27』の女子選手最高ペースを誇る。しかも、シュート能力とドリブル能力も優秀でフィジカルも強いため、相手ディフェンダー陣を寄せ付けない。本職は左ウイングだが、ストライカーあるいはCAMとしても起用可能で、相手ディフェンダーを誘い出したり、シャドーとして動き回ったりしてくれる。
《俊足+》と《迅速》も備えているチャウィンガは、ダッシュ中にさらなる加速を得たり、ドリブル中にさらに高いスピードでダッシュしたりできる。
08
ムサ・ディアビ / Moussa Diaby
- クラブ：レバークーゼン
- 国籍：フランス
- ポジション：RM
- ペース：94
- 加速：94
- ダッシュ速度：94
- 総合レート：82
ムサ・ディアビは2026年夏にアル・イテハドからブンデスリーガのレバークーゼンへ復帰した。レバークーゼンは、両サイドでプレーし、スピードとドリブルでボールを前へ運んでくれる彼に感謝するはずだ。
しかし、『FC 27』でディアビを自分のチームに加えたいプレイヤーは、フィジカル46に留意するべきだろう。ほとんどすべての相手選手を振り切れるスピードを誇っているディアビだが、ディフェンダーに対峙されれば本リストで紹介している他のすべての選手よりも簡単にボールを失ってしまう。とはいえ、フランス人あるいはブンデスリーガを軸に《Ultimate Team》をプレイしている、あるいはキャリアモードでサイドアタッカーを探しているなら、ディアビはおすすめの選手だ。
09
アントニー・エランガ / Anthony Elanga
- クラブ：ニューカッスル
- 国籍：スウェーデン
- ポジション：RW
- ペース：94
- 加速：93
- ダッシュ速度：94
- 総合レート：79
マンチェスター・ユナイテッドとノッティンガム・フォレストでプレーした経験を持つエランガは、現在所属するニューカッスルで「プレミアリーグ随一の危険なウインガー」という評価を得つつある。エランガは、強烈なペースに加えてドリブルとシュートにも優れている。
しかし、エランガをユニークで魅力的な選手にしているのは、5つ星の逆足だ。どちらの足でも自由にドリブル、パス、シュートができる彼は、相手ディフェンダー陣に読み合いを仕掛けることができる。
このようなスピードを活かした両サイドのプレーを得意としているエランガは、相手チームが疲れてきたときに投入するスーパーサブとしての価値も高い。
10
ジェルソ・フェルナンデス / Gerso
- クラブ：仁川ユナイテッド
- 国籍：ポルトガル
- ポジション：RM
- ペース：94
- 加速：94
- ダッシュ速度：94
- 総合レート：70
ジェルソことジェルソ・フェルナンデスは、『FC 27』最速選手の中では最高齢で、現在はKリーグの仁川ユナイテッドに所属している。本リスト最高齢だが、ペース、加速、ダッシュ速度を94で揃えているジェルソは、4つ星のスキルムーブと3つ星の逆足も備えているため、まだまだサイドからの仕掛けやクロスで貢献してくれる。
パスとディフェンス能力が低いため、チャンスメイクやプレスバックが必要なポジションよりも攻撃的なポジションで起用するのがよいだろう。
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