F1 2026シーズン：バッテリー管理の重要性とレース戦略への影響

F1マシンは2014シーズンから ハイブリッドパワーユニット を搭載してきたが、 2026シーズンの新レギュレーション によってすべてが変わった。これまで以上に 電力 にウエイトが置かれるようになったのだ。そのため、プレシーズンから開幕戦までのパドックの話題は、この新システムとレースへの影響で持ちきりだった。

RTEの記事 によると、 2026シーズン開幕戦オーストラリアGPでオーバーテイクが120回記録 され、 昨シーズンの45回から大幅な増加 となった。多くのファンにとって、ドライバーたちがこれまでよりも激しいポジション争いを展開すればレースはさらに面白くなる。

この急増の大きな要因となっているのが、マシンの変更に加えて、 バッテリー管理が マックス・フェルスタッペン を含むすべてのドライバーの戦略において極めて重要な要素となっている点 だ。

01 F1ハイブリッドシステムの仕組み

2026シーズンからF1マシンの出力の 50%が通常の内燃機関 から生み出され、 残り50％がバッテリー から生み出されるようになった。ハイブリッドパワーユニットは、特定量充電されたバッテリーとともにレーススタートを迎えるが、そのパワーをいつどのように使うかはドライバー次第だ。

これまでのシーズンと同様、ドライバーたちは ブレーキング や コースティング （ブレーキもアクセルも踏まない状態）でバッテリーに充電できるが、今シーズンは充電の 戦略的重要度 がこれまで以上に増している。

周回中にバッテリーを充電したドライバーは、任意のタイミングでその 電力を開放してトップスピードを高めることで前走マシンをオーバーテイク できる。ステアリングホイールに配置されているボタンを押すだけで、目の前にいるライバルたちをオーバーテイクできる強力なブーストを得られるのだ。

スプリントが加わりさらに複雑なレースとなった中国GP © Lars Baron/LAT Images

しかし、ライバルたちも条件は同じなので、たとえば、AがBをオーバーテイクすれば、数コーナーあるいは1周後にBがAをオーバーテイクする可能性がある。 2026シーズン開幕戦でオーバーテイク数が急増したのはこれが理由 だ。

さらに、もうひとつのバッテリー型充電システムが旧来のDRSシステムから置き換えられ、ドライバーが前走マシンに十分接近すればサーキット上の特定のポイントで リアスポイラー が開くようになった。サーキット上の特定のチェックポイントで前走マシンから 1秒以内 まで接近できれば、バッテリーパワーの追加ブーストを獲得し、次の周回中にそれを使用できる。

これもポジション争いを増やすための施策で、開幕戦のオーバーテイク急増の要因のひとつだった。

02 バッテリー管理の重要性とレース戦略への影響

2026シーズンは新しいテクノロジーが数多く採用された © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

上記すべてが、ドライバーと観客の両方におけるF1最大の話題を生み出した。バッテリー管理はすべてのコーナーで考慮される必要があるレース要素のひとつとなっており、 ドライバーたちのポジショニングに対する考え方 に変化を与えている。「5周後に自分はどの位置につけているのか」「このあとライバルたちが仕掛けてくるオーバーテイクをブロックする必要があるのか」などを判断するようになっているのだ。

わずか数コーナー後に抜き返せることが分かっているのにオーバーテイクをブロックしてバッテリー充電をふいにする必要があるのだろうか？ リスクを負いすぎる必要はない 。

比較的クリーンエアな状況で、前走マシンとの差が開いているときは、ドライバーはバッテリーの回生にフォーカスできる。しかし、僅差のレース展開では、ドライバーは 「できるときに充電」しながら、オーバーテイクをブロックしたり、前走マシンをオーバーテイクしたりするためにパワーを解放 することになる。 充電と解放を繰り返しながら、コーナーごとにアプローチを変えていく のだ。

03 レーススタートへの影響

メルボルンでのスタートは混乱を極めた © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

公式テストから ターボラグ が新マシンの問題のひとつとなっているが、ドライバーたちは スタートからターン1までのバトルで優位に立てるだけのバッテリー残量 を用意しておく必要もある。

スタート直後に十分な残量があれば、ドライバーたちは好ポジションを取り、ここでバッテリーを使い切らなければ残りのレースを有利に進められるようになる。逆に、 使い切ってしまえばオープニングラップの残りで不安に晒される ことになる。

フェルスタッペンもレーススタートへの影響についてコメントを残した。最初の数周はかなり落ち着きがなかったので、とにかくトラブルに巻き込まれないようにした。全体的にチームは良い仕事をしたと思う。20位からの素晴らしい追い上げだったし、このあともチームとして差を詰めていきたい」

04 フェルスタッペン＆オラクル・レッドブル・レーシングへの影響

バッテリー管理を意識することは、他のチームとドライバーたちと並んでファエルスタッペンとオラクル・レッドブル・レーシングにも影響を与えている。

予選での不運なクラッシュにより、フェルスタッペンは開幕戦決勝を 20番グリッド で迎えたため、そこからオーバーテイクを繰り返してポイント圏内まで順位を上げていった。そのパフォーマンスは素晴らしく、彼は開幕戦の ドライバー・オブ・ザ・デイ にも選出された。

ヘッド・オブ・カーエンジニアリングのポール・モナハンと話し合うフェルスタッペン © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

チームとドライバーがバッテリー管理について速やかに学べれば、ライバルたちに対して大きなアドバンテージを得られる 。フェルスタッペンとレッドブル・レーシングはまさにそれを狙っており、彼のメルボルン、そしてリタイアに終わった第2戦中国GPの経験がバッテリーを簡単に管理する方法の発見に繋がることを願いたい。

ひとつ確かなのは、 2026シーズンはハイブリッド時代最多のオーバーテイクが見られる ということだ。そしてこれは、多くのファンにとってエキサイティングなレースが増えることを意味する。