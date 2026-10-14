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『EA Sports FC 27』：FUT Champions攻略アドバイス
『FC 27』の《FUT Champions》とは？ このモードの概要や開催期間、報酬、アドバイスなどの役立つ情報をまとめて紹介！
『EA Sports FC 27』（以下『FC 27』）にも例年通り《FUT Champions》が収録されているが、前年よりも改良されており、プレイヤーの自由度が高まっている。本記事では『FC 27』の《FUT Champions》の概要について解説していこう。
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FUT Championsとは？
《FUT Champions》は『FC 27』で最もコンペティティブなモードだ。このモードは『FIFA 17』に《ウィークエンドリーグ》として初収録されたが、当時は48時間で40試合を消化する必要があった。しかし、長い時間をかけてこの点が大きく改善されており、近年はあらゆるレベルのプレイヤーが楽しめるようになっている。
《FUT Champions》は《Ultimate Team》内に用意されているモードで、プレイヤーは最大15試合をプレイする。勝利数が多ければ多いほど獲得できる報酬が増えていく。週末のみプレイ可能で、プレイするためにはポイントを獲得して出場権を得る必要がある。
02
出場権獲得方法
《Ultimate Team》のRivalsをプレイすると、Champions予選ポイントが獲得できる。試合ごとに獲得でき、勝利する方が敗戦よりも多くのポイントが獲得できる。また、上位ディビジョンの方が1試合ごとの獲得ポイントが多い。
予選ポイントが1,000に到達すると、《FUT Champions》の出場権が獲得できる。出場権が獲得できれば最大15試合プレイできるようになる。
予選ポイントで出場権を獲得する必要があり、上位ディビジョンのプレイヤーの方が予選ポイントを獲得しやすいため、《FUT Champions》は対戦レベルが最も高いモードと見なされている。これまでの同モードとは異なり、出場権は誰でも獲得できるようになったが、土曜早朝（日本時間）のモードスタートまでに必要十分な試合数をプレイしておかなければならない。
《FUT Champions》は毎週土曜日午前3時にスタートして月曜日午後4時に終了する。
03
『FC 27』での改良点
『FC 27』の《FUT Champions》はそれまでと大きくは違わない。試合数15と必要ポイント数1,000は据え置きだ。また、試合終了直後に報酬が獲得できる点も同じだ。
必要試合数は、40から30へ削減されたあと20へ再び削減され、『FC 25』から15に設定された。
ゲームプレイ要素は『FC 27』でも同じだが、報酬は大きく改良された。勝利数ごとにセットパックや選手が獲得できる代わりに、『FC 27』ではChampionsトークンを獲得し、ストアで報酬と交換できるようになった。以下に勝利数と獲得トークン数をリスト化した。
- 1勝：15トークン
- 2勝：20トークン
- 3勝：30トークン
- 4勝：40トークン
- 5勝：50トークン
- 6勝：60トークン
- 7勝：75トークン＋10,000コイン
- 8勝：90トークン＋15,000コイン
- 9勝：110トークン＋25,000コイン
- 10勝：135トークン＋35,000コイン
- 11勝：165トークン＋50,000コイン
- 12勝：215トークン＋75,000コイン
- 13勝：275トークン＋105,000コイン
- 14勝：350トークン＋145,000コイン
- 15勝：450トークン＋250,000コイン
04
交換できる報酬
試合を完了してトークンを獲得したあとは、ストア内のChampionsトークンタブを開いて好きな報酬に交換しよう。Championsトークンで交換できる報酬は以下の通り：
- 5トークン：77+ゴールド選手2名パック
- 15トークン：75+ゴールド選手10名パック
- 15トークン：ゴールセレブレーション “アッパーカットジャンプパンチ”
- 15トークン：85+ゴールド選手ピック5名のうち1名
- 25トークン：TOWT選手パック
- 25トークン：ゴールセレブレーション “威風堂々”
- 25トークン：80+ゴールド選手10名パック
- 25トークン：82+ゴールド選手5名パック
- 50トークン：FUT Champions TOTW 4ピック5名のうち1名（トレード不可）
- 50トークン：85+ゴールド選手ピック4名のうち1名（トレード不可）
- 50トークン：81+ゴールド選手20名パック
- 75トークン：83+ゴールド選手10名パック
- 75トークン：86+ゴールド選手2名パック
- 100トークン：82+FUT Champions TOTW 4選手ピック5名のうち1名（トレード不可）
- 100トークン：エボリューション “Frontline Flair”
- 100トークン：84+ゴールド選手10名パック
- 125トークン：86+ゴールド選手5名パック
- 200トークン：88+ゴールド選手3名パック
尚、週末が終わるまでに獲得したすべてのトークンを交換する必要はない。貯めておいてあとで大きな報酬と交換することができる。
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《FUT Champions》をプレイすべき理由
《FUT Champions》は、基本的には経験豊富なハイレベルなプレイヤー向きだが、出場権を獲得できるなら誰でもプレイすべきだ。報酬は全モードの中で最高で、プレイ時間に対して最も多くの選手とコインを獲得できる。
15試合をプレイして1〜2勝しか挙げられないカジュアルプレイヤーでも、プレイする価値は十分にある。
また、このモードのマッチメイクシステムは、週末の対戦成績をベースにするため、同レベルのプレイヤーと対戦する確率が高い。つまり、どのレベルのプレイヤーにもフェアな対戦がいくつか用意されるため、誰でもチーム強化に有用な報酬を何かしら獲得できるのだ。
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成功のヒント
《FUT Champions》で成功したいなら、正しい準備をしておくことだ。戦術を設定し、最高のメンバーを揃えておこう。準備を怠って序盤で躓いてしまうのは避けたい。
また、全試合を一気に消化しないようにしよう。『FC 27』で15試合を連続でプレイするのは大変だ。休憩を挟みながら、フレッシュな状態でプレイを続けていこう。フラストレーションが溜まった時にも休憩は有用だ。
フラストレーションが溜まってしまうと、基本を忘れてしまい、勝てる試合を落としてしまう。負けたときは、ひと息入れてから次の試合に挑むようにしよう。これが何よりも効果的だ。
ここまで読んだあとは実際にプレイするだけだ。グッドラック！
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