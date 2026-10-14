『EA Sports FC 27』：FUT Champions攻略アドバイス

01 FUT Championsとは？

『FC 27』のレアル・マドリード © EA Sports

《FUT Champions》 は『FC 27』で最もコンペティティブなモードだ。このモードは『FIFA 17』に《ウィークエンドリーグ》として初収録されたが、当時は48時間で40試合を消化する必要があった。しかし、長い時間をかけてこの点が大きく改善されており、近年はあらゆるレベルのプレイヤーが楽しめるようになっている。

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《FUT Champions》は《Ultimate Team》内に用意されているモードで、プレイヤーは 最大15試合 をプレイする。勝利数が多ければ多いほど獲得できる報酬が増えていく。 週末のみプレイ可能 で、プレイするためにはポイントを獲得して 出場権 を得る必要がある。

最大15試合をプレイできる © EA Sports

02 出場権獲得方法

《Ultimate Team》のRivalsをプレイ すると、 Champions予選ポイント が獲得できる。試合ごとに獲得でき、勝利する方が敗戦よりも多くのポイントが獲得できる。また、上位ディビジョンの方が1試合ごとの獲得ポイントが多い。

予選ポイントが 1,000 に到達すると、《FUT Champions》の出場権が獲得できる。出場権が獲得できれば最大15試合プレイできるようになる。

予選ポイントで出場権を獲得する必要があり、上位ディビジョンのプレイヤーの方が予選ポイントを獲得しやすいため、《FUT Champions》は 対戦レベルが最も高いモード と見なされている。これまでの同モードとは異なり、出場権は誰でも獲得できるようになったが、土曜早朝（日本時間）のモードスタートまでに必要十分な試合数をプレイしておかなければならない。

《FUT Champions》は 毎週土曜日午前3時 にスタートして 月曜日午後4時 に終了する。

03 『FC 27』での改良点

『FC 27』の《FUT Champions》はそれまでと大きくは違わない。試合数15と必要ポイント数1,000は据え置きだ。また、試合終了直後に報酬が獲得できる点も同じだ。

必要試合数は、40から30へ削減されたあと20へ再び削減され、『FC 25』から15に設定された。

Championsトークンはショップで交換できる © EA Sports

ゲームプレイ要素は『FC 27』でも同じだが、 報酬は大きく改良 された。勝利数ごとにセットパックや選手が獲得できる代わりに、 『FC 27』ではChampionsトークンを獲得 し、 ストアで報酬と交換 できるようになった。以下に勝利数と獲得トークン数をリスト化した。

1勝： 15トークン

2勝： 20トークン

3勝： 30トークン

4勝： 40トークン

5勝： 50トークン

6勝： 60トークン

7勝： 75トークン＋10,000コイン

8勝： 90トークン＋15,000コイン

9勝： 110トークン＋25,000コイン

10勝： 135トークン＋35,000コイン

11勝： 165トークン＋50,000コイン

12勝： 215トークン＋75,000コイン

13勝： 275トークン＋105,000コイン

14勝： 350トークン＋145,000コイン

15勝： 450トークン＋250,000コイン

04 交換できる報酬

試合を完了してトークンを獲得したあとは、 ストア内のChampionsトークンタブを開いて好きな報酬に交換 しよう。Championsトークンで交換できる報酬は以下の通り：

5トークン： 77+ゴールド選手2名パック

15トークン： 75+ゴールド選手10名パック

15トークン： ゴールセレブレーション “アッパーカットジャンプパンチ”

15トークン： 85+ゴールド選手ピック5名のうち1名

25トークン： TOWT選手パック

25トークン： ゴールセレブレーション “威風堂々”

25トークン： 80+ゴールド選手10名パック

25トークン： 82+ゴールド選手5名パック

50トークン： FUT Champions TOTW 4ピック5名のうち1名（トレード不可）

50トークン： 85+ゴールド選手ピック4名のうち1名（トレード不可）

50トークン： 81+ゴールド選手20名パック

75トークン： 83+ゴールド選手10名パック

75トークン： 86+ゴールド選手2名パック

100トークン： 82+FUT Champions TOTW 4選手ピック5名のうち1名（トレード不可）

100トークン： エボリューション “Frontline Flair”

100トークン： 84+ゴールド選手10名パック

125トークン： 86+ゴールド選手5名パック

200トークン： 88+ゴールド選手3名パック

尚、週末が終わるまでに獲得したすべてのトークンを交換する必要はない。 貯めておいてあとで大きな報酬と交換 することができる。

非常に価値の高い報酬が用意されている © EA Sports

05 《FUT Champions》をプレイすべき理由

《FUT Champions》は、基本的には経験豊富なハイレベルなプレイヤー向きだが、出場権を獲得できるなら誰でもプレイすべきだ。 報酬は全モードの中で最高 で、プレイ時間に対して最も多くの選手とコインを獲得できる。

15試合をプレイして1〜2勝しか挙げられないカジュアルプレイヤーでも、プレイする価値は十分にある。

また、このモードのマッチメイクシステムは、週末の対戦成績をベースにするため、同レベルのプレイヤーと対戦する確率が高い。つまり、どのレベルのプレイヤーにも フェアな対戦 がいくつか用意されるため、誰でもチーム強化に有用な報酬を何かしら獲得できるのだ。

06 成功のヒント

《FUT Champions》で成功したいなら、 正しい準備 をしておくことだ。戦術を設定し、最高のメンバーを揃えておこう。準備を怠って序盤で躓いてしまうのは避けたい。

また、 全試合を一気に消化しない ようにしよう。『FC 27』で15試合を連続でプレイするのは大変だ。休憩を挟みながら、フレッシュな状態でプレイを続けていこう。フラストレーションが溜まった時にも休憩は有用だ。

フラストレーションが溜まってしまうと、基本を忘れてしまい、勝てる試合を落としてしまう。負けたときは、 ひと息入れてから次の試合に挑む ようにしよう。これが何よりも効果的だ。

ここまで読んだあとは実際にプレイするだけだ。 グッドラック！