『Forza Horizon 6』：最新情報まとめ

マイクロソフトにとって、 東京ゲームショウ2025 ほど『Forza Horizon』シリーズ最新作 『Forza Horizon 6』 の公式発表にふさわしいタイミングはなかった。PCとXboxに対応しているこのオープンワールドレーシングゲームは、これまでの伝統を引き継いでいる。以下に現時点で明らかになっている『Forza Horizon 6』の情報をまとめてみた。

01 リリース日

『Forza Horizon 6』は 2026年にリリース されるが、マイクロソフトは具体的な月日については発表していない。しかし、これまでのシリーズ作品から考えれば、 秋・冬（10月・11月）リリース になる可能性が高い。

プラットフォームもまだ確定していないが、 Xbox Series X/SおよびPCでのリリースは決定的 だ。また、前作を倣うことを想定すると、 PS5 でもリリースされる可能性が見えてくる。ただし、リリースは 2027年以降 にずれこむはずだ。

02 開発

『Forza Horizon 6』も、『Forza Horizon』シリーズを手がけてきた Playground Games が『Forza Motorsport』を手がけてきた Turn 10 Studios のサポートを受けながら開発している。

03 舞台

『Forza Horizon 6』の舞台は、ファン待望の 日本 が設定されている。アートディレクターの Don Arceta は「日本は『Forza Horizon』シリーズファンのウィッシュリスト上位でしたので、『Forza Horizon 6』でこの待望のロケーションを披露できることに興奮を覚えています」とコメントしている。

日本文化の正確な再現を目指している『Forza Horizon 6』 © Microsoft

これまでのシリーズ作品と同様、開発チームは舞台となる 日本を正確に描写してリアリズムとオープンワールドの楽しさを追求 しようとしている。さらには、日本独自のカーカルチャー、音楽、ファッションも『Forza Horizon 6』では細部までしっかりと再現される。

そのオープンワールドの詳細はまだ明らかになっていないが、Arcetaは『Forza Horizon 5: Hot Wheels』から得た知見を、 起伏の多い東京のストリートの開発 に活かしていることを明かしている。

04 マップ

『Forza Horizon 6』でもシリーズらしい “自由に走れる多様なオープンワールド” が用意される。伝統的に、『Forza Horizon』シリーズは舞台となった国や都市の完全再現ではなく、その 国や都市の特徴をできる限り多く詰め込んで多様性を持たせつつコンパクトにまとめたオープンワールド を用意してきた。

最新作でもこの伝統は守られており、日本の有名なロケーションが数多く含まれており、様々な走りが楽しめるようになる。すでに明らかになっている 富士山周辺 はもちろん、 東京都内 やその他の地域も描かれる予定だ。尚、東京は 『Forza Horizon』史上最も細部まで描かれたエリア になると噂されている。

05 収録車種・車数

『Forza Horizon 6』の収録予定車種・車数については何も分かっておらず、ティーザートレーラーでも触れられていない。しかし、開発チームにとって、日本のカーカルチャーを正確に描写することは非常に重要なテーマだったようだ。

MADBUL RX7には日本のカーカルチャーの魅力が詰まっている © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

「まだ具体的なことは何も言えませんが、『Forza Horizon 5』の流れを汲んでいますので、 プレイヤーの間で人気のある様々な車を収録する予定 です」とArcetaは語っている。

軽自動車 や バン 、 モータースポーツ 、 ドリフト 、 チューニング など、日本のカーカルチャーのすべてが『Forza Horizon 6』に詰め込まれることに期待したい。

06 季節の変化

『Forza Horizon 4』から 「季節のうつろいを楽しめること」 がシリーズの特長のひとつとなってきたので、『Forza Horizon 6』でも 日本の四季 が楽しめるだろう。日本は、猛暑の夏、大雪の冬、紅葉が美しい秋、そして桜が満開の春と、季節の変化の振り幅が特に大きいことで有名だ。

桜は日本の春のアイコン © Getty Images/Red Bull Content Pool

『Forza Horizon 6』の季節の変化は、視覚的なバラエティに貢献すると同時に、ゲームプレイも変えてくれる。開発チームは季節変化がオープンワールド全体に影響を与えるシステムを生み出しており、 アクティビティやサウンドなどが季節に応じて変わる ようになっている。