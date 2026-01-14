Gaming
『Forza Horizon 6』：最新情報まとめ
『Forza Horizon』シリーズ最新作のリリース日・舞台など、これまでに明らかになっている情報をまとめて紹介！
マイクロソフトにとって、東京ゲームショウ2025ほど『Forza Horizon』シリーズ最新作『Forza Horizon 6』の公式発表にふさわしいタイミングはなかった。PCとXboxに対応しているこのオープンワールドレーシングゲームは、これまでの伝統を引き継いでいる。以下に現時点で明らかになっている『Forza Horizon 6』の情報をまとめてみた。
01
リリース日
『Forza Horizon 6』は2026年にリリースされるが、マイクロソフトは具体的な月日については発表していない。しかし、これまでのシリーズ作品から考えれば、秋・冬（10月・11月）リリースになる可能性が高い。
プラットフォームもまだ確定していないが、Xbox Series X/SおよびPCでのリリースは決定的だ。また、前作を倣うことを想定すると、PS5でもリリースされる可能性が見えてくる。ただし、リリースは2027年以降にずれこむはずだ。
02
開発
『Forza Horizon 6』も、『Forza Horizon』シリーズを手がけてきたPlayground Gamesが『Forza Motorsport』を手がけてきたTurn 10 Studiosのサポートを受けながら開発している。
03
舞台
『Forza Horizon 6』の舞台は、ファン待望の日本が設定されている。アートディレクターのDon Arcetaは「日本は『Forza Horizon』シリーズファンのウィッシュリスト上位でしたので、『Forza Horizon 6』でこの待望のロケーションを披露できることに興奮を覚えています」とコメントしている。
これまでのシリーズ作品と同様、開発チームは舞台となる日本を正確に描写してリアリズムとオープンワールドの楽しさを追求しようとしている。さらには、日本独自のカーカルチャー、音楽、ファッションも『Forza Horizon 6』では細部までしっかりと再現される。
そのオープンワールドの詳細はまだ明らかになっていないが、Arcetaは『Forza Horizon 5: Hot Wheels』から得た知見を、起伏の多い東京のストリートの開発に活かしていることを明かしている。
04
マップ
『Forza Horizon 6』でもシリーズらしい “自由に走れる多様なオープンワールド” が用意される。伝統的に、『Forza Horizon』シリーズは舞台となった国や都市の完全再現ではなく、その国や都市の特徴をできる限り多く詰め込んで多様性を持たせつつコンパクトにまとめたオープンワールドを用意してきた。
最新作でもこの伝統は守られており、日本の有名なロケーションが数多く含まれており、様々な走りが楽しめるようになる。すでに明らかになっている富士山周辺はもちろん、東京都内やその他の地域も描かれる予定だ。尚、東京は『Forza Horizon』史上最も細部まで描かれたエリアになると噂されている。
05
収録車種・車数
『Forza Horizon 6』の収録予定車種・車数については何も分かっておらず、ティーザートレーラーでも触れられていない。しかし、開発チームにとって、日本のカーカルチャーを正確に描写することは非常に重要なテーマだったようだ。
「まだ具体的なことは何も言えませんが、『Forza Horizon 5』の流れを汲んでいますので、プレイヤーの間で人気のある様々な車を収録する予定です」とArcetaは語っている。
軽自動車やバン、モータースポーツ、ドリフト、チューニングなど、日本のカーカルチャーのすべてが『Forza Horizon 6』に詰め込まれることに期待したい。
06
季節の変化
『Forza Horizon 4』から「季節のうつろいを楽しめること」がシリーズの特長のひとつとなってきたので、『Forza Horizon 6』でも日本の四季が楽しめるだろう。日本は、猛暑の夏、大雪の冬、紅葉が美しい秋、そして桜が満開の春と、季節の変化の振り幅が特に大きいことで有名だ。
『Forza Horizon 6』の季節の変化は、視覚的なバラエティに貢献すると同時に、ゲームプレイも変えてくれる。開発チームは季節変化がオープンワールド全体に影響を与えるシステムを生み出しており、アクティビティやサウンドなどが季節に応じて変わるようになっている。
