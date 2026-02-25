クルマが気になっちゃうヒップホップMVといえば？新旧名曲６選

KANDYTOWN終焉以降、ギアをひとつ上げたような勢いで活動を続けるIO。ドでかいステージで華やかにスポットライトを浴びる情景を思わせるこのMVは、Lil' Wayneの名曲

をオマージュしているようなシーンもあり最高にイケてます！KANDYTOWNの面々とともにMVに出演しているKohjiya、Tete が新たに参加した

も合わせて要チェック！