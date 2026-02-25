クルマが気になっちゃうヒップホップMVといえば？新旧名曲６選
© Jeremy Deputat / Red Bull Content Pool
ミュージック

クルマが気になっちゃうヒップホップMVといえば？新旧名曲６選

ローライダーの輝き、ラグジュアリーカーの威風、あるいはドリフトの熱狂...。車種は様々でも、ヒップホップにおいてクルマはいつも、アーティストのアイデンティティや時代のムードを物語る重要なアイコンだ。ここでは、外せないクラシックから直近の話題曲まで新旧織り交ぜた名作MVを6作品をご紹介。
Written by Masso187um
読み終わるまで：4分Published on

関連コンテンツ

Red Bull Tokyo Drift 2026

日本東京近郊, 日本
イベントをチェック

コンテンツ

  1. 1
    IO - Spotlight
  2. 2
    DJ PMX - Miss Luxury feat. MACCHO, GIPPER, KOZ, HI-D. Foxxi misQ
  3. 3
    Larry June & Cardo Got Wings - 50's in the City
  4. 4
    Lil' Keke - We From Texas ft. Sauce Walka, Slim Thug & Z-Ro
  5. 5
    Dr. Dre - Let Me Ride
  6. 6
    TERIYAKI BOYZ - Tokyo Drift (Fast & Furious)
  7. 7
    "クルマ" と "HIPHOP"
01

IO - Spotlight

KANDYTOWN終焉以降、ギアをひとつ上げたような勢いで活動を続けるIO。ドでかいステージで華やかにスポットライトを浴びる情景を思わせるこのMVは、Lil' Wayneの名曲"A Milli"のMVをオマージュしているようなシーンもあり最高にイケてます！KANDYTOWNの面々とともにMVに出演しているKohjiya、Tete が新たに参加したリミックスも合わせて要チェック！
02

DJ PMX - Miss Luxury feat. MACCHO, GIPPER, KOZ, HI-D. Foxxi misQ

レジェンドの名に相応しいDJ／プロデューサー、DJ PMXが2008年に発表したジャパニーズ・ウェッサイ・アンセム！タイトルどおりのラグジュアリーなムード全開のパーティ・チューンで、MVにはイケてるギャルたちとローライダー、さらにはヘリコプターまで登場！2025年にはYZERR、¥ellow Bucks、JP THE WAVY、LANAという組み合わせでのリメイクも大きな話題となりました！
03

Larry June & Cardo Got Wings - 50's in the City

日本でも高い人気を誇るサンフランシスコのラッパー、Larry Juneと人気プロデューサー、Cardo Got Wingsによる激アツなコラボ曲！低めのイケボイスで緩～くラップするLarry Juneとメロウでアーバンなムードを漂わせたCardo Got Wingsのレイドバックしたトラックの相性は絶品。真昼間から夕暮れ、真夜中にかけて仲間たちと地元サンフランシスコをクルージングするMVが最高！
04

Lil' Keke - We From Texas ft. Sauce Walka, Slim Thug & Z-Ro

ヒューストンの伝説的なクルー、Screwed Up ClickのメンバーでもあるLil' Kekeが放った地元テキサス賛歌！ローライダー・シーンも盛んなテキサスだけにMVにはド派手な車が多数フィーチャー。リリックに合わせてDJ ScrewやPimp C、Big Moe、H.A.W.K.ら地元の先人たちが描かれた壁画も登場し、スクリューミュージック～テキサスミュージック・ファンならば感涙…。
05

Dr. Dre - Let Me Ride

トッププロデューサーでありビジネスマンでもあるDr. Dreが、伝説的グループN.W.A.からの離脱後1992年にリリースした大名曲！彼のシグニチャーとも言える王道G-Funkトラックと、敬愛するファンク・グループ、パーラメントの名曲から引用したフックのフレーズが印象的で、MVにはインパラをはじめローライダーが多数登場！デビューしたばかりのSnoop Doggやかつて確執のあったIce Cubeの姿も。
06

TERIYAKI BOYZ - Tokyo Drift (Fast & Furious)

上で紹介しているMVは、非公式ながらも5億回以上の再生数を誇る。RIP SLYMEのRYO-ZとILMARI、m-floのVERBAL、WISE、NIGOの５人によるユニットTERIYAKI BOYZが、映画「ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT」の主題歌として2006年にリリースした楽曲。
その後15年近くを経た2020年のコロナ禍では、この曲のビートをジャックする「TOKYO DRIFT FREESTYLE」なる企画が世界的なバズを起こし、原曲の人気が再燃した。
07

"クルマ" と "HIPHOP"

ヒップホップにおいてクルマは、単なる移動手段でも小道具でもない。ストリートから這い上がった証であり、成功を可視化する象徴だ。同時に、それはアーティストの現在地や時代の空気を映し出すメッセージでもある。MVに映る一台一台は、その物語を無言で語っている。
そして2026年3月、この2つのカルチャーがひとつの空間で融合するナイトイベント、その名も『Red Bull Tokyo Drift』が開催される。この歴史的な一夜にも、ぜひ注目してほしい。

関連コンテンツ

Red Bull Tokyo Drift 2026

日本東京近郊, 日本
イベントをチェック

Red Bull Tokyo Drift 2026

イベントをチェックイベントをチェック
日本2026年3月21日·Motoring
ミュージック