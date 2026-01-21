HYROX：疲労状態でのランニング / コンプロマイズド・ランニングのトレーニング方法

01 はじめに

HYROX のランニングは、伝統的な持久系スポーツとは 別物 だ。邪魔が入ることがなく一貫しているロードランニングとは大きく異なる。 断続的で疲労度が高く、ワークアウトステーションによって難度が高まる 。

しかし、多くが気付いていないのが、この 《コンプロマイズド・ランニング / Compromised Running》 つまり、 疲労状態でのランニング は、アスリートがただ受け入れなければならないものではなく、 コーチングとトレーニングで最も大きく改善できるHYROXの構成部分のひとつ であるということだ。 HYROXのランニングは伸ばせるスキル として捉える必要がある。

HYROX世界選手権に参加したジェイク・ディアデン © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROXでは、 各ランはその直前のワークアウトステーションに左右される 。ワークステーションは生理機能に大きな影響を与え、筋肉の疲労とそれに伴う血流の変化は想定できる形で運動パターンに影響を与える。 アスリートたちの姿勢が崩れ、ストライドが短くなり、ケイデンスが落ち、代償作用が生じる 。

このような 「エネルギー漏れ / エネルギーリーク」状態 は、アスリートのスピードを落とす上に、怪我のリスクも高め、ワークステーション間のリカバリーを困難にする。カギになるのは、 《コンプロマイズド・ランニング》はスキルということを認識 することだ。正しいアプローチで取り組めば、改善できるのだ。

02 HYROXのランニングのトレーニング方法

16-24歳の世界記録保持者ルーシー・プロクター © Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

ランニングのトレーニングは個別で行われがちだ。そのようなトレーニングはフレッシュな状態でストライドもクリーンで、インターバルもきっちり整理されている。しかし、HYROXではそのようなランニングを見ることはできない。そのため、正しく準備するためには、 HYROXのレースが反映されたトレーニングを積んでいく必要 がある。

つまり、 筋肉を使ったあとのランニングやサーキットトレーニングにランニングドリル、さらには疲労状態でテクニックを意識するセッションなどに取り組む必要がある のだ。これらはトレーニングの負荷をただ大きくすることが目的ではない。

各トレーニングセッションは、メカニズムを調整し、非効率性を改善するチャンスになる。高い意識で取り組めば、最も必要なタイミングでフォームとペースを維持できるアスリートへ成長できる。レース序盤と終盤を問題なく乗り越えられるようになるのだ。

そのため、 注意深く考え抜かれたHYROXのランニングトレーニングのプランニングとピリオダイズには、純粋なランニング能力の開発と同時に《コンプロマイズド・ランニング》のセッションも含まれるべき だ。また、このようなトレーニングセッションは、各アスリートの成長ステージに応じて適切にプログラム・実施されるべきだ。

03 コンプロマイズド・ランニング用トレーニングメニュー

HYROXレースの参加者たち © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

《コンプロマイズド・ランニング》は専用トレーニングメニューで鍛えることができるスキルだ。その専用トレーニングの実態は、 サーキット形式の高強度インターバルトレーニング で、ムーブメントの効率、ペース配分、意志決定を維持できる能力を鍛える。

また、このようなトレーニングは 重要な情報 を提示してくれる。ワークステーションあとのランニングの状態をチェックすることで、コーチは プライオメトリクスの効率・閾値・疲労点・代償作用のパターンを特定 できるようになる。

HYROXのランニングは伸ばせるスキルです ピアース・プロウマン

確認事項例：

ケイデンスが落ちていないか？

姿勢と臀部の位置が崩れていないか？

HYROXの《コンプロマイズド・ランニング》サーキットトレーニングは “研究施設” 的な役回りを担い、コーチとアスリートに トレーニング戦略とレースペースの調整に必要な知見 を授けてくれる。

04 HYROXのランニングがユニークかつ高難度な理由

HYROXのランニングはユニーク © Graeme Murray / Red Bull Content Pool

HYROXのトップアスリートたちはストレングスとフィットネスが世界一優れているわけではない。彼らは スムーズなトランジションとクイックなリカバリーが可能で、全員が疲労して崩れているときでも効率の良いムーブメントを維持できる ゆえにトップなのだ。

新しいテクノロジ−により、現在の私たちは、ワークステーション群が筋肉組織にどのように負荷を加えることで血流に変化が生じ、ランを再開するアスリートたちの両脚に燃えるような感覚やまひしているような感覚を与えているのかを解明できるようになっている。

1分 Beyond the ROX：ビヨンド・ザ・ロックス HYROXの頂点を目指すアスリートたちに密着したドキュメンタリー

《コンプロマイズド・ランニング》を構造化して意図的に取り組むトレーニングは、ただの生理学的なコンディショニングではない。 アスリートたちが持続可能なストライドでより効率的に走ることを学べる学習機会 だ。効率的なランニングができるようになるメカニズムを構築することには、ワークアウト用の生理学的能力を構築することと同じくらい価値がある。

まとめ： HYROXのランニングは “フレッシュな状態でどれだけ速く走れるか” ではない。 “スタミナが減少し、両脚が重くなり、ワークアウトを消化できていないときにどれだけ上手に走れるか” だ。《コンプロマイズド・ランニング》をマスターすることが、レースに勝てる可能性が高い一貫性のあるパフォーマンスの解放に繋がる。

05 コンプロマイズド・ランニング用アドバイス トップ3

HYROXレースでは、フレッシュな脚で勝利を得ることはできない。疲労しているときに上手に走ることで勝利を得るのだ。《コンプロマイズド・ランニング》を学び、生き残るために引きずっていた足取りを力強く安定したストライドに変えよう。

ボックスジャンプでランニングスピードを鍛えよう © Jose Duch / Red Bull Content Pool

シンプルなランニングドリルに取り組む： Aスキップとバウンディングが、ストライドの協調性とリズム、バネを向上させる。

基本的なプライメトリクスエクササイズに取り組む： ホップ、ボックスジャンプ、バウンディングは足首のストレングスと安定性の向上と臀部のパワーアップに役立つ。

疲労状態でもランニング効率を意識する： これを意識するだけでかなり疲労している状態でも効率的なストライドを保てる。有酸素系フィットネスだけではなくプライオメトリクスに取り組むことも重要。

筆者紹介 ピアース・プロウマン ピアース・プロウマンは英国人の元トライアスロンパフォーマンスコーチ / 体育教師 / HYROXアスリートで、HYROXアカデミーのエデュケーションマネージャーを務めている。また、プロウマンはスポーツコーチングの修士号も取得している。 HYROXアカデミーでエデュケーション・マネージャーを務めるピアース・プロウマン © HYROX Academy HYROX365とは？ HYROX365は年間を通じた包括的なトレーニング・教育システムで、ジムやコーチによるクラス、またはデジタルプラットフォームを通じてHYROX向けのトレーニングを行ったり、HYROXについて学んだりできる。