クリス・ヘムズワースのパーソナルトレーナーが教えるハリウッド流トレーニングアドバイス

ルーク・ゾッキ: 年ごとに進化させていきました。私がクリスと仕事をするようになったのは『マイティ・ソー / ダークワールド』のあとでしたので、クリスは身体を大きくしても問題ありませんでした。しかし、彼はサーフィンが好きなアクティブなタイプなので、身体を大きくすることに機能性を見出していませんでした。

クリスはソーを何回も演じてきているので、マッスルメモリーのようにすぐに身体を戻すことができます。しかし、私はソーのアクションを支えるトレーニング要素を残すことを選択しました。ですので、ボクシングやベアクロール、ファンクショナルトレーニングに重いウエイトリフティングを組み合わせたトレーニングメニューを用意しました。