B-Boy ISSIN

© Ryo Tateoka

01 Red Bull BC Oneの歴史と大会の魅力

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

「Red Bull BC Oneは2004年にスタートした大会で、数あるブレイキンのコンテストのなかでも歴史が長く、世界中からB-Boy、B-Girlが集まるビッグイベントです。

ルールはとてもシンプルで、1 on 1によるバトルにフォーカスしているのが特徴。自らの実力やスタイルをぶつけ合って世界一の座をつかむ、ダンサーにとってまさに夢の舞台。

去年は世界27カ国・67都市でCypherと呼ばれる予選が開催されて、数千人のダンサーが挑戦するなど、その規模はとても大きなものになっています。

世界各国のCypherなどを経て選ばれたダンサーは、決勝戦の出場枠をかけたRed Bull BC One Last Chance Cypherに進むことができます。去年は51名のダンサーがそのステージに出場し、決勝の舞台であるRed Bull BC One World Finalの切符を手にしたのはB-Boy、B-Girlそれぞれ4名ずつのわずか8名だけ。

さらに、決勝には世界トップレベルのダンサーがWildcardsとして参戦します。つまり、世界中の強者たちが集まる、とんでもなくハイレベルな大会なんです」

© Ryo Tateoka

B-Boy ISSINが初めてRed Bull BC Oneに挑戦したのは2021年。16歳という若さでRed Bull BC One Cypher Kawasaki 2021に出場すると、いきなり優勝！ 日本代表の座をかけたRed Bull BC One Cypher Japan 2021への進出を決める。

その翌年にはRed Bull BC One Cypher Japan 2022を制覇し、Red Bull BC One Last Chance Cypher 2022も突破。ニューヨークで開催されたRed Bull BC One World Final 2022では初出場ながらベスト4に上り詰めた。

そして2025年、東京・両国国技館で開催されたRed Bull BC One World Final Tokyo 2025で念願の初優勝を果たし、世界王者のタイトルを手にした。

「僕にとってRed Bull BC Oneは、夢でありずっと目標にしていたコンテスト。その思いは優勝を果たした今でも変わりません。ブレイキンの世界大会はいくつもあるけど、僕と同じようにこの大会に強い憧れを抱いているダンサーは世界中にたくさんいると思います。だって、各国から本当に強いB-Boy、B-Girlが集まるんだから、ここで結果を出せば、誰もがその実力を認めざるを得ない。それくらい特別な存在です」

02 ブレイキンの世界王者が手にするもの

© Little Shao / Red Bull Content Pool

「優勝をきっかけに、SNSのフォロワーが増えたり、街で遊んでいるときに声をかけられたり、“B-BoyのISSIN”を知ってくれる人が一気に増えました。2024年のパリ大会でブレイキンが話題になったことや、2025年のRed Bull BC One World Finalが東京で開催されたこともあって、特に注目されやすいタイミングではあったけど、たくさんの人にブレイキンの魅力を知ってほしかったから、そういったわかりやすいリアクションをもらえたのはシンプルに嬉しかったですね。

© Ryo Tateoka

それと同時に、まだまだ大きな可能性があるとも感じました。だって、ブレイキンって本当に面白いから。だからこそ、今の盛り上がりだけではまだ足りない！ もっと世間の注目を集めたいし、たくさんの人にその魅力を知ってほしい。今でも世界中で盛り上がっているけど、その魅力が広く伝われば、今よりずっと大きなカルチャーに育っていくと思うんです。そのためにも、自分自身が積極的に行動して、面白さを伝えていきたいです。

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そんな思いがあるからこそ、チャンピオンとして見られることにプレッシャーを感じるよりも、今まで以上に活躍したいという気持ちのほうが強いんです。むしろ、前よりも出場するバトルひとつひとつに気合いが入るようになった気がします。それは、自分のダンスがいろんなところに影響することを意識するようになったから。バトルに勝つことや大会で優勝することは大事だけど、それ以上に『あのラウンドのISSINやばかったね』と、見てくれる人の心に自分のダンスを刻み込みたいと思っています」

03 世界で活躍する日本人ブレイカーの強さの秘密

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

「日本ってダンサーの人口が世界的に見ても多いんです。それも競技として本気でブレイキンに取り組んでいる人がたくさんいるから、意識や熱量がかなり高い。国内で練習しているだけで毎日刺激をもらえる環境があることが、ダンサーたちの強さにつながっているんだと思います。

日本国内でブレイキンの競技性が高まるなかで、自分としては、忘れたくないこともあります。技術を磨いて勝利を目指すことは大切だけど、ブレイキンの魅力って、それだけじゃないはず。うまさ以上に、その人にしか出せないスタイルを持っていることがかっこよさであり面白さ。だから、B-BoyやB-Girlにとって“うまい”と“かっこいい”には大きな差があるんです。

© Ryo Tateoka

大会で勝つためには、技術やラウンドの組み立ても大切です。でも、僕が目指しているのは、ただ勝つことじゃなくて、自分がかっこいいと思うスタイルを貫いたうえで勝つこと。そこはこれからも大切にしていきたいですね」

04 コンテストの見どころと観戦の楽しみ方

「初めてブレイキンのコンテストを観戦する人に、技の難しさやバトルの駆け引きを理解してもらうのはハードルが高い気がします。『なんでこっちの人が勝ったの？』って疑問に思うこともあるはずです。ダンサーですら、自分ではいいダンスができたと思ってもジャッジに刺さらなくて負けることもあるし、人が勝敗を決める以上、どうしても感性に左右されるところがあります。

だから最初は勝ち負けより、もっと単純なところから入っていいんです。ブレイキンはダンスであると同時に、ファッションや音楽など、ストリートカルチャーの要素も色濃く含んでいる。世界各国から集まるダンサーは、それぞれに独自のスタイルを持っていて、服装も個性的な人ばかり。ダンスはもちろん、ファッションに注目するのも面白いと思います。

© Ryo Tateoka

例えば、『このダンサーのコーディネートや雰囲気ってかっこいいな』とか、そんなところから興味を持つのも全然あり！ 自分のお気に入りのダンサーを探す感覚で、気軽に楽しんでほしいですね。あと、その人ならではの個性やキャラクターに注目すると、バトルを観戦するのが一気に楽しくなるはず。

僕自身、常に本気でブレイキンと向き合っているけど、ダンスの技術だけで見てくれる人の心をつかめるとは思っていなくて。自分のキャラクターを知ってもらうことも大切だから、入場するところからけっこうふざけたりもしています（笑）。観客全員が大会を振り返ったとき、『ISSINのことしか覚えていない』って状況が作れたら最高ですね」

05 Red Bull BC One World Final Torontoの視聴方法

Red Bull BC One World Final Toronto 2026 © Red Bull

2026年『Red Bull BC One World Final』が大会史上初となるカナダ開催へ。世界中のトップブレイカーたちが、自らの実力とブレイキンの可能性を証明すべく、トロントへと集結！