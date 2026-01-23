スキー x フリーランニング：ジェイソン・ポールが超難関滑降コースに挑戦！

そして今年、ポールはそのアイディアを現実に変えた。しかし、1回で十分だったようだ。

「もう二度とやらないでしょうね」とポールは撮影終了後にコメントしている。

2分 ジェイソン・ポール：シュトライフでフリーランニング！ ジェイソン・ポールが超難関アルペンスキー滑降コースでパルクールに挑戦！

01 スキー滑走コースでフリーランニング？

シュトライフでのフリーランニングを成功させたジェイソン・ポール © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

シュトライフはただのスキーコースではない。ここで ミスをした瞬間にその代償を払わなければならない超難関コース で、最後の直線がスキーヤーたちのキャリアの成否を分ける。ポールはこのことを理解していた。この高難度こそが挑戦する理由だったのだ。

フリーランニングは、 一般人がまず無視するようなユニークなスペースに “人が通れるルート” を見出すスポーツ だ。ゆえに、シュトライフのレースを観戦に訪れたポールも、そのコースを異なる視点から見ていた。ダウンヒルコースとしてではなく、テイクオフ、ランディング、トランジションが連続するシーケンスとして見ていたのだ。

「コース上に立ったときに、パルクールのスポットのように思えました。スタートゲートとその屋上を見たときに、パルクールのイメージができたのです」

02 氷と雪の世界

準備には1年を要した © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

ポールのアイディアを現実に変えるためには 1年 という長い時間が必要だった。トリックの完成度を高めつつ、それらを現地でメイクできるかを判断していく必要があった。

雪 と 氷 はフリーランナーたちの敵だ。グリップが得られず、予測もできず、リスクは高い。すべてのジャンプが異なり、すべての着地に怪我の恐怖がつきまとった。

「シュトライフではミスが許されません。スキーヤーはもちろん、私にとってもそうなのです」

準備の大半は雪山から遠く離れた場所で進められた。現在、ポールは 東京 に住んでいるが、この大都市に雪と氷は存在しない。重要だったのはメンタルだった。動画を研究しながら、アングルを確認し、着地のヴィジュアライゼーションを進めていった。

「実際に練習できたのは ヘリコプターからのジャンプ だけでした。ジムのハイバーを活用しました」

03 空からのスタート

映画『007』のようなオープニングシーン © Little Shao/Red Bull Content Pool

今回の動画プロジェクトのオープニングシーンは “空中” が選択された。

Flying Bullsのパイロット、 ミルコ・フライム がヘリコプターを静止させると、ポールはスキッドからぶら下がったあと、約4m下の レッドブル・エナジー・ステーション に着地。そしてそこからさらにジャンプしたポールは、スタートゲートの凍てついたルーフへ着地した。

「アクション映画のようでしたね。まさに一生に一度の体験でした」

そこから、本格的なフリーランニングがスタートした。コースのグランドスタンドをフィーチャーに見立てたポールは、急峻なスロープをスライディングで滑降。すべてのムーブが正確に行われていった。ミスをすればそれで終わりだった…。

04 ハウスベルクカンテ

バックフリップをメイクするジェイソン・ポール © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

最も重要なセクションが、シュトライフ名物のビッグジャンプ “ハウスベルクカンテ” だった。

ここでポールはムーブをひときわ複雑にした。ひとりでアプローチする代わりに、スキーヤーの ゼビ・モール とコンビを組んだポールは、モールの背中に掴まりながらハウスベルクカンテから飛び出しすと、モールから手を離して バックフリップをメイク したのだ。

タイミングを正確に合わせ、バランスをパーフェクトにする必要があった。やり直しはできない状況だった。

「テイクオフした瞬間、完ぺきだと思えました。一瞬、すべてが逆さまになりました。太陽も顔を覗かせていましたし、最高でしたね」

05 フィニッシュ

美しいムーブでフィニッシュしたジェイソン・ポール © Little Shao/Red Bull Content Pool

ポールのフリーランニングもスキーと同じフィニッシュラインで終了したが、彼はコンマ数秒を競う代わりにスローダウンして、フリップを連続メイクしながらゴールした。

こうして、非常に大きなリスクを含んでいたポールのプロジェクトは意外なほど軽やかに終了した。

撮影を終えたポールは、 シュトライフには敬意を払う必要があり、恐怖を感じた と振り返った。このコースは、彼が1年前の観戦時にイメージしていた通りの体験を与えてくれた。

それは 最高に面白くて最高にクレイジーな体験 だった。

しかし今、ポールは確信している。もう二度とやらないことを。