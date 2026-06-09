ユルゲン・クロップ インタビュー：童心の重要性

ユルゲン・クロップ: プロサッカー選手として生活を送っていると、サッカーが “ゲーム” であることを忘れてしまうときがあります。サッカーをゲームとして楽しくプレーできなければ、サッカーは完全な別物になってしまいます。童心を辞することはプロサッカー選手にとって大きなチャレンジです。

現役時代の私はいくつかゴールを決めましたし、その中にはゴラッソもありました。ゴールには自分が一番驚きましたが、楽しい瞬間でした。少なくとも数秒は「狙い通りだ」と思ったものです。現役時代の私は最高の “サッカーモーメント” を得ることができました。その大半はとても個人的なもので、誰も見ていませんでしたが、私にとっては非常に重要で、サッカーを続けるモチベーションになりました。

監督時代も長い時間の中でいくつもの素晴らしいゴールが生まれました。私に言わせると、それらは身体能力的に不可能なものでした。ですが、実は可能なのです。選手たちは一流のアスリートですので、本当に特別なことをやってのけることができるのです。