【KASSO FEST Skate & Sound 2026】：結果＆ハイライト

が米国カリフォルニア州ロングビーチで開催され、恐れ知らずの

トップスケーター28名

がスキルとクリエイティビティを競い合った。全員がバランス・タイミング・度胸が問われる高難度で高速のセクションに挑んだあと、ニューヨーク出身の

がその頂点に立った。