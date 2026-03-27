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スケートボード
【KASSO FEST Skate & Sound 2026】：結果＆ハイライト
トップスケーター28名が出場した米国版【KASSO】にはスケートボードのすべてが詰まっていた。結果＆フルリプレイをチェック！
【KASSO FEST Skate & Sound 2026】が米国カリフォルニア州ロングビーチで開催され、恐れ知らずのトップスケーター28名がスキルとクリエイティビティを競い合った。全員がバランス・タイミング・度胸が問われる高難度で高速のセクションに挑んだあと、ニューヨーク出身のジロー・プラットがその頂点に立った。
バラエティ豊かなトリックメイクで知られる19歳のプラットは、最終ステージまで進出した唯一のスケーターとなった。米国初開催の【KASSO】を制して歴史にその名を刻んだプラットは「上手くいって良かったです。信じられない気分ですね」と振り返った。
驚いたのはプラットだけではなかった。実況チームも【KASSO FEST Skate & Sound 2026】のライダーたちのレベルの高さに舌を巻き、「普通ではありません」とコメントした。
当日の様子を少しでも見れば彼らのコメントに同意するはずだ。強烈なスラム、間一髪のセーブ、そしてクリエイティブなアイディアがいくつも見られたこのイベントには、スケートボードのありとあらゆる要素が詰まっていた。
最初のドロップインから最後のランまで、ラフでカオスで想定外なイベントとなった【KASSO FEST Skate & Sound 2026】はRed Bull SkateboardingのYouTubeチャンネルとRed Bull TVで見逃し配信中！
【KASSO FEST Skate & Sound 2026】とは？
【KASSO FEST Skate & Sound 2026】は障害物コースとスケートコンテストを組み合わせた日本のテレビ番組【KASSO】の米国版。【KASSO】は、通常のコンテストのランとは異なり、ライダーたちが一風変わったフィーチャーや高速セクション、テクニカルセットアップを通過していかなければならないのが最大の特徴だ。
専用コースはライダーたちのスピードとコントロール、クリエイティビティを試すためにデザインされており、【KASSO FEST Skate & Sound 2026】には、高いスキルで知られるジェイミー・フォイがデザインしたレールコースも登場した。
【KASSO FEST Skate & Sound 2026】は米国初開催で【KASSO】初のライブ配信も行われた。
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