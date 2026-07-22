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『リーグ・オブ・レジェンド』：クラシックモード最新情報
《リーグ・オブ・レジェンド クラシックモード》が2026年7月末にリリースされる。過去のシーズンとチャンピオンがプレイできるこの新モードの詳細をチェック！
© Riot Games
少し前から『リーグ・オブ・レジェンド』をプレイしていた人たちに朗報だ！ Riot Gamesが “時を戻す” モードを間もなく公開する。現行モード（ノーマル / ランク / ランダムミッド / チームファイトタクティクス）に加え、2010年代初頭へタイムスリップできる《リーグ・オブ・レジェンド クラシック》が2026年7月にリリースされるのだ！
2026年7月30日、Riot Gamesのゲームランチャーにログインするすべてのプレイヤーが《リーグ・オブ・レジェンド クラシック》を選択できるようになる。サモナーズリフトの旧マップが用意され、チャンピオンたちにはオリジナルのアビリティが備わり、消えていたアイテム群が復活するこのモードは “シーズン3への回帰” で、厳選されたチャンピオン60体と様々なサプライズ要素を楽しむことができる。
01
チャンピオン紹介
《リーグ・オブ・レジェンド クラシック》には現時点でチャンピオン60体が収録される予定となっている：
チャンピオン名
アーリ
アリスター
アムム
アニビア
アニー
アッシュ
ブリッツクランク
ブランド
チョ＝ガス
ドクター・ムンド
イブリン
エズリアル
フィドルスティックス
ガングプランク
ガレン
グラガス
グレイブス
ハイマーディンガー
ジャンナ
ジャーヴァンIV
ジャックス
カーサス
カサディン
カタリナ
ケイル
コグ＝マウ
リー・シン
レオナ
ルル
ラックス
マルファイト
マルザハール
マスター・イー
ミス・フォーチュン
モルガナ
ナサス
ニダリー
ヌヌ
オラフ
パンテオン
ラムス
ライズ
シャコ
シンジド
シヴィア
スカーナー
ソナ
ソラカ
タリック
ティーモ
トリスターナ
トリンダメア
ツイステッド・フェイト
トゥイッチ
アーゴット
ヴェイン
ベイガー
ワーウィック
ウーコン
ジリアン
これまでにアップデートが加えられているチャンピオンは、元のアビリティを取り戻すことになる。たとえば、パンテオンのQが外れなくなり、アーゴットのウルトは敵とロケーションを入れ替わることができる。
02
ルーン、マスタリー、その他
《リーグ・オブ・レジェンド クラシック》はただ昔のマップとチャンピオンが楽しめるだけのモードではない。以下のシステムも復活・実装される。
- バトルパスと同様のシーズンクラシックパスが登場
- ルーンが復活
- スキルツリーに相当するマスタリーも復活
- クラシックパスには有料・無料が存在
- クラシックパスではIP・BE・ルーンページ・エモートなどを獲得
- アカウントレベルと同様のクラシックレベルも登場
- 新たなやり込みシステム “サモナーの旅” の実装
- コミュニティ投票機能 “カウンシル” の登場
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