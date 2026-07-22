『リーグ・オブ・レジェンド』：クラシックモード最新情報

少し前から『リーグ・オブ・レジェンド』をプレイしていた人たちに朗報だ！ Riot Gamesが

“時を戻す” モード

を間もなく公開する。現行モード（ノーマル / ランク / ランダムミッド / チームファイトタクティクス）に加え、2010年代初頭へタイムスリップできる

《リーグ・オブ・レジェンド クラシック》

が2026年7月にリリースされるのだ！