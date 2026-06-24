Faker of T1 is surrounded by cheering fans at Red Bull League of Its Own in Munich, energising the esports arena with Red Bull excitement (November 29, 2025)
© Marcel Lämmerhirt / Red Bull Content Pool
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『リーグ・オブ・レジェンド』：MSI 2026注目プレイヤー 8選

『LoL』のトップチームが集結するMid-Season Invitational 2026で注目したいトッププレイヤーを厳選して紹介！
Written by Jack Risdale
読み終わるまで：7分Updated on

コンテンツ

  1. 1
    Caps（G2 Esports / ヨーロッパ）
  2. 2
    Oner（T1 / 韓国）
  3. 3
    Bin（Bilibili Gaming / 中国）
  4. 4
    Caliste（Karmine Corp / ヨーロッパ）
  5. 5
    Zeka（Hanwha Life Esports / 韓国）
  6. 6
    Creme（Top Esports / 中国）
  7. 7
    Quid（Team Liquid / 米国）
  8. 8
    Inspired（LYON / 北米）
今年から始まったFirst Standのおかげで、『リーグ・オブ・レジェンド』ファンはすでにインターナショナルトーナメントを体験済みだ。ブラジルで開催されたそのFirst Stand 2026Bilibili Gamingの優勝で終わった。
しかし、中国ナンバーワンチームはMid-Season Invitational 2026（MSI）でも成功を収めることができるだろうか？　それともT1が優勝するだろうか？

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今年のMSIでは、歴戦のレジェンドたちがフレッシュでハングリーなニューカマーたちを迎え撃つことになる。シーズン2番目の規模を誇るこのインターナショナルトーナメントで注目したいプレイヤーを厳選して紹介しよう！
01

Caps（G2 Esports / ヨーロッパ）

【Red Bull League of Its Own】に出場したCaps

【Red Bull League of Its Own】に出場したCaps

© Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

ヨーロッパのスタープレイヤーと言えば、Rasmus “Caps” Wintherだろう。G2 EsportsのミッドレーナーCapsはチームのエースだ。欧米史上最強のプレイヤーになると評価されている彼は、11年のキャリアで素晴らしいプレイをいくつも記録しており、すでに12のヨーロッパタイトルを手にしている。
2026シーズンのG2 Esportsは絶好調とは言えないが、Capsはチームの大黒柱として機能しており、KDA5.7を記録している彼はLECミッドレーナー屈指のゴールド / XPアドバンテージを誇っている。ハイライトはLEC VersusのKarmine Corp戦で、このマッチのMVPに輝いている。Capsが率いるG2 EsportsはヨーロッパナンバーワンチームとしてMSI 2026に臨む。
02

Oner（T1 / 韓国）

Worlds 2022に出場したOner

Worlds 2022に出場したOner

© Fernando Decillis / Riot Games

Lee “Faker” San-hyeokがT1のフロントマンなら、Mun “Oner” Hyeon-junはT1のソングライターで、T1に圧勝に繋がる状況を幾度となく作り出してきた。FakerとのコンビネーションはLCK最強のひとつで、『LoL』史上最強のミッドレーナー / ジャングラーコンビのひとつにも数えられている。
Onerはイニシエーターとしても優秀で、最初にアクションを起こして対戦相手をスリリングなファイトへ引き込むときが少なくない。安定感こそFakerに劣るが、真価を発揮したときは圧倒的で、レーンをアンロックし、オブジェクトに向かって突き進み、チームメイトたちとシンクロしてマッチのテンポを決めていく。
OnerがLCKのように重要な局面で活躍できるなら、彼がMSIでのT1の行方を決める要因になるだろう。
03

Bin（Bilibili Gaming / 中国）

MSI 2026の注目プレイヤーのひとり、Bin

MSI 2026の注目プレイヤーのひとり、Bin

© Colin Young-Wolff / Riot Games

Chen “Bin” Ze-Binは間違いなく現在の『LoL』シーン最強トップレーナーのひとりだ。Binはシーズンを通じてトレード、CSリード、プレッシャーでその素晴らしいスキルを披露してきた。
そのスキルが最も輝いたのはFirst Stand 2026で、【グウェン】【ジャックス】【カミール】で最高のパフォーマンスを発揮し、”メタ超え” と評価された。Binの才能は、対戦するチームがドラフトでBinシフトを取るところからも確認できた。
First Stand 2026では、G2 Esportsとのファイナルでアグレッシブなプレイを披露し、MVPを獲得。Bilibili Gaming がT1とライバル関係にある中、MSI 2026でのBinのプレイに注目したい。
04

Caliste（Karmine Corp / ヨーロッパ）

Karmine Corpの秘密兵器、Caliste

Karmine Corpの秘密兵器、Caliste

© Christina Oh / Riot Games

まだ19歳だが、Caliste Henry-Hennebertはすでにヨーロッパ最強ADキャリーのひとりとして評価されている。彼のメカニカルスキルは圧倒的で、LECではすでにPlayer of the Seriesを数回獲得している。
2026年、Calisteはレベルアップを遂げており、コミュニケーション能力忍耐力を身に付けて、スキルだけではなくリーダーシップもチームに持ち込んでいる。
MSI 2026はCalisteがアジアのトッププレイヤーたちを相手に実力を証明する機会になる。インターナショナルトーナメントでも優れたポジショニングでプレッシャーをはねのけられれば、自分の存在を世界に知らしめることになるだろう。
05

Zeka（Hanwha Life Esports / 韓国）

Worlds 2022で笑顔を見せるZeka

Worlds 2022で笑顔を見せるZeka

© Colin Young-Wolff / Riot Games

Kim “Zeka” Geon-wooは現在の『LoL』シーンで最も明晰な分析能力を備えているプレイヤーのひとりで、パーフェクトなレーンコントロールでマッチを支配する。2022年にデビューして以来、Zekaはトッププレイヤーとして活躍を続けてきたが、最近はチャンピオンプールをさらに増やすことでその評価をさらに高めている。
元々アサシンを得意としてきたZekaだが、最近はメイジユーティリティも得意としており、これまで以上に予測不可能なプレイヤーになっている。2026シーズンのHanwha Life EsportsはLCKで圧倒的な勝率を誇った。また、Zekaの個人データを見ていくと、チャンピオン17体を問題なくプレイした高い柔軟性が理解できる。
インターナショナルトーナメントでも活躍を続けてきたZekaは、当然ながらMSI 2026でも活躍するだろう。
06

Creme（Top Esports / 中国）

DRX時代にWorlds優勝を経験しているCreme

DRX時代にWorlds優勝を経験しているCreme

© Colin Young-Wolff/Riot Games

ミッドレーナーLin “Creme” Jianは、あらゆるディフェンスを恐怖に陥れることができる高いスキルを備えている。Top Esportsに所属するこのスカーミッシャーのスペシャリストは、キャリアを通じてトッププレイヤーとして認識されており、LPL Split 2ではDPMでトップに立ち、さらにはトップレベルのKDAもマークした。
ファームマスターのCremeは大量ゴールドを獲得しながらスケーリングで対戦相手を凌いでいく。インターナショナルトーナメントではまだその実力を示せていないが、MSI 2026は彼がネクストレベルへステップアップするビッグチャンスになるかもしれない。
07

Quid（Team Liquid / 米国）

QuidはTeam Liquidにタイトルをもたらせるか？

QuidはTeam Liquidにタイトルをもたらせるか？

© Christian Betancourt / Riot Games

MSI 2026で注目すべきTeam Liquidのプレイヤーがいるとするなら、それは韓国人ミッドレーナーLim “Quid” Hyeon-seungになるだろう。Quidはスキルが非常に高く、MSI 2026出場権が賭かったCloud9戦ではPlayer of the Seriesを獲得する活躍を見せて3-0の勝利に貢献した。
Quidのアグレッシブなプレイスタイルは魅力的で、強烈なトレードリスキーなソロキルを積極的に取りにいく。たまにこのアグレッシブさが裏目に出るが、絶好調のときはKnightZekaのようなワールドクラスのミッドレーナーに引けを取らない。
08

Inspired（LYON / 北米）

LYON移籍以来活躍を続けているInspired

LYON移籍以来活躍を続けているInspired

© Michal Konkol / Riot Games

ポーランド出身の神童Kacper “Inspired” Słomaの2026シーズンは、その高評価に見合ったものになっており、ワールドクラスの判断力ジャングルからのゲームペースのコントロール能力を大いに発揮している。現在24歳のInspiredはRogue、Evil Geniuses、FlyQuestなど複数のプロチームでスキルを磨いてきたが、その才能が開花したのは現在所属するLYONへ移籍したあとだ。
2025シーズンのLYONは下位チームだったが、2026年に再建に取り掛かるとすぐにLCSのトップチームのひとつとなり、MSIは北米ナンバーワンチームとして出場する。
Inspiredはそのリーダーシップと自己犠牲を問わないプレイスタイルが評価され、LCS Lock-In FinalsではMVPを獲得した。チームが勝てる状況を生み出せるなら自分を犠牲にしても構わないと考えているInspiredは、そのような状況を読み取る能力に優れている。
北米ではトッププレイヤーのInspiredだが、MSI 2026でOnerKanaviのようなアジアのトップジャングラーたちを向こうに回す活躍ができるだろうか？　注目したい。
MSI 2026は6月28日から7月1日までlolesports.comでライブ配信予定。
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