『リーグ・オブ・レジェンド』：MSI 2026注目プレイヤー 8選

ゲーミング
今年から始まったFirst Standのおかげで、『リーグ・オブ・レジェンド』ファンはすでにインターナショナルトーナメントを体験済みだ。ブラジルで開催されたそのFirst Stand 2026はBilibili Gamingの優勝で終わった。
しかし、中国ナンバーワンチームはMid-Season Invitational 2026（MSI）でも成功を収めることができるだろうか？ それともT1が優勝するだろうか？
今年のMSIでは、歴戦のレジェンドたちがフレッシュでハングリーなニューカマーたちを迎え撃つことになる。シーズン2番目の規模を誇るこのインターナショナルトーナメントで注目したいプレイヤーを厳選して紹介しよう！
01
Caps（G2 Esports / ヨーロッパ）
ヨーロッパのスタープレイヤーと言えば、Rasmus “Caps” Wintherだろう。G2 EsportsのミッドレーナーCapsはチームのエースだ。欧米史上最強のプレイヤーになると評価されている彼は、11年のキャリアで素晴らしいプレイをいくつも記録しており、すでに12のヨーロッパタイトルを手にしている。
2026シーズンのG2 Esportsは絶好調とは言えないが、Capsはチームの大黒柱として機能しており、KDA5.7を記録している彼はLECミッドレーナー屈指のゴールド / XPアドバンテージを誇っている。ハイライトはLEC VersusのKarmine Corp戦で、このマッチのMVPに輝いている。Capsが率いるG2 EsportsはヨーロッパナンバーワンチームとしてMSI 2026に臨む。
02
Oner（T1 / 韓国）
Lee “Faker” San-hyeokがT1のフロントマンなら、Mun “Oner” Hyeon-junはT1のソングライターで、T1に圧勝に繋がる状況を幾度となく作り出してきた。FakerとのコンビネーションはLCK最強のひとつで、『LoL』史上最強のミッドレーナー / ジャングラーコンビのひとつにも数えられている。
Onerはイニシエーターとしても優秀で、最初にアクションを起こして対戦相手をスリリングなファイトへ引き込むときが少なくない。安定感こそFakerに劣るが、真価を発揮したときは圧倒的で、レーンをアンロックし、オブジェクトに向かって突き進み、チームメイトたちとシンクロしてマッチのテンポを決めていく。
OnerがLCKのように重要な局面で活躍できるなら、彼がMSIでのT1の行方を決める要因になるだろう。
03
Bin（Bilibili Gaming / 中国）
Chen “Bin” Ze-Binは間違いなく現在の『LoL』シーン最強トップレーナーのひとりだ。Binはシーズンを通じてトレード、CSリード、プレッシャーでその素晴らしいスキルを披露してきた。
そのスキルが最も輝いたのはFirst Stand 2026で、【グウェン】、【ジャックス】、【カミール】で最高のパフォーマンスを発揮し、”メタ超え” と評価された。Binの才能は、対戦するチームがドラフトでBinシフトを取るところからも確認できた。
First Stand 2026では、G2 Esportsとのファイナルでアグレッシブなプレイを披露し、MVPを獲得。Bilibili Gaming がT1とライバル関係にある中、MSI 2026でのBinのプレイに注目したい。
04
Caliste（Karmine Corp / ヨーロッパ）
まだ19歳だが、Caliste Henry-Hennebertはすでにヨーロッパ最強ADキャリーのひとりとして評価されている。彼のメカニカルスキルは圧倒的で、LECではすでにPlayer of the Seriesを数回獲得している。
2026年、Calisteはレベルアップを遂げており、コミュニケーション能力と忍耐力を身に付けて、スキルだけではなくリーダーシップもチームに持ち込んでいる。
MSI 2026はCalisteがアジアのトッププレイヤーたちを相手に実力を証明する機会になる。インターナショナルトーナメントでも優れたポジショニングでプレッシャーをはねのけられれば、自分の存在を世界に知らしめることになるだろう。
05
Zeka（Hanwha Life Esports / 韓国）
Kim “Zeka” Geon-wooは現在の『LoL』シーンで最も明晰な分析能力を備えているプレイヤーのひとりで、パーフェクトなレーンコントロールでマッチを支配する。2022年にデビューして以来、Zekaはトッププレイヤーとして活躍を続けてきたが、最近はチャンピオンプールをさらに増やすことでその評価をさらに高めている。
元々アサシンを得意としてきたZekaだが、最近はメイジやユーティリティも得意としており、これまで以上に予測不可能なプレイヤーになっている。2026シーズンのHanwha Life EsportsはLCKで圧倒的な勝率を誇った。また、Zekaの個人データを見ていくと、チャンピオン17体を問題なくプレイした高い柔軟性が理解できる。
インターナショナルトーナメントでも活躍を続けてきたZekaは、当然ながらMSI 2026でも活躍するだろう。
06
Creme（Top Esports / 中国）
ミッドレーナーLin “Creme” Jianは、あらゆるディフェンスを恐怖に陥れることができる高いスキルを備えている。Top Esportsに所属するこのスカーミッシャーのスペシャリストは、キャリアを通じてトッププレイヤーとして認識されており、LPL Split 2ではDPMでトップに立ち、さらにはトップレベルのKDAもマークした。
ファームマスターのCremeは大量ゴールドを獲得しながらスケーリングで対戦相手を凌いでいく。インターナショナルトーナメントではまだその実力を示せていないが、MSI 2026は彼がネクストレベルへステップアップするビッグチャンスになるかもしれない。
07
Quid（Team Liquid / 米国）
MSI 2026で注目すべきTeam Liquidのプレイヤーがいるとするなら、それは韓国人ミッドレーナーLim “Quid” Hyeon-seungになるだろう。Quidはスキルが非常に高く、MSI 2026出場権が賭かったCloud9戦ではPlayer of the Seriesを獲得する活躍を見せて3-0の勝利に貢献した。
Quidのアグレッシブなプレイスタイルは魅力的で、強烈なトレードやリスキーなソロキルを積極的に取りにいく。たまにこのアグレッシブさが裏目に出るが、絶好調のときはKnightやZekaのようなワールドクラスのミッドレーナーに引けを取らない。
08
Inspired（LYON / 北米）
ポーランド出身の神童Kacper “Inspired” Słomaの2026シーズンは、その高評価に見合ったものになっており、ワールドクラスの判断力とジャングルからのゲームペースのコントロール能力を大いに発揮している。現在24歳のInspiredはRogue、Evil Geniuses、FlyQuestなど複数のプロチームでスキルを磨いてきたが、その才能が開花したのは現在所属するLYONへ移籍したあとだ。
2025シーズンのLYONは下位チームだったが、2026年に再建に取り掛かるとすぐにLCSのトップチームのひとつとなり、MSIは北米ナンバーワンチームとして出場する。
Inspiredはそのリーダーシップと自己犠牲を問わないプレイスタイルが評価され、LCS Lock-In FinalsではMVPを獲得した。チームが勝てる状況を生み出せるなら自分を犠牲にしても構わないと考えているInspiredは、そのような状況を読み取る能力に優れている。
北米ではトッププレイヤーのInspiredだが、MSI 2026でOnerやKanaviのようなアジアのトップジャングラーたちを向こうに回す活躍ができるだろうか？ 注目したい。
MSI 2026は6月28日から7月1日までlolesports.comでライブ配信予定。