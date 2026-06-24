『リーグ・オブ・レジェンド』：MSI 2026注目プレイヤー 8選

今年から始まったFirst Standのおかげで、 『リーグ・オブ・レジェンド』 ファンはすでにインターナショナルトーナメントを体験済みだ。ブラジルで開催されたその First Stand 2026 は Bilibili Gamingの優勝 で終わった。

しかし、中国ナンバーワンチームは Mid-Season Invitational 2026（MSI） でも成功を収めることができるだろうか？ それともT1が優勝するだろうか？

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今年のMSIでは、歴戦のレジェンドたちがフレッシュでハングリーなニューカマーたちを迎え撃つことになる。シーズン2番目の規模を誇るこのインターナショナルトーナメントで 注目したいプレイヤーを厳選して紹介 しよう！

01 Caps（G2 Esports / ヨーロッパ）

【Red Bull League of Its Own】に出場したCaps © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

ヨーロッパのスタープレイヤーと言えば、 Rasmus “Caps” Winther だろう。G2 EsportsのミッドレーナーCapsはチームのエースだ。欧米史上最強のプレイヤーになると評価されている彼は、11年のキャリアで素晴らしいプレイをいくつも記録しており、すでに 12のヨーロッパタイトル を手にしている。

2026シーズンのG2 Esportsは絶好調とは言えないが、Capsは チームの大黒柱 として機能しており、 KDA5.7 を記録している彼はLECミッドレーナー屈指のゴールド / XPアドバンテージを誇っている。ハイライトは LEC VersusのKarmine Corp戦 で、このマッチの MVP に輝いている。Capsが率いるG2 EsportsはヨーロッパナンバーワンチームとしてMSI 2026に臨む。

02 Oner（T1 / 韓国）

Worlds 2022に出場したOner © Fernando Decillis / Riot Games

Lee “Faker” San-hyeok がT1のフロントマンなら、 Mun “Oner” Hyeon-jun はT1のソングライターで、T1に圧勝に繋がる状況を幾度となく作り出してきた。 FakerとのコンビネーションはLCK最強のひとつ で、 『LoL』史上最強のミッドレーナー / ジャングラーコンビのひとつ にも数えられている。

Onerは イニシエーターとしても優秀 で、最初にアクションを起こして対戦相手をスリリングなファイトへ引き込むときが少なくない。安定感こそFakerに劣るが、真価を発揮したときは圧倒的で、レーンをアンロックし、オブジェクトに向かって突き進み、チームメイトたちとシンクロしてマッチのテンポを決めていく。

OnerがLCKのように重要な局面で活躍できるなら、彼が MSIでのT1の行方を決める要因 になるだろう。

03 Bin（Bilibili Gaming / 中国）

MSI 2026の注目プレイヤーのひとり、Bin © Colin Young-Wolff / Riot Games

Chen “Bin” Ze-Bin は間違いなく 現在の『LoL』シーン最強トップレーナーのひとり だ。Binはシーズンを通じてトレード、CSリード、プレッシャーでその素晴らしいスキルを披露してきた。

そのスキルが最も輝いたのは First Stand 2026 で、 【グウェン】 、 【ジャックス】 、 【カミール】 で最高のパフォーマンスを発揮し、 ”メタ超え” と評価された。Binの才能は、対戦するチームがドラフトで Binシフト を取るところからも確認できた。

First Stand 2026では、G2 Esportsとのファイナルでアグレッシブなプレイを披露し、 MVP を獲得。Bilibili Gaming がT1とライバル関係にある中、MSI 2026でのBinのプレイに注目したい。

04 Caliste（Karmine Corp / ヨーロッパ）

Karmine Corpの秘密兵器、Caliste © Christina Oh / Riot Games

まだ 19歳 だが、 Caliste Henry-Hennebert はすでに ヨーロッパ最強ADキャリーのひとり として評価されている。彼の メカニカルスキルは圧倒的 で、LECではすでに Player of the Seriesを数回獲得 している。

2026年、Calisteはレベルアップを遂げており、 コミュニケーション能力 と 忍耐力 を身に付けて、スキルだけではなく リーダーシップ もチームに持ち込んでいる。

MSI 2026はCalisteが アジアのトッププレイヤーたちを相手に実力を証明する機会 になる。インターナショナルトーナメントでも優れたポジショニングでプレッシャーをはねのけられれば、自分の存在を世界に知らしめることになるだろう。

05 Zeka（Hanwha Life Esports / 韓国）

Worlds 2022で笑顔を見せるZeka © Colin Young-Wolff / Riot Games

Kim “Zeka” Geon-woo は現在の『LoL』シーンで 最も明晰な分析能力を備えているプレイヤーのひとり で、 パーフェクトなレーンコントロール でマッチを支配する。2022年にデビューして以来、Zekaはトッププレイヤーとして活躍を続けてきたが、最近はチャンピオンプールをさらに増やすことでその評価をさらに高めている。

元々アサシンを得意としてきたZekaだが、最近は メイジ や ユーティリティ も得意としており、これまで以上に予測不可能なプレイヤーになっている。2026シーズンのHanwha Life EsportsはLCKで圧倒的な勝率を誇った。また、Zekaの個人データを見ていくと、 チャンピオン17体 を問題なくプレイした高い柔軟性が理解できる。

インターナショナルトーナメントでも活躍を続けてきたZekaは、当然ながらMSI 2026でも活躍するだろう。

06 Creme（Top Esports / 中国）

DRX時代にWorlds優勝を経験しているCreme © Colin Young-Wolff/Riot Games

ミッドレーナー Lin “Creme” Jian は、あらゆるディフェンスを恐怖に陥れることができる高いスキルを備えている。Top Esportsに所属するこの スカーミッシャーのスペシャリスト は、キャリアを通じてトッププレイヤーとして認識されており、LPL Split 2では DPMでトップ に立ち、さらには トップレベルのKDA もマークした。

ファームマスター のCremeは大量ゴールドを獲得しながらスケーリングで対戦相手を凌いでいく。インターナショナルトーナメントではまだその実力を示せていないが、MSI 2026は彼がネクストレベルへステップアップするビッグチャンスになるかもしれない。

07 Quid（Team Liquid / 米国）

QuidはTeam Liquidにタイトルをもたらせるか？ © Christian Betancourt / Riot Games

MSI 2026で注目すべきTeam Liquidのプレイヤーがいるとするなら、それは韓国人ミッドレーナー Lim “Quid” Hyeon-seung になるだろう。Quidはスキルが非常に高く、MSI 2026出場権が賭かったCloud9戦では Player of the Series を獲得する活躍を見せて3-0の勝利に貢献した。

Quidのアグレッシブなプレイスタイルは魅力的で、 強烈なトレード や リスキーなソロキル を積極的に取りにいく。たまにこのアグレッシブさが裏目に出るが、絶好調のときは Knight や Zeka のようなワールドクラスのミッドレーナーに引けを取らない。

08 Inspired（LYON / 北米）

LYON移籍以来活躍を続けているInspired © Michal Konkol / Riot Games

ポーランド出身の神童 Kacper “Inspired” Słoma の2026シーズンは、その高評価に見合ったものになっており、 ワールドクラスの判断力 と ジャングルからのゲームペースのコントロール能力 を大いに発揮している。現在24歳のInspiredはRogue、Evil Geniuses、FlyQuestなど複数のプロチームでスキルを磨いてきたが、その才能が開花したのは現在所属する LYON へ移籍したあとだ。

2025シーズンのLYONは下位チームだったが、2026年に再建に取り掛かるとすぐにLCSのトップチームのひとつとなり、MSIは 北米ナンバーワンチーム として出場する。

Inspiredはそのリーダーシップと自己犠牲を問わないプレイスタイルが評価され、LCS Lock-In Finalsでは MVP を獲得した。チームが勝てる状況を生み出せるなら自分を犠牲にしても構わないと考えているInspiredは、そのような状況を読み取る能力に優れている。

北米ではトッププレイヤーのInspiredだが、MSI 2026で Oner や Kanavi のようなアジアのトップジャングラーたちを向こうに回す活躍ができるだろうか？ 注目したい。

MSI 2026は6月28日から7月1日までlolesports.comでライブ配信予定。