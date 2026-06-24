『リーグ・オブ・レジェンド』：MSI 2026注目チーム 6選

『リーグ・オブ・レジェンド』 の League of Legends Mid-Season Invitational（MSI） が今年も開催される。名前が示す通り、これはシーズン半ば / ミッドシーズンに開催されるトーナメントで、招待された世界の強豪チームたちが現行メタへの適応力を披露しながら優勝を競い合う。

世界から招待されるのは 全11チーム で、ヨーロッパの LEC 、韓国の LCK 、中国の LPL 、北米の LCS 、アジア太平洋の LCP の 上位2チームずつ とブラジルの CBLOL の優勝チームで構成されている。

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MSIはどのチームにとっても 2026年のWorlds出場権 を早々に獲得できるチャンスになるが、他の地域リーグのトップチームの調子を確認するチャンスにもなる。本記事では 6月28日 から始まる MSI 2026の注目チーム を紹介しよう。

01 G2 Esports（ヨーロッパ）

ヨーロッパチャンピオンのG2はMSI優勝を狙う © Wojciech Wandzel/Riot Games

G2 Esports はインターナショナルトーナメントの常連で、今年もすでにブラジルで開催された First Standで準優勝 を記録している。Worldsでも好成績を残し続けており、MSI優勝経験もある現時点でのヨーロッパ最強チームであるG2 Esportsはもうひとつトロフィーを加えようとするはずだ。

Rasmus “Caps” Winther が率いるG2 Esportsの現ロースターは2025シーズンから同じで、連携力はシーズンごとに高まっている。尚、ボットレーナー Steven “Hans Sama” Liv とジャングラー Rudy “SkewMond” Seman は少なくとも2028シーズンまでチームに残る予定だ。

2026 LEC Spring Playoffで 19回目のLECタイトル を手にしたばかりのG2 Esportsは、MSI 2026でFirst Standのファイナルで敗れたBilibili Gamingへのリベンジを果たそうとするはずだ。

02 Karmine Corp（ヨーロッパ）

Karmine Corpは過去数年活躍を続けている © Wojciech Wandzel/Riot Games

2026 LEC Spring Playoff で2位に入った Karmine Corp は MSI初出場 となる。過去数シーズンに渡りヨーロッパのトップレベルで活動してきたこのチームにとって、今回は 2回目のインターナショナルトーナメント になる。

2023シーズン、Karmine CorpはLFL SummerとEuropean Masters Summerで優勝したあと、堅調に成長を続けてヨーロッパを代表するチームのひとつとなった。

Karmine Corpは今年も好調で、LEC Versusのラウンドロビンで1位フィニッシュを記録したあと、LEC Versus PlayoffsとLEC Spring Season、LEC Spring Playoffsで2位に入った。MSIではもうひとつ上を狙ってくるはずだ。

前回のインターナショナルトーナメントとなったFirst Stand 2025では、韓国のHanwha Life Esportsに敗れて優勝を逃したKarmine Corpだが、 MSI 2026のプレイイン を突破できれば、韓国第1シードのHanwha Life Esportsにリベンジするチャンスが得られる。

03 Furia（ブラジル）

今年の好調を維持したいFuria © Bruno Alvares/Riot Games

2026年はFuriaにとって 2回目のMSI となる。今年はすでに好調なスタートを切っている彼らは、前回よりも上の成績を狙ってくるだろう。CBLOLの2026 Split 1 Playoffsを制したFuriaはブラジルを制覇した自信とともに世界の強豪たちに挑むことになる。

大番狂わせ はどのトーナメントにとっても嬉しいサプライズであり、Furiaにはブラジルが世界に通用する地域であることを証明できる実力が備わっている。

04 T1（韓国）

優勝を狙うT1 © LCK/Riot Games

Worlds優勝6回 を誇る韓国の T1 がMSIに戻ってくる。 2016年 と 2017年 に SK Telecom T1 としてMSI優勝を記録しているT1だが、2019年にT1に名称変更をしてからはMSI優勝を記録できていない。

MSI 2025をGen.Gに敗れて2位で終えたT1は、今年こそ優勝を狙うだろう。しかし、LCKの2026 Road to MSIを2位で終えた彼らは、まず プレイイン で北米の Team Liquid に勝利しなければならない。

05 Bilibili Gaming（中国）

すでにFirst Standを制しているBilibili Gaming © Bruno Alvares/Riot Games

現時点での中国最強チームである Bilibili Gaming は今年大きな目標を複数立てており、MSI優勝もそのひとつだ。Worlds 2025を9〜11位でフィニッシュしたBilibili Gamingは2026年を 復活の1年 にするつもりだ。

中国は『リーグ・オブ・レジェンド』のレベルが非常に高いが、彼らはLPL Split 1 / 2 Playoffsでひしめく国内ライバルたちから勝利を挙げて優勝を飾っており、3月に開催された First Stand でも G2 Esportsに勝利して優勝 を手にしている。

First Stand優勝でインターナショナルタイトルを手に入れたBilibili GamingはMSIでもうひとつのインターナショナルタイトルを狙ってくるだろう。

06 Team Secret Whales（アジア太平洋 / ベトナム）

Team Secret Whalesはダークホース候補 © LCP/Riot Games

アジア太平洋の Team Secret Whales は素晴らしいシーズンを送っている。シーズン最初のSplitは1ゲームしか落とさず、Playoffsも3-0で圧勝。続くSplit 2も全勝したあとPlayoffsも3-1で制した。

Team Secret Whalesもインターナショナルトーナメント初出場ではない。Worlds 2025は12〜14位で終えたが、今年のFirst StandではG2 Esportsに敗れた。しかし、彼らはMSIでの雪辱を果たそうとしており、上位に進出して ベトナム を世界に知らしめようとしている。 ダークホース になる可能性も高く、注目しておきたいチームだ。