『リーグ・オブ・レジェンド』：MSI 2026注目チーム 6選

ゲーミング
『リーグ・オブ・レジェンド』のLeague of Legends Mid-Season Invitational（MSI）が今年も開催される。名前が示す通り、これはシーズン半ば / ミッドシーズンに開催されるトーナメントで、招待された世界の強豪チームたちが現行メタへの適応力を披露しながら優勝を競い合う。
世界から招待されるのは全11チームで、ヨーロッパのLEC、韓国のLCK、中国のLPL、北米のLCS、アジア太平洋のLCPの上位2チームずつとブラジルのCBLOLの優勝チームで構成されている。
MSIはどのチームにとっても2026年のWorlds出場権を早々に獲得できるチャンスになるが、他の地域リーグのトップチームの調子を確認するチャンスにもなる。本記事では6月28日から始まるMSI 2026の注目チームを紹介しよう。
01
G2 Esports（ヨーロッパ）
G2 Esportsはインターナショナルトーナメントの常連で、今年もすでにブラジルで開催されたFirst Standで準優勝を記録している。Worldsでも好成績を残し続けており、MSI優勝経験もある現時点でのヨーロッパ最強チームであるG2 Esportsはもうひとつトロフィーを加えようとするはずだ。
Rasmus “Caps” Wintherが率いるG2 Esportsの現ロースターは2025シーズンから同じで、連携力はシーズンごとに高まっている。尚、ボットレーナーSteven “Hans Sama” LivとジャングラーRudy “SkewMond” Semanは少なくとも2028シーズンまでチームに残る予定だ。
2026 LEC Spring Playoffで19回目のLECタイトルを手にしたばかりのG2 Esportsは、MSI 2026でFirst Standのファイナルで敗れたBilibili Gamingへのリベンジを果たそうとするはずだ。
02
Karmine Corp（ヨーロッパ）
2026 LEC Spring Playoff で2位に入ったKarmine CorpはMSI初出場となる。過去数シーズンに渡りヨーロッパのトップレベルで活動してきたこのチームにとって、今回は2回目のインターナショナルトーナメントになる。
2023シーズン、Karmine CorpはLFL SummerとEuropean Masters Summerで優勝したあと、堅調に成長を続けてヨーロッパを代表するチームのひとつとなった。
Karmine Corpは今年も好調で、LEC Versusのラウンドロビンで1位フィニッシュを記録したあと、LEC Versus PlayoffsとLEC Spring Season、LEC Spring Playoffsで2位に入った。MSIではもうひとつ上を狙ってくるはずだ。
前回のインターナショナルトーナメントとなったFirst Stand 2025では、韓国のHanwha Life Esportsに敗れて優勝を逃したKarmine Corpだが、MSI 2026のプレイインを突破できれば、韓国第1シードのHanwha Life Esportsにリベンジするチャンスが得られる。
03
Furia（ブラジル）
2026年はFuriaにとって2回目のMSIとなる。今年はすでに好調なスタートを切っている彼らは、前回よりも上の成績を狙ってくるだろう。CBLOLの2026 Split 1 Playoffsを制したFuriaはブラジルを制覇した自信とともに世界の強豪たちに挑むことになる。
大番狂わせはどのトーナメントにとっても嬉しいサプライズであり、Furiaにはブラジルが世界に通用する地域であることを証明できる実力が備わっている。
04
T1（韓国）
Worlds優勝6回を誇る韓国のT1がMSIに戻ってくる。2016年と2017年にSK Telecom T1としてMSI優勝を記録しているT1だが、2019年にT1に名称変更をしてからはMSI優勝を記録できていない。
MSI 2025をGen.Gに敗れて2位で終えたT1は、今年こそ優勝を狙うだろう。しかし、LCKの2026 Road to MSIを2位で終えた彼らは、まずプレイインで北米のTeam Liquidに勝利しなければならない。
しかし、Lee “Faker” Sang-hyeokが率いるT1を過小評価することはできない。T1はいくつもの大逆転を決めてきたチームで、昨年のWorldsもプレイインから制覇している。エキサイティングな戦いが見たいならT1に注目だ。
05
Bilibili Gaming（中国）
現時点での中国最強チームであるBilibili Gamingは今年大きな目標を複数立てており、MSI優勝もそのひとつだ。Worlds 2025を9〜11位でフィニッシュしたBilibili Gamingは2026年を復活の1年にするつもりだ。
中国は『リーグ・オブ・レジェンド』のレベルが非常に高いが、彼らはLPL Split 1 / 2 Playoffsでひしめく国内ライバルたちから勝利を挙げて優勝を飾っており、3月に開催されたFirst StandでもG2 Esportsに勝利して優勝を手にしている。
First Stand優勝でインターナショナルタイトルを手に入れたBilibili GamingはMSIでもうひとつのインターナショナルタイトルを狙ってくるだろう。
06
Team Secret Whales（アジア太平洋 / ベトナム）
アジア太平洋のTeam Secret Whalesは素晴らしいシーズンを送っている。シーズン最初のSplitは1ゲームしか落とさず、Playoffsも3-0で圧勝。続くSplit 2も全勝したあとPlayoffsも3-1で制した。
Team Secret Whalesもインターナショナルトーナメント初出場ではない。Worlds 2025は12〜14位で終えたが、今年のFirst StandではG2 Esportsに敗れた。しかし、彼らはMSIでの雪辱を果たそうとしており、上位に進出してベトナムを世界に知らしめようとしている。ダークホースになる可能性も高く、注目しておきたいチームだ。