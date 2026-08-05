Das neuste Marvel-Fighting-Game kommt von Arc System Works
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『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』：基本情報まとめ

アークシステムワークスとマーベルがタッグを組んだ4v4対戦格闘ゲームの最新情報をチェック！
Written by PrinnyTonic (@Johnny.Monument)
読み終わるまで：5分Published on

コンテンツ

  1. 1
    ゲームプレイ
  2. 2
    開発：アークシステムワークス
  3. 3
    収録キャラクター
格闘ゲームには、トーナメントシーンの常連と呼ぶべきタイトルがいくつか存在する。
そこには『ストリートファイター』シリーズ、『鉄拳』シリーズ、『Mortal Kombat』シリーズ、『GUILTY GEAR』シリーズなどが含まれるが、マーベルの人気キャラクターたちをフィーチャーしたタイトルも重要な一部となってきた。特に『Marvel vs. Capcom 2』は2000年代初頭に大きな話題となり、米国の格闘ゲームコミュニティを中心に大きな影響を与えた。

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そして2026年、ウルヴァリンマグニートーアイアンマンなどがまた格ゲーシーンに戻ってくるが、彼らがフィーチャーされている『MARVEL Tōkon: Fighting Souls / マーベル闘魂：ファイティングソウル』（以下『マーベル闘魂』）はカプコンの作品ではない。
『マーベル闘魂』基本情報

  1. 開発

    アークシステムワークス

  2. リリース

    2026年8月6日

01

ゲームプレイ

4v4 チーム制対戦格闘

いくつかの例外を除き、マーベル系格闘ゲームはチーム制を採用しており、今やレジェンドタイトルとされている『Marvel vs. Capcom』シリーズもそうだ。『マーベル闘魂』もその流れを汲んでいるが、過去の作品とは異なり、3人チームから4人チームに増えている。
4v4のフレッシュなチームバトルが楽しめる

4v4のフレッシュなチームバトルが楽しめる

© Marvel

また、過去の作品ではキャラクター1体につき体力ゲージ1本が与えられていたが、この作品ではチーム内のキャラクター4体で体力ゲージ1本を共有する。
体力ゲージを共有しているが交代は自由で、対戦中にフロントのキャラクターを切り替えたり、任意で選択したチームリーダーだけをプレイしたりできる。尚、基本的には1体（ポイントキャラクター）を操作し、残り3体はアシストとして呼び出すことになる。
多彩なアシストも魅力

多彩なアシストも魅力

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アッセンブル！

1チーム4体の他にも、『マーベル闘魂』にはチーム格闘ゲームにおける革新的なアイディアが用意されている。まず、対戦開始時はポイントキャラクターとアシスト1体しか使用できないラウンドを落とすか、対戦相手をステージから追い出すと、使用できるキャラクターが増えていくシステムになっている。
対戦中にチームをアンロックしていく

対戦中にチームをアンロックしていく

© Marvel

ユニークスキル

アークシステムワークスは、自分たちの過去タイトルの戦闘システムを『マーベル闘魂』に持ち込んでいる。『マーベル闘魂』の各キャラクターにはユニークスキルと呼ばれる固有技が用意されており、専用ボタンがアサインされている。ユニークスキルは各キャラクターの特徴を活かしたものになっており、『マーベル闘魂』のゲームプレイの幅を担保している。
マグニートーも健在

マグニートーも健在

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02

開発：アークシステムワークス

1990年代から格闘ゲームにおけるマーベルの権利は『ストリートファイター』シリーズで知られるカプコンが所有してきた。しかし、『Marvel vs. Capcom』シリーズ最新作『Marvel vs. Capcom Infinite』がやや期待外れに終わったため、世界的人気を誇るスーパーヒーローとヴィランたちを2D格闘ゲームに復帰させるチャンスが他の企業にも与えられることになった。
そこで、今作のパートナーにSonyが選んだのが、日本が世界に誇るもうひとつの格闘ゲームの雄、アークシステムワークスだった。『GUILTY GEAR』シリーズや『BLAZBLUE』シリーズ、そして『ドラゴンボール ファイターズ』などを手がけてきた彼らは、チーム / タッグ制格闘ゲームを得意としている。
『ドラゴンボール ファイターズ』はスマッシュヒット

『ドラゴンボール ファイターズ』はスマッシュヒット

© Bandai Namco

アークシステムワークスの近年最大のヒットが『GUILTY GEAR -STRIVE-』だ。非常に複雑で奥が深い『GUILYT GEAR』シリーズをシンプルにまとめることで格闘ゲーム初心者層にもアピールしたこの作品は、ロールバックネットコードを採用することでストレスフリーなオンライン対戦も実現した。近年、ロールバックは格闘ゲームに欠かせないシステムとなっている。
『GUILTY GEAR -STRIVE-』は新規プレイヤーの取り込みに成功

『GUILTY GEAR -STRIVE-』は新規プレイヤーの取り込みに成功

© Arc System Works

03

収録キャラクター

『マーベル闘魂』のキャラクター（リリース時20体）は複数のチーム紹介トレーラーに分かれて紹介されているが、実際の対戦では自由に選択してチームを編成できるようになっている。

Unbreakable X-Men

  • ストーム（CV：沢城みゆき）
  • マジック（CV：ファイルーズあい）
  • ウルヴァリン（CV：小山力也）
  • デンジャー（CV：安井絵里）

アメイジング・ガーディアンズ

  • スパイダーマン（CV：川田紳司）
  • ミズ・マーベル（CV：黒木ほの香）
  • スターロード（CV：山寺宏一）
  • ペニー・パーカー（CV：高橋李依）

ファイティング・アベンジャーズ

  • キャプテン・アメリカ（CV：中村悠一）
  • アイアンマン（CV：川原慶久）
  • ハルク（CV：宮内敦士）
  • ブラックパンサー（CV：神戸光歩）

ナイツ・オブ・ドゥーム

  • ドクター・ドゥーム（CV：土師孝也）
  • マグニートー（CV：大塚芳忠）
  • グリーンゴブリン（CV：山路和弘）
  • カーネイジ（CV：岡野浩介）

サムライ・アウトライダーズ

  • ゴーストライダー（CV：小西克幸）
  • ブレイド（CV：諏訪部順一）
  • ロキ（CV：平川大輔）
  • デッドプール（CV：子安武人）

DLCキャラクター イヤー1

  • フェニックス・サイクロップス
  • ？？？
  • ？？？
  • ？？？
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