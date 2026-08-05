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『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』：基本情報まとめ
アークシステムワークスとマーベルがタッグを組んだ4v4対戦格闘ゲームの最新情報をチェック！
格闘ゲームには、トーナメントシーンの常連と呼ぶべきタイトルがいくつか存在する。
そこには『ストリートファイター』シリーズ、『鉄拳』シリーズ、『Mortal Kombat』シリーズ、『GUILTY GEAR』シリーズなどが含まれるが、マーベルの人気キャラクターたちをフィーチャーしたタイトルも重要な一部となってきた。特に『Marvel vs. Capcom 2』は2000年代初頭に大きな話題となり、米国の格闘ゲームコミュニティを中心に大きな影響を与えた。
そして2026年、ウルヴァリン、マグニートー、アイアンマンなどがまた格ゲーシーンに戻ってくるが、彼らがフィーチャーされている『MARVEL Tōkon: Fighting Souls / マーベル闘魂：ファイティングソウル』（以下『マーベル闘魂』）はカプコンの作品ではない。
『マーベル闘魂』基本情報
01
ゲームプレイ
4v4 チーム制対戦格闘
いくつかの例外を除き、マーベル系格闘ゲームはチーム制を採用しており、今やレジェンドタイトルとされている『Marvel vs. Capcom』シリーズもそうだ。『マーベル闘魂』もその流れを汲んでいるが、過去の作品とは異なり、3人チームから4人チームに増えている。
また、過去の作品ではキャラクター1体につき体力ゲージ1本が与えられていたが、この作品ではチーム内のキャラクター4体で体力ゲージ1本を共有する。
体力ゲージを共有しているが交代は自由で、対戦中にフロントのキャラクターを切り替えたり、任意で選択したチームリーダーだけをプレイしたりできる。尚、基本的には1体（ポイントキャラクター）を操作し、残り3体はアシストとして呼び出すことになる。
アッセンブル！
1チーム4体の他にも、『マーベル闘魂』にはチーム格闘ゲームにおける革新的なアイディアが用意されている。まず、対戦開始時はポイントキャラクターとアシスト1体しか使用できない。ラウンドを落とすか、対戦相手をステージから追い出すと、使用できるキャラクターが増えていくシステムになっている。
ユニークスキル
アークシステムワークスは、自分たちの過去タイトルの戦闘システムを『マーベル闘魂』に持ち込んでいる。『マーベル闘魂』の各キャラクターにはユニークスキルと呼ばれる固有技が用意されており、専用ボタンがアサインされている。ユニークスキルは各キャラクターの特徴を活かしたものになっており、『マーベル闘魂』のゲームプレイの幅を担保している。
02
開発：アークシステムワークス
1990年代から格闘ゲームにおけるマーベルの権利は『ストリートファイター』シリーズで知られるカプコンが所有してきた。しかし、『Marvel vs. Capcom』シリーズ最新作『Marvel vs. Capcom Infinite』がやや期待外れに終わったため、世界的人気を誇るスーパーヒーローとヴィランたちを2D格闘ゲームに復帰させるチャンスが他の企業にも与えられることになった。
そこで、今作のパートナーにSonyが選んだのが、日本が世界に誇るもうひとつの格闘ゲームの雄、アークシステムワークスだった。『GUILTY GEAR』シリーズや『BLAZBLUE』シリーズ、そして『ドラゴンボール ファイターズ』などを手がけてきた彼らは、チーム / タッグ制格闘ゲームを得意としている。
アークシステムワークスの近年最大のヒットが『GUILTY GEAR -STRIVE-』だ。非常に複雑で奥が深い『GUILYT GEAR』シリーズをシンプルにまとめることで格闘ゲーム初心者層にもアピールしたこの作品は、ロールバックネットコードを採用することでストレスフリーなオンライン対戦も実現した。近年、ロールバックは格闘ゲームに欠かせないシステムとなっている。
03
収録キャラクター
『マーベル闘魂』のキャラクター（リリース時20体）は複数のチーム紹介トレーラーに分かれて紹介されているが、実際の対戦では自由に選択してチームを編成できるようになっている。
Unbreakable X-Men
- ストーム（CV：沢城みゆき）
- マジック（CV：ファイルーズあい）
- ウルヴァリン（CV：小山力也）
- デンジャー（CV：安井絵里）
アメイジング・ガーディアンズ
- スパイダーマン（CV：川田紳司）
- ミズ・マーベル（CV：黒木ほの香）
- スターロード（CV：山寺宏一）
- ペニー・パーカー（CV：高橋李依）
ファイティング・アベンジャーズ
- キャプテン・アメリカ（CV：中村悠一）
- アイアンマン（CV：川原慶久）
- ハルク（CV：宮内敦士）
- ブラックパンサー（CV：神戸光歩）
ナイツ・オブ・ドゥーム
- ドクター・ドゥーム（CV：土師孝也）
- マグニートー（CV：大塚芳忠）
- グリーンゴブリン（CV：山路和弘）
- カーネイジ（CV：岡野浩介）
サムライ・アウトライダーズ
- ゴーストライダー（CV：小西克幸）
- ブレイド（CV：諏訪部順一）
- ロキ（CV：平川大輔）
- デッドプール（CV：子安武人）
DLCキャラクター イヤー1
- フェニックス・サイクロップス
- ？？？
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