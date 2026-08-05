『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』：基本情報まとめ

格闘ゲームには、 トーナメントシーンの常連 と呼ぶべきタイトルがいくつか存在する。

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そして2026年、 ウルヴァリン 、 マグニートー 、 アイアンマン などがまた格ゲーシーンに戻ってくるが、彼らがフィーチャーされている 『MARVEL Tōkon: Fighting Souls / マーベル闘魂：ファイティングソウル』 （以下『マーベル闘魂』）はカプコンの作品ではない。

『マーベル闘魂』基本情報 開発 アークシステムワークス リリース 2026年8月6日

01 ゲームプレイ

4v4 チーム制対戦格闘

いくつかの例外を除き、マーベル系格闘ゲームは チーム制 を採用しており、今やレジェンドタイトルとされている『Marvel vs. Capcom』シリーズもそうだ。『マーベル闘魂』もその流れを汲んでいるが、過去の作品とは異なり、3人チームから 4人チーム に増えている。

4v4のフレッシュなチームバトルが楽しめる © Marvel

また、過去の作品ではキャラクター1体につき体力ゲージ1本が与えられていたが、この作品では チーム内のキャラクター4体で体力ゲージ1本を共有 する。

体力ゲージを共有しているが 交代は自由 で、対戦中にフロントのキャラクターを切り替えたり、任意で選択したチームリーダーだけをプレイしたりできる。尚、基本的には 1体（ポイントキャラクター）を操作 し、 残り3体はアシストとして呼び出す ことになる。

多彩なアシストも魅力 © Marvel

アッセンブル！

1チーム4体の他にも、『マーベル闘魂』にはチーム格闘ゲームにおける革新的なアイディアが用意されている。まず、 対戦開始時はポイントキャラクターとアシスト1体しか使用できない 。 ラウンドを落とすか、対戦相手をステージから追い出すと、使用できるキャラクターが増えていく システムになっている。

対戦中にチームをアンロックしていく © Marvel

ユニークスキル

アークシステムワークスは、自分たちの過去タイトルの戦闘システムを『マーベル闘魂』に持ち込んでいる。『マーベル闘魂』の各キャラクターには ユニークスキル と呼ばれる固有技が用意されており、 専用ボタン がアサインされている。ユニークスキルは各キャラクターの特徴を活かしたものになっており、『マーベル闘魂』のゲームプレイの幅を担保している。

マグニートーも健在 © Marvel

02 開発：アークシステムワークス

1990年代から格闘ゲームにおけるマーベルの権利は『ストリートファイター』シリーズで知られる カプコン が所有してきた。しかし、『Marvel vs. Capcom』シリーズ最新作 『Marvel vs. Capcom Infinite』 がやや期待外れに終わったため、世界的人気を誇るスーパーヒーローとヴィランたちを2D格闘ゲームに復帰させるチャンスが他の企業にも与えられることになった。

『ドラゴンボール ファイターズ』はスマッシュヒット © Bandai Namco

アークシステムワークスの近年最大のヒットが 『GUILTY GEAR -STRIVE-』 だ。非常に複雑で奥が深い『GUILYT GEAR』シリーズをシンプルにまとめることで 格闘ゲーム初心者層にもアピール したこの作品は、 ロールバックネットコードを採用 することでストレスフリーなオンライン対戦も実現した。近年、ロールバックは格闘ゲームに欠かせないシステムとなっている。

『GUILTY GEAR -STRIVE-』は新規プレイヤーの取り込みに成功 © Arc System Works

03 収録キャラクター

『マーベル闘魂』のキャラクター（リリース時20体）は複数のチーム紹介トレーラーに分かれて紹介されているが、実際の対戦では 自由に選択してチームを編成できる ようになっている。

Unbreakable X-Men

ストーム（CV：沢城みゆき）

マジック（CV：ファイルーズあい）

ウルヴァリン（CV：小山力也）

デンジャー（CV：安井絵里）

アメイジング・ガーディアンズ

スパイダーマン（CV：川田紳司）

ミズ・マーベル（CV：黒木ほの香）

スターロード（CV：山寺宏一）

ペニー・パーカー（CV：高橋李依）

ファイティング・アベンジャーズ

キャプテン・アメリカ（CV：中村悠一）

アイアンマン（CV：川原慶久）

ハルク（CV：宮内敦士）

ブラックパンサー（CV：神戸光歩）

ナイツ・オブ・ドゥーム

ドクター・ドゥーム（CV：土師孝也）

マグニートー（CV：大塚芳忠）

グリーンゴブリン（CV：山路和弘）

カーネイジ（CV：岡野浩介）

サムライ・アウトライダーズ

ゴーストライダー（CV：小西克幸）

ブレイド（CV：諏訪部順一）

ロキ（CV：平川大輔）

デッドプール（CV：子安武人）

DLCキャラクター イヤー1

フェニックス・サイクロップス

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