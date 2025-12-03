Nintendo Switch 2：おすすめタイトル 10選

2025年6月の発売以来、 Nintendo Switch 2 はビデオゲームシーンにおける自分の位置を静かに築き上げてきた。素晴らしいアドベンチャーゲーム、革新的なゲームプレイ、そしてPSファンが羨むような独占タイトルなどが並ぶこのハイブリッド機のカタログはすでに包括的なものになっている。

本記事ではそのカタログの中からベストを選んで紹介しよう！

01 『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』

本リストは 『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』 （以下『BotW』）の続編から始めよう。『BotW』については後述するので安心してもらいたい。

『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』 （以下『TotK』）は、前作をベースにしているものの、物を組み立てられる能力を含む完全に新しいシステムと物理演算を用意することで、またも革新を起こしてみせた。Game of The Year受賞作となった前作に続き、『TotK』もハイラルが舞台の素晴らしい作品だ。

02 『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』

さて、ここで『BotW』を紹介しよう。ひと言にまとめれば、この作品は “史上最高のビデオゲームのひとつ” だ。プレイした経験がある人に訊ねてみれば、同じ感想を述べるだろう。

リリースと同時に世界中からの大きな期待を簡単に上回ってみせた『BotW』は、オープンワールド、システム、音楽を含むすべてにおいて、スティーブ・ジョブスが言うところの 「革命」 だ。すべてのゲーマー（というよりも全人類）が一度はプレイすべき名作だ。

03 『HADES II』

『HADES II』 は 『Clair Obscur: Expedition 33』 と並んでGame of the Yearのあらゆる部門にノミネートされている。2020年にリリースされた『HADES』の続編となる『HADES II』は全世界待望の作品だったが、開発チームはその期待に見事に応えてみせた。

今作の主人公は前作の主人公ザグレウスの妹、 メリノエ で、クロノス討伐の旅に出る。非常に優れたリプレイ性とアクション、そして魅力溢れる世界観がプレイヤーを虜にするだろう。

04 『Hollow Knight: Silksong』

スマッシュヒットインディータイトル『Hollow Knight』の続編 『Hollow Knight: Silksong』 （『ホロウナイト：シルクソング』）も、大きな期待とともにリリースされた作品だった。今作は 2Dメトロイドヴァニア となっており、プレイヤーはムシの王国 “ファールーム” を救出の旅に出る。やり応えのある高難度の謎解きとバトルのファンなら是非ともプレイしたい。

05 『ドンキーコング バナンザ』

本リスト初のNintendo Switch 2独占タイトル 『ドンキーコング バナンザ』 は、任天堂のゴリラを久々に主人公に据えた作品だ。 『スーパーマリオ オデッセイ』 を手がけたチームが開発したと聞けば、内容が想像できるだろう。

私たちがNintendo Switchベスト3を選ぶなら、『スーパーマリオ オデッセイ』と前出の『ゼルダ』2本になるが、この作品もこれらに迫るクオリティだ。

『ドンキーコング バナンザ』は垂直方向のゲームプレイが特徴的な色鮮やかなアクションアドベンチャーで、 “楽しさ” を前面に押し出した謎解き・探索・バトルが待っている。

06 『スプリット・フィクション』

『It Takes Two』 をリリースしたHazelight Studiosが 『スプリット・フィクション』 で 協力プレイの面白さ を再び教えてくれた。これまでの作品群と同じく2人協力プレイが売り物のこの作品は、ローカル / オンラインの画面分割となっており、プレイヤーたちはライターのゾーイとミオとなって、それぞれの得意分野（SFとファンタジー）の物語の世界からの脱出を試みる。

SFとファンタジーの要素を組み合わせているステージ群にはサプライズが満載で、どのステージでもゲームプレイのシステムを巧妙に組み合わせたユニークなアドベンチャーが楽しめる。

07 『ストリートファイター6』

対戦格闘ゲーム 『ストリートファイター6』 も紹介しておこう。リリースされたのは2年も前だが、カプコンが誇る『ストリートファイター』シリーズ最新作の勢いは維持されている 。新キャラクターが定期的に追加 されており、 滑らかなゲームプレイ が最初から楽しめるこの作品は文句なしだ。

08 『ファイナルファンタジータクティクス – イヴァリース クロニクルズ』

ここで少し時間を巻き戻そう。1997年に『ファイナルファンタジータクティクス』がリリースされた。そして、この作品をモダンにリマスターした作品が 『ファイナルファンタジータクティクス – イヴァリース クロニクルズ』 だ。

スクウェア・エニックスの名作リマスターは、レトロゲームファンのノスタルジアを刺激すると同時に、オリジナルを知らない若いプレイヤーたちにもアピールできるクオリティを誇っている。

09 『マリオカート ワールド』

任天堂は最新コンソールのリリースに合わせて大衆にアピールできるハイクオリティな作品をリリースする必要があった。そしていつものごとく、 ヒゲの配管工 が 『マリオカート ワールド』 でその大役を担った。

『マリオカート8 デラックス』の続編となるこの作品は、広大なオープンワールド、長距離のサバイバルレース、マップ上に点在する様々なシークレットなどが特徴で、『マリオカート』シリーズの華麗なる復帰作となった。家族全員で愉快なレースが楽しめる。

10 『サイバーパンク2077』

11 Nintendo Switch 2 ジャンル別おすすめタイトル

ビデオゲームの専門用語に明るくない人のために、ビデオゲームのジャンルを簡単に説明しておこう。友人が言っている「JRPGは好きだけど、FPSは苦手」の意味が分かるようになるはずだ。

①アドベンチャー

『ドンキーコング バナンザ』から『BotW』、『HADES II』まで、多くの作品がアドベンチャーゲームの枠に入る。オープンワールド、アクション、プラットフォーマーなど、付随するジャンルは多岐に渡るが、基本的に “アドベンチャー” が付いている場合は、 冒険・探索要素 が含まれている。

②Co-op

『スプリット・フィクション』 © Electronic Arts

『スプリット・フィクション』、『レゴ®ボイジャー』、『オーバークック2』、『Portal 2』など、 Co-opタイトル は任天堂が得意とするジャンルだ。Nintendo Switch 2でJoy-Conを本体から切り離せば、すぐに2人でのプレイが楽しめる。Co-opは “協力” の意味で、プレイヤー同士で協力しながらゲームを進めていくジャンルだ。

③RPG

アドベンチャーと同じく、RPGの対象も非常に広い。JRPG（日本製RPG）から欧米産RPGまでの間にはかなり大きな差異が存在する。基本的に、RPG、つまり ロールプレイングゲーム とは、キャラクター（ロール）を操作して、成長・進化させていくことに主眼が置かれているジャンルだ。

たとえば、 『Kingdom Come: Deliverance II』 と 『ファイナルファンタジーVII』 は一見しただけでは同じジャンルに思えないかもしれないが、どちらもRPGの枠に収まる。

④家族・子ども向け

ドンキーコングが華麗に復活！ © Nintendo

『GTA』シリーズや『The Last of Us』とは異なり、このジャンルは 全年齢対象 で、このジャンルも任天堂が昔から得意としてきた。Nintendo Switch 2では、『ドンキーコング バナンザ』、『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』、『マリオカート ワールド』、『BotW』、『TotK』『カービィのエアライダー』などがこのジャンルに入る。

12 Nintendo Switch 2で一番革新的なタイトルは？

開発スタジオの内部深くに入り込まない限り、ビデオゲームの革新性を詳細に評価することはできないが、プレイだけで評価できるときもある。たとえば、 『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』 や 『メトロイドプライム4 ビヨンド』 などでは、 Joy-Con 2のマウス操作 が画期的だ。

また、『TotK』には 物理法則 が持ち込まれており、乗り物を作るときに現実世界と同じ物理法則を考慮しなければならない。“プレイヤーが物を作れるようにする” という判断によってこれまでのビデオゲームにおける物理に大きな変化を加えたという点で、この作品は非常に革新的だった。

13 よくある質問

− Nintendo Switch 2で最も人気のあるゲームは？ 2025年11月現在、最も売れている作品は『マリオカート ワールド』。

− 新規プレイヤーにおすすめのゲームは？ ビデオゲームに慣れていない人におすすめなのは『ドンキーコング バナンザ』などの全年齢対象（家族・子ども向け）ゲームだ。

− Nintendo Switch 2独占タイトルは？ 『ドンキーコング バナンザ』、『マリオカート ワールド』、『カービィのエアライダー』はNintendo Switch 2独占タイトルとなっている。また、『メトロイド』シリーズ最新作や、『ELDEN RING』などで知られるフロム・ソフトウェアの『The Duskbloods』も2026年に独占タイトルとしてリリースされる予定だ。

− Nintendo Switch 2で家族向けのゲームは？ 『スプリット・フィクション』、『マリオカート ワールド』、『スーパー マリオパーティー ジャンボリー』は家族全員でワイワイ楽しむのに最適な3本だ。 Nintendo Switch 2を存分に楽しみたい人は是非とも本リストを参考にしてもらいたいが、好きなゲームには個人差があることを忘れてはいけない。本リストに入っていないゲームでも、人によっては最高のゲームになり得る。とはいえ、『ゼルダ』シリーズ2本または『ドンキーコング バナンザ』から始めれば、まず間違いないだろう。