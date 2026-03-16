【6.31m！】デュプランティスが15回目の棒高跳び世界記録更新に成功！

“モンド” の愛称で知られる アルマンド・デュプランティス が、2026年3月12日にスウェーデン・ウプサラで開催された 【Mondo Classic 2026】 で6.31mを記録し、自身が保持する棒高跳び世界記録をさらに更新した。

スウェーデン代表オリンピック金メダリスト のモンドは、地元ファンが詰めかけていた会場IFU Arenaで、 キャリア15回目の世界記録更新 に成功。キャリアを通じて初めて、自分が所属してきたスポーツクラブ “ウプサラIF” が見守る中での更新に成功したモンドは、成功後のインタビューで今回の更新が特別だったことをあらためて強調した。

15回目の世界記録更新に成功したデュプランティス © Adam Klingeteg

01 15回目の世界記録更新

デュプランティスは棒高跳びの “GOAT” だ。まだ 26歳 ながら、デュプランティスはすでに 世界記録を15回更新 しており、 6m以上を飛んだ回数は史上最多 を誇る。さらには オリンピックと世界陸上を複数回制し、ワールド・アスリート・オブ・ザ・イヤーにも3回輝いている 彼に、まだ達成すべきものは残っていたのだろうか？

実はひとつ残っていた。それまで、デュプランティスは 地元ウプサラのファンの前での世界記録更新ができていなかった のだ。しかし、それももはや達成された。

5.65m、5.90m、6.08mを1回でクリアしたあと、デュプランティスは 6.31mも1回でクリア し、世界記録を更新してみせたのだ。

「ここは私の "家" です。今回の更新はとても大きな意味を持っています」とデュプランティスはイベント終了後にコメントした。

そして、所属してきたスポーツクラブ、ウプサラIFのファンの方へ向き直した彼は、「あなたたちの代表として毎回競技場に立っています。このクラブは私、私の家族、そして皆さんです。皆さんの前で記録更新ができたことを誇りに思います」と続けた。

ここは私の "家" です アルマンド・デュプランティス

地元ウプサラのファンに感謝したデュプランティス © Adam Klingeteg 世界記録更新を上回る喜びはない © Adam Klingeteg

02 モンドの22歩

このイベントのために、デュプランティスは ランウェイ（助走）を22歩に変更 したが、練習する時間はほとんどなかった。つまり、リスキーな変更だったのだが、見事結果を出した。

モンドの父親でトレーナーでもある グレッグ・デュプランティス は、イベント終了後にスウェーデンのテレビ番組内で次のように説明した。「モンドは優秀なランナーですし、22歩なら息子のスピードを活かすことができます。 もっともっと高く飛べるようになる でしょう」

6.31mをクリア © Adam Klingeteg

03 Mondo Classic 2026

世界最高レベルの棒高跳び選手たちが集結するイベント 【Mondo Classic 2026】 は、デュプランティスのホーム会場IUF Arenaで開催され、最初から最後までハイクオリティなパフォーマンスが披露された。

2月末のギリシャ室内選手権で6.17mを記録したギリシャの エマノイル・カラリス が好調のまま【Mondo Classic 2026】に臨んだが、6mを越えることができなかった。その代わりに活躍したのがノルウェーの ソンドレ・グットルムセン で、キャリア3回目となる “夢の高さ” 6mをクリア。しかし、次の6.08mは彼には高すぎたため、デュプランティスが頂点に立った。

04 Mondo Classic 2026：結果

アルマンド・デュプランティス（スウェーデン）：6.31m ソンドレ・グットルムセン（ノルウェー）：6m ザッカリー・ブラッドフォード（米国）：5.9m