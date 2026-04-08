ネイマール：YouTubeで見せたプロサッカー選手の日常

「今日はオフなんだ。家はこの通り散らっているし、子どもも走り回ってるけど」

ネイマール は 自分のYouTubeチャンネルの最新エピソード でこのように話を始める。この最新エピソードは、ネイマールがプロサッカー選手の日常を明かしてくれる貴重な内容だ。

おもちゃと3人の娘（マヴィ / メル / ヘレナ）に囲まれて床に座るネイマールは「昔から女の子の父親になりたいと思っていた。有り難いことに3人も授かることができた。本当に幸せだ。かわいいお姫様たちさ」と明かす。

貴重なオフでもネイマールがサッカーから完全に離れるわけではない。現在、母国ブラジルの名門 サントス に所属しているネイマールは、オフでも 脚の治療 や ジム に通い、 コーチたちとの連絡 も取っている。チームと一緒に練習していないときも、ネイマールは身体のメンテナンスや正しい食事、リカバリーに時間を割いているのだ。

世界最高のサッカー選手のひとりになるための条件

家族や友人たちと過ごす時間は貴重 © Red Bull

オフが本当の意味でのオフになることはない。ネイマールにとっては オフも仕事の一部 だ。そして彼は人生のほとんど通じてそのような生活を送ってきた。

「本当に小さな頃からサッカー漬けだった。13歳、14歳の頃も泊まりがけの学校行事には一切参加しなかったし、夜に映画を観に行くこともなかった。次の日に練習や試合が必ずあったからね」

本人にそのような生活は簡単だったとうそぶくつもりはない。「当時は“友達はみんな学校へ行っているのに、家にいなければならないなんて” と思っていた。でも、 そうしなければならない理由や目的があったことを理解できていた 」

犠牲を払えば報酬が得られる。ネイマールがさらに続ける。「（そういう生活は）嫌だったかって？ もちろん嫌だったよ！ でも次の日になればハッピーだった。サッカーができていたからね。僕はそういう生活を20年以上続けている。これがプロ選手になることの 大きな対価 だよ」

嫌な日は誰にでも訪れる

自宅を案内するネイマール © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

普通の生活を送ることとサッカー界の頂点に立つことのバランスを取る ことが一番の難題だ。世間は、プロサッカー選手も普通の人間であることを忘れているように思える。ネイマールは次のように明かす。

「僕も人間だし、みんなと同じ感情を持っている。苦しいときも痛いときもある。気分が優れない日もあるし、泣いたり、むかついたりする日もあれば、ハッピーな日もある。 僕も普通の人間なんだ 」