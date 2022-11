『Project L』とは？：『リーグ・オブ・レジェンド』対戦格闘ゲーム 最新情報まとめ

『The King of Fighters XV』

もちろん、この仕様は 『Marvel vs. Capcom』 のような『Capcom vs.』シリーズに似ていると言っても良いだろう。また、『Project L』の開発チームには 『Power Rangers: Battle for the Grid』 の開発担当が含まれているため、この作品に似たシステムが採用される可能性も考えられる。