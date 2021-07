【『ぷよぷよ』30周年】eスポーツの名を掲げた国民的パズルゲームのこれから

© SEGA Tetris 🄬 & 🄫1985~2021 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding

では、アーケードゲームで初となるFREE TO PLAY

(※)FREE TO PLAY

最近では、GaaS(Game as a Service)

最近では、GaaS(Game as a Service) (※) と呼ばれるビジネスモデルがよく聞かれるようになりました。もともと、さまざまな展開をしてきた『ぷよぷよ』ですが、このような新しい仕組みなども積極的に取り入れてチャレンジしていかなければならない、と思っています。

