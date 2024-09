👉swettyインタビュー『高校卒業したら海外もいい。リスナーにちゃんと響く曲をつくりたい』

“I'm not afraid like CJ・コリンズ”ってラインは自分でも気に入ってます。CJ・コリンズっていうスケーターは自分の1歳か2歳上なんですけど、ストリート攻めて、通行人に注意されたら中指立てるみたいなひとで。ぶっちゃけストリート滑ってるわけだから悪いのそっちやけど、そのくらいのマインドでいきたいなって。あと、EVISBEATSさんと田我流さんの"夢の続き"って曲に“神様ありがとう/笑いがないと物語は残酷で退屈な内容”っていうラインがあるんですけど、そのサンプリングもしてます。自分が“ラップってめっちゃいいな”って思ったきっかけがそのラインなんですよ。

“I'm not afraid like CJ・コリンズ”ってラインは自分でも気に入ってます。CJ・コリンズっていうスケーターは自分の1歳か2歳上なんですけど、ストリート攻めて、通行人に注意されたら中指立てるみたいなひとで。ぶっちゃけストリート滑ってるわけだから悪いのそっちやけど、そのくらいのマインドでいきたいなって。あと、EVISBEATSさんと田我流さんの"夢の続き"って曲に“神様ありがとう/笑いがないと物語は残酷で退屈な内容”っていうラインがあるんですけど、そのサンプリングもしてます。自分が“ラップってめっちゃいいな”って思ったきっかけがそのラインなんですよ。

“I'm not afraid like CJ・コリンズ”ってラインは自分でも気に入ってます。CJ・コリンズっていうスケーターは自分の1歳か2歳上なんですけど、ストリート攻めて、通行人に注意されたら中指立てるみたいなひとで。ぶっちゃけストリート滑ってるわけだから悪いのそっちやけど、そのくらいのマインドでいきたいなって。あと、EVISBEATSさんと田我流さんの"夢の続き"って曲に“神様ありがとう/笑いがないと物語は残酷で退屈な内容”っていうラインがあるんですけど、そのサンプリングもしてます。自分が“ラップってめっちゃいいな”って思ったきっかけがそのラインなんですよ。

再生数的には"junkie"ですね。やっぱONE OK ROCKのTakaさんのおかげです。バズった日、熱で寝てたんですよ。そしたら電話かかってきて、普段落ち着いた先輩なのに“yo bro!”っていきなり言われて、“どうしたんすか?”って言ったら“ヤバいよ!”みたいな。インスタ見たら2000人くらいストーリー見てるひといて。熱なんでめっちゃボーっとしてたんすけど、やっと理解して頭真っ白なって。でも本当にありがたいです。

再生数的には"junkie"ですね。やっぱONE OK ROCKのTakaさんのおかげです。バズった日、熱で寝てたんですよ。そしたら電話かかってきて、普段落ち着いた先輩なのに“yo bro!”っていきなり言われて、“どうしたんすか?”って言ったら“ヤバいよ!”みたいな。インスタ見たら2000人くらいストーリー見てるひといて。熱なんでめっちゃボーっとしてたんすけど、やっと理解して頭真っ白なって。でも本当にありがたいです。

再生数的には"junkie"ですね。やっぱONE OK ROCKのTakaさんのおかげです。バズった日、熱で寝てたんですよ。そしたら電話かかってきて、普段落ち着いた先輩なのに“yo bro!”っていきなり言われて、“どうしたんすか?”って言ったら“ヤバいよ!”みたいな。インスタ見たら2000人くらいストーリー見てるひといて。熱なんでめっちゃボーっとしてたんすけど、やっと理解して頭真っ白なって。でも本当にありがたいです。