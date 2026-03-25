今回のマイクリレーを振り返ってみていかがでしたか？

前に出演したのが２年前で、めちゃめちゃ昔みたいに感じるっすね。だいぶ時間が開いたから、以前とおなじような緊張感でできたと思います。今回は撮影地が音がよく響く場所だったんで、おもしろい経験になった。前回とはまた違うRASENって感じで。

Bonbero © Suguru Saito

現在の日本のヒップホップ・シーンについてはどう考えていますか？

いろんなアーティストが出てきたおかげで、多様なスタイルが認められるようになってきたなって思います。流行ってる土俵でカマさないといけない、みたいな感じではなくなってきてますよね。ひとつのゲームにみんなが乗っかるんじゃなくて、各々が好きなことをやって、そこにいるヘッズを増やしていく感じ。それは自分もおなじなんで、次のアルバムではより好きなことやってます。

Bonbero © Suguru Saito

自身の現在のアーティストとしてのモードを自己分析するなら？

引っ越して環境が変わったんで、そのおかげで自分がやりたかった音楽を作れている感じがします。これまでやってなかったってわけじゃないけど、やりたいことがより明確になってきた。前まで住んでた家はコンクリートに囲まれて、朝起きても夜みたいな部屋だったんですよ。だから曲調としても切羽詰まった曲ばっか作ってた（笑）。いまはまわりに自然があって、太陽を浴びられる部屋なんで、作る音楽やマインド、シーンの見方とかも変わってきて。どちらかといえば、開放的なマインドになってきてると思うっす。

Bonbero © Suguru Saito

今後の予定と将来の展望について教えてください。

今年はアルバムを２枚出して、来年につなげられたらいいなって思ってます。１枚はソロのアルバムで、完全にいま自分がやりたいサウンド感。もうひとつはベンさん（Benjazzy）といっしょにアルバム作ろうって話をしてて。オレは夏休みの最後のほうに追い込まれてからめっちゃ作れるってタイプなんで、ギア入れれば年内に２枚出せるかなって。そこから先はアメリカにしろヨーロッパにしろ、海外に行ってみたい。とりあえずここ１〜２年の調子次第ですけどね。向こうで仲良くなったヤツに自分の音楽を聴かせて“いいじゃん！”ってなるような曲を作っていきたいです。

そしてもちろん自分はやっぱり日本が母国なんで、日本のリスナーはずっと釘付けにさせておきたい。日本と海外のどっちかだけじゃない、どっちのリスナーにも注目されるような存在が理想です。

👉Bonberoインタビュー『ギア入れて、いま自分がいちばんやりたいサウンドを聴かせたい』