今回のマイクリレーを振り返ってみていかがでしたか？
かなり挑戦的なトラックだと思いました。オレなりの正解は出せてるんじゃないですかね。
ラップをはじめたきっかけを教えてください。
タイミングは覚えてないんですけど、ヒップホップは友達に教えてもらいました。そこからめっちゃハマったって感じです。いろいろオレのまわりに不幸が重なったタイミングというのもあって、“好きなことだけして生きてやるわ”ってなってアーティストの道を選んだのがはじまりです。
これまで発表した楽曲で自身の代表曲を挙げるなら？
“Life is Romance”ですね。SNSがきっかけでめっちゃ再生数が伸びてくれました。この曲ではピースを歌ってます。みんながフィールしてくれてるみたいでうれしいです。
自身のラップスタイルの特徴はどんなところですか？
だれにも似ないってのがオレのスタイルです。
影響を受けた人物は？
TAKA(ONE OK ROCK)、Drake、Justin Bieber、JuiceWRLD。
今後の予定と将来の展望について教えてください。
Just Get to the TOP.
👉Kaneeeインタビュー『“好きなことだけして生きてやる” 誰にも似ないのが自分のスタイル』