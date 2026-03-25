👉Kaneeeインタビュー『“好きなことだけして生きてやる” 誰にも似ないのが自分のスタイル』

タイミングは覚えてないんですけど、ヒップホップは友達に教えてもらいました。そこからめっちゃハマったって感じです。いろいろオレのまわりに不幸が重なったタイミングというのもあって、“好きなことだけして生きてやるわ”ってなってアーティストの道を選んだのがはじまりです。