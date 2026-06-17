今回のマイクリレーを振り返ってみていかがでしたか？

めっちゃ楽しかったですよ。一番手だし、“もらった、これオレの回じゃん！”って思ったっすね。あと今日だけでレッドブル１年分くらい飲みました。フックの“楽しい楽しい楽しい／の延長線上でもらうついでにMoney”ってリリックは、つねにというか、前からやってきたスタンス。やることはこれまでと変わってないけど、規模だけデカくなってきた、みたいな感じっすね。

GamBall © Suguru Saito

ラップをはじめたきっかけを教えてください。

地元の（新潟県）五泉で先にラップはじめた仲間がいて、あとからオレも加わったんですよ。その仲間はいい意味でも悪い意味でもオレのラップにうるさく指摘してくるタイプで。オレ、褒められて伸びるっていうより、悔しさをバネに成長するタイプなんで、最初の原動力はそいつの存在でした。当時はKOHHとMonyHorseの「WE GOOD」を聴いて真似していたけど、その曲がYGのビートジャックだってあとから気づいてから、海外のラップも聴くようになった。そのころにSoundCloudに曲を上げてもいたけど、200回再生とかそんなもんで。サンクラだとオレの持ち味が伝わらないのかなと思って、Instagramのリール動画に曲を上げてました。

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これまで発表した楽曲で自身の代表曲を挙げるなら？

「MainStream」かな。フックの“思い込みから理想に近づき”ってラインとか、自分が成長すればするほどヤバくなる曲だと思うんすよね。オレの曲はほとんどそうですけど、いっしょに成長できる曲なんで。ポップスって“いま売れる曲”を作ると思うけど、やっぱヒップホップって積み重ねなんで、オレはいちばん最初の曲から聴いてほしいなって思います。

自身のラップスタイルの特徴はどんなところですか？

みんなビートに合わせてラップするけど、オレの場合はビートが言葉に付いてくるんすよね。言葉に対して、ビートがケツで合わせてくるっていうか。最近だと意識しなくても、勝手にそうなっちゃう。逆にもう普通のラップができんかもしれない。

あと、みんなSkii＝Luh Tylerみたいに思ってるけど、別にそうじゃない。オレはひとりのラッパーだけじゃなくて、もっと広くフロリダのフロウを落とし込んで自分のモノにしてるから。みんなLuh TylerとBossMan Dlowだけしか聴いてないんで、もっと全体を聴けよとは思うっすね。

GamBall © Suguru Saito

影響を受けた人物は？

だれかひとりっていったらWatsonかな。もちろんKOHHやMonyHorseも好きだけど、ヘッズ目線でいったらすごく遠く見える。でもWatsonが「18k」出したくらいの時期に仲間から教えてもらって、ブチ食らったっすね。ライブも何回か足を運んで観に行ってました。オレもそんな不良じゃないし、そんなサグいこと歌ってるわけでもないんで。等身大っていうか。

GamBall © Suguru Saito

今後の予定と将来の展望について教えてください。

マジで明確に今年はオレの年にするって決めてて。まずはシングルでもEPでも客演やりまくる予定っす。オレ単体の曲だとヤバさに気づいてもらえないのかもって思ってて。“やっぱGamBallぜんぜん違うな”って思わせるには、おなじビートに乗るのが早いかなって。で、客演ばっかじゃなくて自分の芯も貫きたいんで、今年中に次のアルバム出して、ツアー組んで新潟でファイナルやって、客演全員呼んでパーティーしたいっすね。東京とかほかの地方でしか見れないラッパーを新潟に集めるのに意味があると思ってて。

やっぱオレは街のことをめっちゃ考えてる。だって新潟は本当になにもないし、レックもできなければプロデューサーも少ない。だから新潟のラッパーが売れるために東京に行くっていうのも、それは普通に正解だと思う。でも、最近は街も変わってきてるんすよ。いま、若い子だけで完成されたクラブもあって、変な大人とのしがらみもなく、OGの方々から理解してもらったうえで気持ちよくライブできるようになってきて。このままちゃんと結果出していけば、もっと変わるんじゃないかなって。オレは子供もいるし家族もいるんで“新潟から出れない”って言い訳しながら、新潟にいることを正解にしたい。ちゃんと結果出して、地元を盛り上げていきたいっすね。

👉GamBallインタビュー『2026はオレの年に。結果出して地元にいることを“正解”にしたい』